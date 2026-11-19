Werder Bremen, 13 Aralık 2026 Pazar günü Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

İki takım arasındaki son karşılaşmalara, Ağustos 2025'te Weserstadion'da oynanan heyecan verici 3-3'lük beraberlik de dâhil olmak üzere, maç içindeki büyük dengelerin değişmesi ve bol goller damga vurdu. Bremen, Mart 2025'te BayArena'da aldığı disiplinli oyunla gelen 2-0'lık deplasman galibiyetiyle Bayer Leverkusen'i deplasmanda yenebildiğini de gösterdi.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 13 13 Ara 2026 - 13:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen-Bayer Leverkusen Bundesliga maçına nasıl bilet alınır?

Werder Bremen-Bayer Leverkusen Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: En güvenli ve resmî birincil kaynak, doğrudan kulüplerin internet siteleri (SV Werder Bremen veya Bayer 04 Leverkusen). Öncelik üyelere ve kombine bilet sahiplerine veriliyor; ancak kalan biletler zaman zaman genel satışa veya ilk gelenin alabildiği bir satış aşamasına çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, birincil satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Werder Bremen-Bayer Leverkusen Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyirci biletleri (Stehplatz): Genellikle 18-25 € arasında.

Genellikle arasında. Üst tribünler ve köşeler (4. ve 5. kategoriler): Genellikle 35-50 € arasında.

Genellikle arasında. Premium ve uzun kenar koltukları (1. ve 2. kategoriler): Genellikle 50 € ile 95 € üzeri arasında.

Genellikle arasında. Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar 300 €'dan başlayıp 800 €'nun üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin birincil satış kanallarındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Üst tribün / köşe bölümlerindeki yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle 60-95 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Uzun kenar / alt tribündeki yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle 150 € ile 275 € üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Yüksek talep gören / premium bölümlerdeki yeniden satış biletleri: Fiyatlar 300 € ile 500 € düzeylerini rahatlıkla aşabiliyor.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen ve Bayer Leverkusen'in form durumu

Werder Bremen, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da VfB Stuttgart'a 1-0 yenildi. Böylece Hoffenheim karşısında alınan 2-0'lık ve Mainz 05 deplasmanında elde edilen 3-2'lik galibiyetlerin de yer aldığı serisi sona erdi. Bremen, bu dönemde Borussia Dortmund'a 2-3 yenilerek DFB-Pokal'a da veda etti. Beş maçta sekiz gol atıp altı gol yedi.

Bayer Leverkusen, son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Köln deplasmanında 1-2'lik galibiyet elde etti. Bu sonuçtan önce ise üst üste iki kez kaybetti: Avrupa Ligi'nde Marseille'e 0-1, Bundesliga'da Stuttgart'a 2-4 yenildi. Bu süreçte öne çıkan sonuç, DFB-Pokal'da Nürnberg karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetti. Leverkusen, beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi.

Werder Bremen-Bayer Leverkusen: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Ocak 2026'da karşılaştı ve Bayer Leverkusen, Bundesliga'daki iç saha maçını 1-0 kazandı. Ondan önce Ağustos 2025'te Weserstadion'da 3-3 berabere kaldılar. Aralarındaki son beş maçta Leverkusen iki, Werder Bremen de iki galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Bu sonuçlar, son sezonlarda taraflardan birinin üstünlük kuramadığı, başa baş bir rekabete işaret ediyor.