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Villarreal - SSC Napoli biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Villarreal
SSC Napoli
Şampiyonlar Ligi

Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde SSC Napoli ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Villarreal, 13 Ekim 2026 Salı günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Napoli ile karşı karşıya gelecek.

2011/12 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan önceki karşılaşmalarda Napoli, Villarreal'e karşı iki maçı da 2-0 kazandı. Villarreal, Serie A'daki rakiplerine karşı kritik bir galibiyet ararken 23.000 kapasiteli ev sahibi tribünlerinin tutkulu desteğine güvenecek.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil, Villarreal ile Napoli arasındaki maç için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Villarreal - SSC Napoli Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Napoli maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Estadio de la Ceramica

Villarreal - SSC Napoli Prague Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

İspanya'daki Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal - SSC Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu adımları izleyin:

1. Resmi kulüp kanalları

  • Villarreal CF Resmi Bilet Satış Portalı: Birincil biletleri satın almanın en güvenli yolu, Villarreal CF'nin resmi internet sitesi üzerinden işlem yapmaktır. Ev sahibi takım biletleri ilk olarak kombine sahiplerine (abonados) sunulur, ardından kalan koltuklar genel satışa çıkarılır.
  • SSC Napoli Deplasman Kontenjanı: Napoli'yi destekliyorsanız ve deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler doğrudan SSC Napoli'nin resmi kanalları üzerinden dağıtılır ve takım taraftar kartı (Fidelity Card) ya da resmi bilet satış noktasına kayıt gerektirir.

Villarreal - SSC Napoli Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - SSC Napoli UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, nominal değerli birincil bilet mi yoksa yeniden satış bileti mi satın aldığınıza göre değişiklik gösterir.

Birincil / Genel satış fiyatları

Doğrudan resmi kulüp kanalları üzerinden satın alındığında (müsaitlik durumuna bağlı olarak):

  • Fondo Norte (Üst kat): Yaklaşık €25 - €30
  • Fondo Norte / Fondo Sur (Alt kat): Yaklaşık €30 - €40
  • Preferencia: Yaklaşık €45 - €70
  • Tribuna / Merkez tribün: Yaklaşık €80 - €120
  • VIP ve hospitality locaları: €150 - €300+ aralığından başlar

İkincil / Yeniden satış piyasası fiyatları

Yüksek talep ve Estadio de la Cerámica'nın sınırlı kapasitesi (yaklaşık 23.000 koltuk) nedeniyle, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar önemli ölçüde dalgalanır:

  • Başlangıç / Giriş seviyesi koltuklar: Genellikle €75 - €115 civarında başlar (yaklaşık $80-$125'ten çevrilmiştir)
  • Ortalama bilet fiyatı: Standart izleme kategorilerinde €150 ile €350 arasında değişir
  • Premium ve deplasman taraftarı bölümleri: Talep ve satıcı kâr marjlarına bağlı olarak €500+ seviyesine çıkabilir

Villarreal - SSC Napoli Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - SSC Napoli form durumu

Villarreal, son beş resmi maçında üç yenilgi ve iki beraberlik aldı, bu süreçte galibiyet elde edemedi. Takımın son sonucu, 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet oldu. Daha önceki maçlarda ise LaLiga'da Deportivo de A Coruna'ya 2-3, Deportivo Alaves'e de 1-0 kaybetti. Beş maçlık süreçte Villarreal sekiz gol attı ve 10 gol yedi.

Napoli, son beş resmi maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son sonucu, 13 Eylül'de Bologna karşısında Serie A'da alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e 0-1 yenildi ve Serie A'da Inter'e 3-2 kaybetti. Beş maçlık süreçte Napoli beş gol attı ve yedi gol yedi.

VIL

VIL - Form

COR
K2-3
BVB
K3-2
BET
K1-2
MAL
K1-3
LEV
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
NAP

NAP - Form

COM
K1-2
INT
K3-2
ARS
K0-1
BOL
K1-0
FIO
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Villarreal - SSC Napoli: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 17 Aralık 2022'de oynanan bir hazırlık maçında gerçekleşti ve Villarreal, Napoli'yi 3-2 mağlup etti. Daha önce taraflar 2015-16 Avrupa Ligi'nde iki kez karşılaştı; Villarreal sahasında 1-0 kazandıktan sonra Napoli'de oynanan maç 1-1 berabere bitti. Kayda geçen son beş karşılaşmada Napoli'nin üç, Villarreal'in ise iki galibiyeti bulunuyor.

Kafa Kafaya

VillarrealÇizimSSC Napoli
2
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Club Friendlies
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
MS
Ligi Europa
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
MS
Ligi Europa
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
MS
Şampiyonlar Ligi
SSC Napoli badge
SSC Napoli
NAP
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
5Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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