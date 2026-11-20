Villarreal, 13 Aralık 2026 Pazar günü Rayo Vallecano'yu Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da ağırlayacak.

Villarreal, Kasım 2025'te Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Santi Comesaña ve Ayoze Pérez'in golleriyle evinde rakibini 4-0 mağlup etmişti. Rayo Vallecano ise Mayıs 2026'daki son karşılaşmalarında Sergio Camello ve Alemão'nun golleriyle Vallecas'ta 2-0 kazanarak rövanşı aldı.

Villarreal - Rayo Vallecano maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Villarreal - Rayo Vallecano LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Rayo Vallecano maçı, 13 Aralık 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da başlayacak.

La Liga - Hafta 16 13 Ara 2026 - 09:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Rayo Vallecano LaLiga maçı biletleri nasıl alınır?

Villarreal - Rayo Vallecano LaLiga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi (Villarreal CF resmî bilet satış kanalı): Bilet satın almanın en güvenli ve doğrudan yolu budur. Genel satış biletleri genellikle maçtan birkaç hafta veya birkaç gün önce satışa çıkar ve stadyumun farklı tribünlerinde yer seçenekleri sunar.

Bilet satın almanın en güvenli ve doğrudan yolu budur. Genel satış biletleri genellikle maçtan birkaç hafta veya birkaç gün önce satışa çıkar ve stadyumun farklı tribünlerinde yer seçenekleri sunar. Stadyumdaki bilet gişeleri (Taquillas): Biletler, stok durumuna bağlı olarak maç günlerinde veya maçtan önceki günlerde Estadio de la Cerámica'daki gişelerden de satın alınabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub. gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Villarreal - Rayo Vallecano LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Villarreal - Rayo Vallecano LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur): Genellikle 30 € ile 50 € arasında.

Genellikle arasında. Yan tribünler (Lateral): Genellikle 50 € ile 90 € arasında.

Genellikle arasında. Ana tribün ve premium koltuklar (Tribuna / Preferencia): Genellikle 90 € ile 150 € ve üzeri .

Genellikle . VIP ağırlama paketleri: Fiyatlar çoğunlukla 350 € ile 600 € ve üzeri seviyelerine çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse, biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılan ikincil platformlarda bulunabilir. Örneğin StubHub. Bu tür platformlardaki fiyatlar şöyle:

Standart giriş / Üst tribünler: Genellikle 35 € ile 55 € civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Orta seviyedeki yan tribün bölümleri: Sıklıkla 80 € ile 160 € arasında listeleniyor.

Sıklıkla arasında listeleniyor. Saha kenarındaki premium alt tribün blokları: Genellikle 250 € ile 400 € ve üzeri fiyatlara satılıyor.

Genellikle fiyatlara satılıyor. Yeniden satıştaki VIP biletler ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 600 € ile 800 € ve üzeri arasında değişebiliyor.

Villarreal - Rayo Vallecano LaLiga maçı: Bilmeniz gerekenler

Villarreal ve Rayo Vallecano'nun form durumu

Villarreal, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 8 Kasım'da Getafe'yi LaLiga'da 2-0 yendi. Bu karşılaşmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 6-0 mağlup olmuştu. Aynı dönemde ligde Valencia'yı deplasmanda 2-1, Kral Kupası'nda ise CD Manacor'u 5-0 yendi. Villarreal, bu beş maçta dokuz gol atıp yedi gol yedi.

Rayo Vallecano, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 8 Kasım'da Real Sociedad'a 1-0 yenildi ancak bundan sadece bir hafta önce LaLiga'da Celta Vigo'yu 3-0 mağlup etmişti. Bu dönemde Kral Kupası'nda Recreativo Huelva'yı deplasmanda 3-2 yendi. Rayo, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Villarreal - Rayo Vallecano: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 17 Mayıs 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Rayo Vallecano evinde 2-0 kazandı. Villarreal ise bundan önce, Kasım 2025'te Estadio de la Cerámica'da oynanan maçı 4-0 kazanmıştı. Son beş karşılaşmada Villarreal üç, Rayo ise bir galibiyet aldı; bir maç berabere bitti. Bu beş maçta Villarreal toplam 11, Rayo ise üç gol attı.