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Villarreal-Paris Saint-Germain maçına nasıl bilet alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Villarreal
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi

Villarreal, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

İki kulübün resmî UEFA müsabakalarında daha önce karşı karşıya gelmemiş olması, yaklaşan bu maçı ilgi çekici bir Avrupa mücadelesi hâline getiriyor.

Paris Saint-Germain, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle geliyor.

Villarreal ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını da içeren tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

Villarreal - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal ile Paris Saint-Germain arasındaki maç, 3 Kasım 2026 Salı günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Estadio de la Ceramica

Villarreal - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Villarreal ile Paris Saint-Germain arasında Estadio de la Cerámica'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak isteyen taraftarların başvurabileceği birkaç temel seçenek var:

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Villarreal CF veya Paris Saint-Germain'in resmî internet sitelerini doğrudan kontrol edebilirsiniz. Biletleri ilk satış fiyatından almak için genellikle başlıca seçenek budur. Ancak böylesine önemli Avrupa maçlarında bilet alabilmek çoğunlukla kulüp üyeliği veya sadakat puanı gerektirir ve biletler genellikle hızla tükenir.
  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Villarreal - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Villarreal ile Paris Saint-Germain arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Kale arkası tribünlerinin üst ve alt katları (Fondo Norte / Sur): Giriş düzeyindeki izleme seçenekleri için 30 ila 50 avro.
  • Yan tribünler (Lateral / Preferencia): Saha kenarındaki orta fiyatlı koltuklar için 60 ila 110 avro.
  • Orta ana tribün (Central Tribuna): Ana tribünden üst düzey görüş sunan koltuklar için 120 ila 200 avro ve üzeri.
  • VIP koltuklar ve ağırlama locaları: Özel imkânlar içeren lüks paketler için 250 ila 500 avro ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunar:

  • Üst kat / Köşe koltukları: Standart genel giriş koltukları için fiyatlar yaklaşık 240 ila 320 avrodan başlıyor.
  • Uzun kenar / Alt kat blokları: Önemli grup aşaması maçlarına talep arttıkça fiyatlar 350 ile 650 avro arasında değişiyor.
  • VIP ve üst düzey yeniden satış paketleri: Koltukların bulunduğu bloğa ve piyasadaki bilet durumuna bağlı olarak fiyatlar sık sık 1.000 ila 1.500 avroyu aşıyor.

Villarreal - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal ve Paris Saint-Germain'in form durumu

Villarreal, son beş resmî maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında LaLiga'da Levante'yi sahasında 3-1 yendi. Bir önceki maçında ise deplasmanda Malaga'yı 3-1 mağlup etmişti. Bu dönemdeki üç yenilgisi arasında Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı aldığı 3-2'lik ve LaLiga'da Deportivo de A Coruna'ya karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetler bulunuyor. Villarreal, bu beş maçta on gol atıp dokuz gol yedi.

PSG, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Marseille'i deplasmanda 2-1 yenen PSG, Brest'i de deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyetti. Tek yenilgisini Monaco karşısında 2-1'lik skorla aldı. PSG, bu beş maçta on iki gol atıp altı gol yedi.

VIL

VIL - Form

LEV
K3-1
RMA
K1-0
NAP
K3-1
ELC
B0-0
LIV
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
PSG

PSG - Form

OM
K1-2
LEM
K3-1
MCI
K2-4
STR
K1-3
BAR
K4-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Villarreal - Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalar

Bu maç için Villarreal ile Paris Saint-Germain arasındaki karşılaşmalara ilişkin veri sunulmadı. Önceki maçlarına dair bilgiler, mevcut olduğunda güncellenecek.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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