Galler, 17 Kasım Salı günü UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki perdesini, son şampiyon Portekiz'i Cardiff'te ağırlayarak kapatacak. Siz de maç biletinizi bugün ayırtarak bu özel anın tadını tüm ihtişamıyla çıkarabilirsiniz.

Craig Bellamy'nin Ejderhaları, eylül ayında UEFA Uluslar Ligi fikstürlerinin açılış turunda Cristiano Ronaldo ve takımına karşı sahaya çıktığında çekinmedi. Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de oynanan maçta iki takımı ayıran tek şey João Félix'in 22. dakikadaki golü oldu.

Galler'in kendi sahasında dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir takımı son kez yenmesi için iki yıl geriye gitmek gerekiyor. Galler'in başkentindeki o unutulmaz gecede Harry Wilson, Hırvatistan karşısında 2-1 kazanılan maçta iki gol birden kaydetti. Kırmızı Duvar, takımını bir başka tarihi zafere taşıyabilecek mi?

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Galler - Portekiz UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeye sahip.

Galler - Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Galler - Portekiz maçı, 17 Kasım Salı günü Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati GMT ile 19.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Galler - Portekiz UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Galler - Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri, FAW eTicketing Portal üzerinden çevrimiçi olarak satın alınabilir.

Biletler ilk olarak 18 Eylül'de saat 12.00'de satışa çıktı. Galler Futbol Federasyonu (FAW), biletleri sadakat puanına ve üyelik durumuna göre kademeli bir sistemle satışa sunuyor:

Kampanya Biletleri (Tem 2026 - Eyl 2026) : İç sahadaki üç Uluslar Ligi grup maçıyla birlikte Euro 2028 elemelerinin tamamını kapsıyordu. Sadece Red Wall üyelerine açıktı.

Tek Maçlık Biletler : İlk olarak yüksek sadakat puanına sahip Red Wall üyelerine açıldı. Kalan biletler, kasım ayına yaklaştıkça daha alt kademelere ve genel satışa düşüyor.

Son dakika koltukları almak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir ve bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç günü için zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Galler - Portekiz UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Galler - Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri yetişkinler için £30,00'dan, gençler içinse (16 yaş ve altı) £9,50'den başladı.

Galler Futbol Federasyonu (FAW), tek maçlık biletleri tribün görüş açısına göre üç farklı fiyat kategorisine ayırıyor.

Kategori 1 (Premium / Uzun Kenar) : Bu premium koltuklar, sahanın ana kenar çizgileri boyunca uzanır. Buna, oyunu en dengeli açıdan izleme imkanı sunan Grandstand (Batı) ve Ninian Stand (Doğu) dahildir. (Fiyat aralığı: £15-40)

Kategori 2 (Standart / Köşeler) : Bu standart koltuklar, kenar tribünlerle kale arkalarının birleştiği noktalarda yer alır ve sahaya çapraz bir görüş sunar. (Fiyat aralığı: £10-35)

Kategori 3 (Aile Tribünü / Kısa Kenar) : Bunlar kalelerin arkasında yer alır. Buna, ateşli taraftar gruplarına ev sahipliği yapan Canton Stand ile belirlenmiş Aile Tribünü dahildir. (Fiyat aralığı: £5-30)

Ek bilgiler için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik içinse StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Cardiff City Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Cardiff City Stadyumu, Galler'deki önemli spor tesislerinden biri olup hem Cardiff City Football Club'ın hem de Galler milli futbol takımının evi olarak hizmet vermektedir. Resmi olarak 2009'da açılan stadyum, 33.280 seyirci kapasitesiyle Principality Stadyumu'nun ardından Galler'in en büyük ikinci stadyumudur.

Cardiff City, 99 yıl boyunca efsanevi ve ürkütücü Ninian Park'ta oynadı. 2000'lerin başına gelindiğinde eski stat artık çağın gerisinde kalmıştı ve kulübün modernleşmesine yardımcı olmak için tamamen koltuklu yeni bir arena planı onaylandı.

İnşaat, 2007'de eski Leckwith Athletics Stadium sahasında başladı ve projenin maliyeti yaklaşık £48 milyon oldu. Yeni Cardiff City Stadyumu, kapılarını Temmuz 2009'da İskoç kulübü Celtic'e karşı oynanan ve 0-0 sona eren bir hazırlık maçıyla açtı.

Cardiff City Stadyumu'ndaki unutulmaz anlar

Belçika Destanı (2015) : Galler, Gareth Bale'in efsanevi golü sayesinde Belçika'yı 1-0 mağlup etti, 33.280 ile stadyum seyirci rekorunu kırdı ve tarihi Euro 2016 yolculuğunun önünü açtı.

Dünya Kupası'na Katılım (2022) : "Kırmızı Duvar", projektörler altında tüm gücüyle şarkılar söylerken Galler, Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti ve bu sonuçla 64 yıl sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Real Madrid ve UEFA Süper Kupa (2014) : Stat, UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptığında merkez sahneye çıktı. Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti ve süperstar Cristiano Ronaldo Cardiff çimlerinde iki golü de attı.

Rock and Roll: Elbette sadece spor için kullanılmıyor. Stadyum aynı zamanda büyük bir konser mekanı ve Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart ile Stereophonics dahil dev müzik isimlerine ev sahipliği yaptı.

Nasıl gidilir?

Trenle: Cardiff şehir merkezinden stadyuma ulaşmanın en kolay yollarından biri.

Ninian Park İstasyonu - Stadyum kapılarına yalnızca 5 dakikalık yürüme mesafesinde olan en yakın istasyondur.

Grangetown İstasyonu - Stadyuma sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde olan bir diğer mükemmel seçenek.

Otobüsle: Cardiff'te doğrudan stadyumun yanında duran düzenli otobüs hatları bulunuyor.

Maç Günü Servisi (95 numaralı hat) - Futbol sezonu boyunca Cardiff Bus özel servis otobüsleri çalıştırır. Bunlar, şehir merkezindeki Wood Street'ten (JB Durağı) hareket ederek başlama saatinden 2 saat önce başlayıp her 15 dakikada bir kalkar.

Standart Hatlar - Şehir merkezinden 1, 2, 95 veya 95A numaralı otobüslere binebilirsiniz. Sloper Road veya ASDA Leckwith Road durağında inin.

Arabayla: Stadyuma otoyoldan kolayca ulaşılabilir ve posta kodu CF11 8AZ'dir.

Yol tarifi - M4 otoyolundan 33 numaralı kavşakta çıkın. Cardiff/Barry yönüne A4232 bölünmüş yolunu takip edin, ardından stadyum tabelalarını izleyerek B4267 çıkışından ayrılın.

Otopark - Güvenlik nedeniyle stadyum otoparkları genellikle başlama saatinden 60 dakika önce kapanır. Yakındaki perakende parkına park etmekten kaçının çünkü burada katı bir 90 dakikalık sınır vardır ve maç günlerinde sıkı şekilde ceza uygulanır.

Galler - Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Galler - Portekiz: Son durum

FIFA sıralaması: Galler (#38) - Portekiz (#7)

Galler şu anda 6 maçtır kazanamıyor. Mart ayında Dünya Kupası hayalleri Bosna-Hersek tarafından play-off'larda sona erdirildiğinden bu yana iki hazırlık maçında berabere kaldılar (Kuzey İrlanda ve Gana'ya karşı) ve Romanya, Portekiz ile Danimarka'ya yenildiler.

Portekiz, 2026 yılı içinde 11 maç oynadı ve tek yenilgisini yaz aylarındaki Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İspanya'ya karşı 0-1'lik skorla aldı.

Galler - Portekiz: Son karşılaşmalar

Portekiz ile Galler arasındaki tüm zamanlardaki rekabette Portekiz'in 4, Galler'in ise 1 galibiyeti bulunuyor; iki takım arasındaki önceki 5 karşılaşmada beraberlik çıkmadı. Portekiz bu maçlarda 9 gol atarken Galler 4 gol kaydetti.

Portekiz, iki takımın 24 Eylül'de Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de UEFA Uluslar Ligi fikstürlerinin açılış turunda karşı karşıya geldiği maçtan 1-0 galip ayrıldı. Gecenin tek golü, 22. dakikada Nuno Mendes'in pasını alan João Félix'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşla geldi.

Grp. 4 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Portekiz POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 K K 2 Norveç NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 K K 3 Danimarka DEN 2 1 0 1 4 3 +1 3 K K 4 Galler WAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



