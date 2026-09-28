Galler, 4 Ekim 2026'da Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının heyecan verici karşılaşmasında Danimarka ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'ndaki bu yüksek profilli eşleşme, turnuvada kritik puanları almak isteyen iki dinamik Avrupa takımını karşı karşıya getiriyor.

GOAL, Cardiff City Stadyumu'nda yerinizi ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli detayları sunuyor. Resmî bilet satış noktalarını, ikincil pazar seçeneklerini, fiyat bilgilerini ve biletlerinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Galler - Danimarka UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Galler - Danimarka maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45 BST'de Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda başlayacak.

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Galler - Danimarka biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Galler millî takımının iç saha maçları için birincil satışları yürüten Football Association of Wales'in (FAW) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerindeki biletleri güvence altına almak için ilk başvurulacak adrestir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, Ticombo gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Galler - Danimarka biletleri ne kadar?

Resmî FAW bilet satış portalındaki standart bilet fiyatları, genellikle kale arkası genel giriş koltukları için 35 €'dan başlıyor. Fiyatlar, koltuk kategorisine ve Cardiff City Stadyumu içindeki konuma göre artıyor.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 58 €'dan başlıyor; nihai ücretler oturma bölümü, konum ve anlık piyasa talebine bağlı olarak değişiyor.

Galler - Danimarka UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Galler - Danimarka form durumu

Galler, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; 11 gol atıp sekiz gol yedi. Takımın son maçı, haziran ayında oynanan hazırlık karşılaşmasında Romanya'ya 2-1 yenildiği müsabaka oldu. Bunun öncesinde Gana ve Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldı, Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek'e toplamda 1-1'lik skorla kaybetti ve bir önceki eleme turunda Kuzey Makedonya'yı 7-1 mağlup etti.

Danimarka, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı; sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Takımın son maçı, hazırlık karşılaşmasında DR Kongo ile 0-0 berabere kaldığı müsabaka oldu. Bundan önce Dünya Kupası elemelerinde Çekya'ya toplamda 2-2'lik skorla elendi, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi, İskoçya'ya 4-2 kaybetti ve Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

Galler - Danimarka: Son karşılaşmaların kaydı

Galler ile Danimarka arasındaki son karşılaşma, Haziran 2021'de Euro 2020'de oynandı ve Danimarka Amsterdam'da 4-0 kazandı. Kayıtlardaki son dört maçın üçünü Danimarka, birini ise Galler kazandı; beraberlik çıkmadı. Danimarka, 2018 UEFA Uluslar Ligi B'de 2-0 ve 2-1'lik galibiyetler aldı. Veri setindeki Galler'in tek galibiyeti ise Kasım 2008'deki bir hazırlık maçında geldi.



