İki kulübün resmî UEFA müsabakalarında daha önce karşı karşıya gelmemiş olması, yaklaşan bu maçı ilgi çekici bir Avrupa mücadelesi hâline getiriyor.

Paris Saint-Germain, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle geliyor.

Villarreal ile Paris Saint-Germain arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğinizi ve fiyatlarını da içeren tüm bilgileri GOAL sizin için derledi.

Villarreal - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal ile Paris Saint-Germain arasındaki maç, 3 Kasım 2026 Salı günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Villarreal ile Paris Saint-Germain arasında Estadio de la Cerámica'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak isteyen taraftarların başvurabileceği birkaç temel seçenek var:

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Villarreal CF veya Paris Saint-Germain'in resmî internet sitelerini doğrudan kontrol edebilirsiniz. Biletleri ilk satış fiyatından almak için genellikle başlıca seçenek budur. Ancak böylesine önemli Avrupa maçlarında bilet alabilmek çoğunlukla kulüp üyeliği veya sadakat puanı gerektirir ve biletler genellikle hızla tükenir.

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Villarreal - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Villarreal ile Paris Saint-Germain arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kale arkası tribünlerinin üst ve alt katları (Fondo Norte / Sur): Giriş düzeyindeki izleme seçenekleri için 30 ila 50 avro.

Yan tribünler (Lateral / Preferencia): Saha kenarındaki orta fiyatlı koltuklar için 60 ila 110 avro.

Orta ana tribün (Central Tribuna): Ana tribünden üst düzey görüş sunan koltuklar için 120 ila 200 avro ve üzeri.

VIP koltuklar ve ağırlama locaları: Özel imkânlar içeren lüks paketler için 250 ila 500 avro ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa sunar:

Üst kat / Köşe koltukları: Standart genel giriş koltukları için fiyatlar yaklaşık 240 ila 320 avrodan başlıyor.

Uzun kenar / Alt kat blokları: Önemli grup aşaması maçlarına talep arttıkça fiyatlar 350 ile 650 avro arasında değişiyor.

VIP ve üst düzey yeniden satış paketleri: Koltukların bulunduğu bloğa ve piyasadaki bilet durumuna bağlı olarak fiyatlar sık sık 1.000 ila 1.500 avroyu aşıyor.

Villarreal - Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal ve Paris Saint-Germain'in form durumu

Villarreal, son beş resmî maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında LaLiga'da Levante'yi sahasında 3-1 yendi. Bir önceki maçında ise deplasmanda Malaga'yı 3-1 mağlup etmişti. Bu dönemdeki üç yenilgisi arasında Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı aldığı 3-2'lik ve LaLiga'da Deportivo de A Coruna'ya karşı aldığı 3-2'lik mağlubiyetler bulunuyor. Villarreal, bu beş maçta on gol atıp dokuz gol yedi.

PSG, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Marseille'i deplasmanda 2-1 yenen PSG, Brest'i de deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava karşısında alınan 6-1'lik galibiyetti. Tek yenilgisini Monaco karşısında 2-1'lik skorla aldı. PSG, bu beş maçta on iki gol atıp altı gol yedi.

Villarreal - Paris Saint-Germain: Son karşılaşmalar

Bu maç için Villarreal ile Paris Saint-Germain arasındaki karşılaşmalara ilişkin veri sunulmadı. Önceki maçlarına dair bilgiler, mevcut olduğunda güncellenecek.