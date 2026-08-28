Werder Bremen, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da Augsburg'u konuk edecek.

SV Werder Bremen, sezonun erken bölümünde iç saha avantajını kullanarak ev sahibi taraftarı önünde kritik puanlar almayı hedefliyor. FC Augsburg ise deplasmanda güçlü bir performans sergilemek için kuzeye gidiyor ve Mayıs 2026'da Weserstadion'da Bremen'e karşı aldığı 3-1'lik galibiyeti tekrarlamayı amaçlıyor.

Bırakın GOAL, Werder Bremen - Augsburg maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için sunsun.

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - Augsburg maçı Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 4 19 Eyl 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga bileti nasıl alınır?

Weserstadion'da oynanacak SV Werder Bremen - FC Augsburg Bundesliga maçı için bilet almak adına iki temel yöntem bulunuyor:

Resmi SV Werder Bremen kanalları

Kulübün bilet mağazası: Resmi SV Werder Bremen bilet portalını internet üzerinden ziyaret edin.

Üyelik önceliği: Kulüp üyeleri, bilet satışları genel satışa açılmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder.

Genel satış: Kalan biletler, üyelere özel ön satış dönemi kapandıktan kısa süre sonra genel satışa sunulur.

Resmi bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Maçın biletleri tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı Werder Bremen'in internet sitesindeki resmi ikincil bilet pazarını kontrol edin.

İkincil bilet platformları

Biletler resmi kanallarda tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlarda yeniden satışa sunulan biletler listelenir. Bu platformlardaki fiyatlar talebe ve koltuk konumuna göre değişir.

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga biletleri ne kadar?

Weserstadion'da oynanan SV Werder Bremen iç saha maçları için resmi liste fiyatları, oturma kategorisine ve maç fiyatlandırma kademesine göre değişiyor:

Resmi liste fiyatları

Ayakta izleme biletleri (Ostkurve / Fan Block): 17 € - 20 € (indirimli fiyatlar: 11 € - 15 €)

Kategori 4 (üst köşeler / kale arkaları): 30 € - 38 €

Kategori 2-3 (yan tribünler ve üst katlar): 40 € - 55 €

Kategori 1 (merkezi alt ve ana tribünler): 60 € - 75 €

İkincil piyasa fiyatları

Resmi Werder Bremen İkincil Bilet Değişim Platformu (Zweitmarkt) üzerinden satın alındığında, biletler orijinal liste fiyatına ek olarak %10 işlem ücretiyle yeniden satılır.

StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, bu özel karşılaşma için yeniden satış fiyatları temel koltuklar için genellikle 40 € ile 67 € civarından başlar, üst seviye koltuklarda ise talebe bağlı olarak 100 €+ seviyesine kadar çıkar.

Werder Bremen - Augsburg Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - Augsburg form durumu

Werder Bremen bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgiyle çıkıyor. Takımın son maçında 22 Ağustos'ta DFB-Pokal'da SK Hansa Lueneburg'u 3-0 mağlup etti. Bundan önce Bremen, Paderborn ile oynadığı iki maçta da 2-2 berabere kaldı ve hazırlık maçında Auxerre'e 1-0 yenildi. Ayrıca sezon öncesinde deplasmanda Energie Cottbus'u 4-2 mağlup etti. Bremen bu beş maçta dokuz gol atarken altı gol yedi.

Augsburg ise son beş maçında üç galibiyet, hiç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması 22 Ağustos'ta Energie Cottbus deplasmanında aldığı 2-0'lık DFB-Pokal galibiyeti oldu. Ayrıca Sassuolo'yu 3-2 mağlup etti ve sezon öncesi hazırlık maçında Schwaz'ı 15-0 yendi. Yenilgiler ise Leeds United'a karşı 4-0 ve Bournemouth'a karşı 5-2'lik skorlarla geldi. Augsburg bu beş maçta 20 gol attı ve yedi gol yedi.

Werder Bremen - Augsburg: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 2 Mayıs 2026'da oynandı ve Augsburg, Bundesliga maçında Wohninvest Weserstadion'da Werder Bremen'i 3-1 mağlup etti. Bundan önce taraflar, Aralık 2025'te Augsburg'un Bremen'i ağırladığı maçta 0-0 berabere kaldı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada Augsburg, Bremen'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle daha iyi bir tabloya sahip, bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Augsburg bu beş maçta sekiz gol atarken Bremen beş gol kaydetti.