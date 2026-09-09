Villarreal - Real Betis maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Villarreal, 13 Eylül 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis'i konuk edecek.

Villarreal - Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal, Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis'i konuk edecek.

La Liga - Hafta 5 14 Eyl 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal - Real Betis maçının biletlerini satın almak için şu standart adımları izleyin:

Resmi kulüp sitesi: En güvenli ve en doğrudan yöntem, Villarreal CF'nin resmi bilet portalıdır. Genel satış biletleri genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce satışa çıkar.

Stadyum gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak, biletleri Estadio de la Cerámica gişesinden veya Vila-real'deki resmi kulüp mağazalarından şahsen satın alabilirsiniz.

Ağırlama ve VIP paketleri: Premium maç günü seçenekleri ve VIP koltuklar, doğrudan Villarreal'in resmi deneyim portalı üzerinden rezerve edilebilir.

İkincil pazar yerleri: Genel giriş biletleri resmi kanallar üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları alternatif bir seçenek haline gelebilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri ne kadar?

Villarreal - Real Betis maçının bilet fiyatları kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmi satış fiyatlı biletler: Villarreal'in resmi gişesinden doğrudan satın alınan standart genel giriş biletleri, genel oturma kategorilerinde (örneğin Fondo ve Gol tribünlerinden Tribuna 'ya kadar) €30 ile €80 arasında değişir.

VIP ve ağırlama: Premium maç günü seçenekleri ve lounge erişimi €150+ seviyesinden başlar.

İkincil yeniden satış pazar yerleri: İkincil bilet platformlarında (StubHub gibi), fiyatlar temel giriş için genellikle yaklaşık €50 ile €85 arasında başlar ve uygunluk ile talebe bağlı olarak merkezi iyi görüş açılı yerlerde €140+ seviyesine çıkabilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Real Betis form durumu

Villarreal'in son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi çıktı. Takımın son resmi sonucu, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Atletico Madrid ile alınan 2-2'lik beraberlik oldu; bu sonuç, açılış gününde Racing Santander ile oynanan 2-2'lik beraberliğin ardından geldi. Sezon öncesinde Galatasaray'ı 2-1, Levante'yi ise 1-0 mağlup ettiler, ancak Lens'e 3-1 kaybettiler. Villarreal bu beş maçta sekiz gol atarken yedi gol yedi.

Real Betis ise daha güçlü bir güncel ivmeyle geliyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşmasında 21 Ağustos'ta LaLiga'da Real Sociedad'ı 1-0 yendi. Ayrıca sezon öncesinde Arsenal'i 3-1 ve Almeria'yı 1-0 mağlup etti, AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı ve Inter'e 1-0 kaybetti. Betis, bu beş maçta beş gol attı ve üç gol yedi.

Villarreal - Real Betis: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 17 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı; Real Betis, Villarreal'i ağırladı ve maçı 2-0 kazandı. Ondan önce kulüpler, Ekim 2025'te Estadio de la Ceramica'da 2-2 berabere kaldı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Villarreal'in üç galibiyetine karşılık Betis'in bir galibiyeti bulunuyor ve bir maç da berabere bitti, ancak son maçı kazanan taraf Betis oldu. Taraflar ayrıca Nisan 2025'te Sevilla'da Villarreal'in 2-1 kazandığı ve Aralık 2024'te Villarreal'in 2-1 kazandığı maçlar da oynadı.