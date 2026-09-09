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Villarreal - Real Betis biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Villarreal
Real Betis
La Liga

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Villarreal, 13 Eylül 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

Villarreal - Real Betis LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal, Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Real Betis ile karşılaşacak.

crest
La Liga - Hafta 5
Estadio de la Ceramica

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri nasıl satın alınır?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - Real Betis maçı için bilet satın almak adına şu standart adımları izleyin:

  • Resmi Kulüp İnternet Sitesi: En güvenli ve en doğrudan yöntem, Villarreal CF'nin resmi bilet portalı üzerinden işlem yapmaktır. Genel satış biletleri genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce satışa çıkar.
  • Stadyum Gişesi: Uygunluk durumuna bağlı olarak Estadio de la Cerámica gişesinden veya Vila-real'deki resmi kulüp mağazalarından biletleri şahsen satın alabilirsiniz.
  • Hospitality ve VIP Paketleri: Premium maç günü seçenekleri ve VIP koltuklar, doğrudan Villarreal'in resmi deneyim portalı üzerinden rezerve edilebilir.
  • İkincil Pazar Yerleri: Resmi kanallar üzerinden genel giriş biletleri tükenirse, StubHub gibi ikincil yeniden satış platformları alternatif bir seçenek haline gelebilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga biletleri ne kadar?

Villarreal - Real Betis maçı için bilet fiyatları kategoriye ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

  • Resmi Liste Fiyatlı Biletler: Villarreal'in resmi gişesinden doğrudan satın alınan standart genel giriş biletleri, genel oturma kategorilerinde (örneğin Fondo ve Gol tribünlerinden Tribuna'ya kadar) €30 ile €80 arasında değişir.
  • VIP ve Hospitality: Premium maç günü seçenekleri ve lounge erişimi €150+ seviyesinden başlar.
  • İkincil Yeniden Satış Pazar Yerleri: İkincil bilet platformlarında (StubHub gibi) fiyatlar, temel giriş için genellikle €50 ile €85 civarında başlar ve uygunluk ile talebe bağlı olarak merkezi iyi görüş açısına sahip yerlerde €140+ seviyesine ulaşabilir.

Villarreal - Real Betis LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Real Betis form durumu

Villarreal'in son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi çıktı. Takımın son resmi sonucu, açılış haftasındaki Racing Santander ile 2-2'lik beraberliğin ardından, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Atletico Madrid ile alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Sezon öncesinde Galatasaray'ı 2-1 ve Levante'yi 1-0 mağlup ederken, Lens'e 3-1 kaybetti. Bu beş maçta Villarreal sekiz gol attı ve yedi gol yedi.

Real Betis son dönemde daha güçlü bir ivme taşıyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son karşılaşma, 21 Ağustos'ta Real Sociedad'a karşı LaLiga'da alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Ayrıca sezon öncesinde Arsenal'i 3-1 ve Almeria'yı 1-0 mağlup etti, AFC Bournemouth ile 2-2 berabere kaldı ve Inter'e 1-0 kaybetti. Betis bu beş maçta beş gol atıp üç gol yedi.

VIL

VIL - Form

SAN
B2-2
ATM
B2-2
ALA
K1-0
COR
K2-3
BVB
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BET

BET - Form

RSO
K1-0
VAL
K0-1
LEV
K5-2
RMA
K1-0
LIL
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Villarreal - Real Betis: Son kafa kafaya maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma 17 Ocak 2026'da LaLiga'da oynandı; Real Betis, Villarreal'i ağırladı ve 2-0 kazandı. Ondan önce kulüpler Ekim 2025'te Estadio de la Ceramica'da 2-2 berabere kaldı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Villarreal'in üç galibiyetine karşılık Betis'in bir galibiyeti bulunuyor, bir maç da berabere bitti, ancak son maçı kazanan taraf Betis oldu. Taraflar ayrıca Nisan 2025'te Seville'de Villarreal'in 1-2 kazandığı ve Aralık 2024'te Villarreal'in 1-2 galip geldiği maçlar da çıkardı.

Kafa Kafaya

VillarrealÇizimReal Betis
2
1
2
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
MS
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
MS
La Liga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
MS
8Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Villarreal - Real Betis puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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