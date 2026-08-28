24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoWerder Bremen
Wohninvest WESERSTADION
team-logoAugsburg
Book Werder Bremen vs Augsburg Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Werder Bremen - Augsburg maç biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Werder Bremen
Augsburg
Bundesliga

Werder Bremen, Bundesliga'da Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Werder Bremen, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da Augsburg'u konuk edecek.

SV Werder Bremen, sezonun erken bölümünde iç saha avantajını kullanarak ev sahibi taraftarı önünde kritik puanlar almayı hedefliyor. FC Augsburg ise deplasmanda güçlü bir performans sergilemek için kuzeye gidiyor ve Mayıs 2026'da Weserstadion'da Bremen'e karşı aldığı 3-1'lik galibiyeti tekrarlamayı amaçlıyor.

Bırakın GOAL, Werder Bremen - Augsburg maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için sunsun.

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - Augsburg maçı Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da başlayacak.

crest
Bundesliga - Hafta 4
Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga bileti nasıl alınır?

Weserstadion'da oynanacak SV Werder Bremen - FC Augsburg Bundesliga maçı için bilet almak adına iki temel yöntem bulunuyor:

Resmi SV Werder Bremen kanalları

  • Kulübün bilet mağazası: Resmi SV Werder Bremen bilet portalını internet üzerinden ziyaret edin.
  • Üyelik önceliği: Kulüp üyeleri, bilet satışları genel satışa açılmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.
  • Genel satış: Kalan biletler, üyelere özel ön satış dönemi kapandıktan kısa süre sonra genel satışa sunulur.
  • Resmi bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Maçın biletleri tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı Werder Bremen'in internet sitesindeki resmi ikincil bilet pazarını kontrol edin.

İkincil bilet platformları

  • Biletler resmi kanallarda tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlarda yeniden satışa sunulan biletler listelenir. Bu platformlardaki fiyatlar talebe ve koltuk konumuna göre değişir.

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Weserstadion'da oynanan SV Werder Bremen iç saha maçları için resmi liste fiyatları, oturma kategorisine ve maç fiyatlandırma kademesine göre değişiyor:

Resmi liste fiyatları

  • Ayakta izleme biletleri (Ostkurve / Fan Block): 17 € - 20 € (indirimli fiyatlar: 11 € - 15 €)  
  • Kategori 4 (üst köşeler / kale arkaları): 30 € - 38 €  
  • Kategori 2-3 (yan tribünler ve üst katlar): 40 € - 55 €  
  • Kategori 1 (merkezi alt ve ana tribünler): 60 € - 75 €  

İkincil piyasa fiyatları

  • Resmi Werder Bremen İkincil Bilet Değişim Platformu (Zweitmarkt) üzerinden satın alındığında, biletler orijinal liste fiyatına ek olarak %10 işlem ücretiyle yeniden satılır.  
  • StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, bu özel karşılaşma için yeniden satış fiyatları temel koltuklar için genellikle 40 € ile 67 € civarından başlar, üst seviye koltuklarda ise talebe bağlı olarak 100 €+ seviyesine kadar çıkar.  

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - Augsburg form durumu

Werder Bremen bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle çıkıyor. Takımın son maçında 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da SK Hansa Lueneburg'u 3-0 mağlup etti. Bundan önce Bremen, Paderborn ile oynadığı iki maçta da 2-2 berabere kaldı ve hazırlık maçında Auxerre'e 1-0 yenildi. Ayrıca sezon öncesinde deplasmanda Energie Cottbus'u 4-2 mağlup etti. Bremen bu beş maçta dokuz gol atarken altı gol yedi.

Augsburg ise son beş maçında üç galibiyet, hiç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması 22 Ağustos'ta Energie Cottbus deplasmanında aldığı 2-0'lık DFB-Pokal galibiyeti oldu. Ayrıca Sassuolo'yu 3-2 mağlup etti ve sezon öncesi hazırlık maçında Schwaz'ı 15-0 yendi. Yenilgiler ise Leeds United'a karşı 4-0 ve Bournemouth'a karşı 5-2'lik skorlarla geldi. Augsburg bu beş maçta 20 gol attı ve yedi gol yedi.

SVW

SVW - Form

AJA
K0-1
LSK
K0-3
SCF
K4-1
RBL
K3-1
KOE
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCA

FCA - Form

LEE
K4-0
COT
K0-2
S04
K3-0
SGE
K1-4
B04
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Werder Bremen - Augsburg: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Augsburg, Bundesliga maçında Wohninvest Weserstadion'da Werder Bremen'i 3-1 mağlup etti. Bundan önce taraflar, Aralık 2025'te Augsburg'un Bremen'i ağırladığı maçta 0-0 berabere kaldı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada Augsburg, Bremen'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir tabloya sahip, bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Augsburg bu beş maçta sekiz gol atarken Bremen beş gol kaydetti.

Kafa Kafaya

Werder BremenÇizimAugsburg
1
2
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
3
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
MS
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
MS
6Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Werder Bremen - Augsburg puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin