Villarreal - Real Betis biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Villarreal - Real Betis biletlerini satın alın:

🎟️ Villarreal - Real Betis Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ La Liga Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ €200 Altı Villarreal - Real Betis Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Alt Tribün (Saha Kenarı) Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Üst Tribün Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Ev Sahibi Takım Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Deplasman Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Hospitality Paketleri ve Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Estadio de la Ceramica Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Tüm Villarreal - Real Betis Biletlerini Gör: BİLET SATIN AL

Villarreal, 13 Eylül 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

Villarreal - Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal, Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis ile karşılaşacak.

La Liga - Hafta 5 14 Eyl 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri nasıl satın alınır?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - Real Betis maçı için bilet satın almak adına şu standart adımları izleyin:

Resmi Kulüp İnternet Sitesi: En güvenli ve en doğrudan yöntem, Villarreal CF'nin resmi bilet portalı üzerinden işlem yapmaktır. Genel satış biletleri genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce satışa çıkar.

Stadyum Gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak Estadio de la Cerámica gişesinden veya Vila-real'deki resmi kulüp mağazalarından biletleri şahsen satın alabilirsiniz.

Hospitality ve VIP Paketleri: Premium maç günü seçenekleri ve VIP koltuklar, doğrudan Villarreal'in resmi deneyim portalı üzerinden rezerve edilebilir.

İkincil Pazar Yerleri: Resmi kanallar üzerinden genel giriş biletleri tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları alternatif bir seçenek haline gelebilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri ne kadar?

Villarreal - Real Betis maçı için bilet fiyatları kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmi Liste Fiyatlı Biletler: Villarreal'in resmi gişesinden doğrudan satın alınan standart genel giriş biletleri, genel oturma kategorilerinde (örneğin Fondo ve Gol tribünlerinden Tribuna 'ya kadar) €30 ile €80 arasında değişir.

VIP ve Hospitality: Premium maç günü seçenekleri ve lounge erişimi €150+ seviyesinden başlar.

İkincil Yeniden Satış Pazar Yerleri: İkincil bilet platformlarında (StubHub gibi) fiyatlar, temel giriş için genellikle €50 ile €85 civarında başlar ve uygunluk ile talebe bağlı olarak merkezi iyi görüş açısına sahip yerlerde €140+ seviyesine ulaşabilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Real Betis form durumu

Villarreal'in son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi çıktı. Takımın son resmi sonucu, açılış haftasındaki Racing Santander ile 2-2'lik beraberliğin ardından, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Atletico Madrid ile alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Sezon öncesinde Galatasaray'ı 2-1 ve Levante'yi 1-0 mağlup ederken, Lens'e 3-1 kaybetti. Bu beş maçta Villarreal sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

Real Betis son dönemde daha güçlü bir ivme taşıyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşma, 21 Ağustos'ta Real Sociedad'a karşı LaLiga'da alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Ayrıca sezon öncesinde Arsenal'i 3-1 ve Almeria'yı 1-0 mağlup etti, AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı ve Inter'e 1-0 kaybetti. Betis bu beş maçta beş gol atıp üç gol yedi.

Villarreal - Real Betis: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 17 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı; Real Betis, Villarreal'i ağırladı ve 2-0 kazandı. Ondan önce kulüpler Ekim 2025'te Estadio de la Ceramica'da 2-2 berabere kaldı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Villarreal'in üç galibiyetine karşılık Betis'in bir galibiyeti bulunuyor, bir maç da berabere bitti, ancak son maçı kazanan taraf Betis oldu. Taraflar ayrıca Nisan 2025'te Seville'de Villarreal'in 1-2 kazandığı ve Aralık 2024'te Villarreal'in 1-2 galip geldiği maçlar da çıkardı.