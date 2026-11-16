Villarreal, 8 Aralık 2026 Salı günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Sabah FK'yi ağırlayacak.

Bu maç, Villarreal ile Sabah FK'nin UEFA organizasyonlarındaki ilk resmî karşılaşması olacak. Villarreal'in İspanya'daki sahasında oynanacak bu önemli Avrupa maçına iki takım da puan tablosunda yükselme hedefiyle çıkacak.

Villarreal-Sabah FK maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Villarreal-Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal-Sabah FK maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 8 Ara 2026 - 12:45 Estadio de la Ceramica

Villarreal-Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Villarreal-Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Biletleri Villarreal CF'nin resmî bilet satış sitesi veya stadyum gişesinden doğrudan satın almak, ilk satış fiyatından bilet edinmenin başlıca ve en güvenli yoludur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Villarreal-Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Villarreal-Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Fondo (kale arkası tribünleri / kavisli tribünler): Yaklaşık 30 ila 50 avro .

Yaklaşık . Preferencia (yan tribünler): Yaklaşık 55 ila 95 avro .

Yaklaşık . Tribuna (ana tribün / VIP bölümleri): Yaklaşık 100 ila 150 avro ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

Fondo (kale arkası tribünleri / kavisli tribünler): Genellikle 420 ila 530 avro civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Preferencia (yan tribünler): Genellikle 550 ila 850 avro arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. Tribuna (ana tribün / VIP bölümleri): Genellikle 900 ila 1.650 avro ve üzeri.

Villarreal-Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Villarreal ve Sabah FK'nin form durumu

Villarreal, bu maça çıktığı son beş resmî karşılaşmada aldığı üç galibiyet ve iki mağlubiyetle geliyor. Son maçında 8 Kasım'da LaLiga'da Getafe'yi 2-0 yendi. Gol yemeden aldığı bu galibiyet, zorlu bir dönemin ardından takıma güven vermiş olmalı. Villarreal, bundan önce Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 6-0, ligde ise Espanyol'a 1-0 yenilmişti. Bu süreçte Kral Kupası'nda CD Manacor'u 5-0 mağlup eden Villarreal, Valencia deplasmanından da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Takım, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Sabah FK ise son beş maçındaki iki mağlubiyet, iki beraberlik ve sıfır galibiyetle bu karşılaşmaya geliyor. Son maçında Azerbaycan Premier Ligi'nde Shamakhi FK ile 2-2 berabere kaldı. Bir önceki maçında ise Şampiyonlar Ligi'nde Viking'e 4-1 yenildi. Daha önceki sonuçları arasında Turan Tovuz'a karşı 3-2'lik mağlubiyet, Qarabag FK ile 0-0'lık beraberlik ve Avrupa'da Borussia Dortmund'a karşı 2-1'lik mağlubiyet yer alıyor. Sabah, bu beş maçta beş gol atıp dokuz gol yedi.

Villarreal-Sabah FK: İki takım arasındaki son maçlar

Villarreal ile Sabah FK arasında daha önce oynanmış bir maça ilişkin veri bulunmuyor. Bu maç, iki takımın UEFA organizasyonlarında kayıtlara geçen ilk karşılaşması olacak.