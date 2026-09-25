Villarreal, 13 Ekim 2026 Salı günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Napoli ile karşı karşıya gelecek.

2011/12 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan önceki karşılaşmalarda Napoli, Villarreal'e karşı iki maçı da 2-0 kazandı. Villarreal, Serie A'daki rakiplerine karşı kritik bir galibiyet ararken 23.000 kapasiteli ev sahibi tribünlerinin tutkulu desteğine güvenecek.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil, Villarreal ile Napoli arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Villarreal - SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Napoli maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - SSC Napoli Prague Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

İspanya'daki Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal - SSC Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu adımları izleyin:

1. Resmi kulüp kanalları

Villarreal CF Resmi Bilet Satış Portalı: Birincil biletleri satın almanın en güvenli yolu, Villarreal CF'nin resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmaktır. Ev sahibi takım biletleri ilk olarak kombine sahiplerine (abonados) sunulur, ardından kalan koltuklar genel satışa çıkarılır.

SSC Napoli Deplasman Kontenjanı: Napoli'yi destekliyorsanız ve deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan SSC Napoli'nin resmi kanalları üzerinden dağıtılır ve takım taraftar kartı (Fidelity Card) ya da resmi bilet satış noktasına kayıt gerektirir.

Villarreal - SSC Napoli Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - SSC Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, nominal değerli birincil bilet mi yoksa yeniden satış bileti mi satın aldığınıza göre değişiklik gösterir.

Birincil / Genel satış fiyatları

Doğrudan resmi kulüp kanalları üzerinden satın alındığında (müsaitlik durumuna bağlı olarak):

Fondo Norte (Üst kat): Yaklaşık €25 - €30

Fondo Norte / Fondo Sur (Alt kat): Yaklaşık €30 - €40

Preferencia: Yaklaşık €45 - €70

Tribuna / Merkez tribün: Yaklaşık €80 - €120

VIP ve hospitality locaları: €150 - €300+ aralığından başlar

İkincil / Yeniden satış piyasası fiyatları

Yüksek talep ve Estadio de la Cerámica'nın sınırlı kapasitesi (yaklaşık 23.000 koltuk) nedeniyle, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar önemli ölçüde dalgalanır:

Başlangıç / Giriş seviyesi koltuklar: Genellikle €75 - €115 civarında başlar (yaklaşık $80-$125'ten çevrilmiştir)

Ortalama bilet fiyatı: Standart izleme kategorilerinde €150 ile €350 arasında değişir

Premium ve deplasman taraftarı bölümleri: Talep ve satıcı kâr marjlarına bağlı olarak €500+ seviyesine çıkabilir

Villarreal - SSC Napoli Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - SSC Napoli form durumu

Villarreal, son beş resmi maçında üç yenilgi ve iki beraberlik aldı, bu süreçte galibiyet elde edemedi. Takımın son sonucu, 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet oldu. Daha önceki maçlarda ise LaLiga'da Deportivo de A Coruna'ya 2-3, Deportivo Alaves'e de 1-0 kaybetti. Beş maçlık süreçte Villarreal sekiz gol attı ve 10 gol yedi.

Napoli, son beş resmi maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de Bologna karşısında Serie A'da alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e 0-1 yenildi ve Serie A'da Inter'e 3-2 kaybetti. Beş maçlık süreçte Napoli beş gol attı ve yedi gol yedi.

Villarreal - SSC Napoli: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 17 Aralık 2022'de oynanan bir hazırlık maçında gerçekleşti ve Villarreal, Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Daha önce taraflar 2015-16 Avrupa Ligi'nde iki kez karşılaştı; Villarreal sahasında 1-0 kazandıktan sonra Napoli'de oynanan maç 1-1 berabere bitti. Kayda geçen son beş karşılaşmada Napoli'nin üç, Villarreal'in ise iki galibiyeti bulunuyor.