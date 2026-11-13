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Villarreal-Real Sociedad maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Villarreal
Real Sociedad
La Liga

Villarreal, LaLiga'da Real Sociedad ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Villarreal, 6 Aralık 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Sociedad'ı ağırlayacak.

İki takımın 20 Mart 2026'daki son karşılaşmasında Villarreal, Estadio de la Cerámica'da Real Sociedad'ı 3-1 mağlup etti. Villarreal, 2025-26 sezonunun daha önceki bölümünde de Reale Arena'da Real Sociedad'ı heyecan dolu bir maçta 3-2 yenmişti.

Villarreal - Real Sociedad maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Villarreal - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Real Sociedad maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da başlayacak.

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La Liga - Hafta 15
Estadio de la Ceramica

Villarreal - Real Sociedad LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Villarreal - Real Sociedad LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan Villarreal CF veya Real Sociedad'ın resmî bilet satış portallarından satın almak, biletleri satış fiyatından edinmenin en güvenli ve güvenilir yoludur.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Villarreal - Real Sociedad LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Villarreal - Real Sociedad LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Genel giriş / Kale arkası tribünleri (Fondo Norte / Fondo Sur): Fiyatlar genellikle yaklaşık 30 ila 50 € arasında değişir.
  • Yan tribünler (Lateral): Fiyatlar genellikle 50 ila 90 € arasında değişir.
  • Ana tribün (Tribuna): Fiyatlar 90 ila 150 € ve üzeri arasında değişir.

Villarreal - Real Sociedad LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal ve Real Sociedad'ın form durumu

Villarreal, son beş resmî maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı, hiç berabere kalmadı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 6-0 yenildi. LaLiga'da ise Espanyol'a 1-0 mağlup oldu. Öte yandan, Kral Kupası'nda CD Manacor karşısında aldığı 5-0'lık galibiyet ve Valencia deplasmanındaki 2-1'lik zafer, iyi performans sergileme kapasitesini koruduğunu gösteriyor. Villarreal bu beş maçta dokuz gol atıp on gol yedi.

Real Sociedad, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son olarak Avrupa Ligi'nde Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Bu maçtan önce LaLiga'da Levante'yi 2-1, Avrupa'da ise Lillestroem'i 6-0 yenmişti. Bu süreçteki tek mağlubiyetini ligde Athletic Bilbao karşısında 2-1'lik skorla aldı. Sociedad, söz konusu beş maçta 15 gol atıp 10 gol yedi.

VIL

VIL - Form

VAL
K1-2
CDM
K0-5
ESP
K0-1
PSG
K0-6
GET
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
1/5
RSO

RSO - Form

LIL
K0-6
LEV
K2-1
ATH
K2-1
OL
B1-1
RAY
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Villarreal - Real Sociedad: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2026'da karşılaştı ve Villarreal, Estadio de la Ceramica'daki LaLiga maçını 3-1 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Villarreal üç galibiyet ve bir beraberlik alırken Real Sociedad tek galibiyetini Ocak 2025'te Reale Arena'da 1-0'lık skorla elde etti. Bu beş maçta Villarreal toplam 12, Real Sociedad ise yedi gol attı.

Kafa Kafaya

VillarrealÇizimReal Sociedad
3
1
1
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
MS
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
MS
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
MS
11Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

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