Villarreal, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da Levante ile karşı karşıya gelecek.

Tarihsel olarak Villarreal, yakın dönem resmi karşılaşmalardaki ikili rekabette belirgin bir üstünlüğe sahip. Buna, iki takımın bu statta oynadığı son LaLiga maçında Levante karşısında alınan 5-1'lik farklı iç saha galibiyeti de dahil. Levante erken küme düşme baskısından kaçınmaya çalışırken, Villarreal Avrupa kupalarına katılım sıralarını kovalıyor ve iki kulüp de bu maça kritik bir lig sonucu hedefiyle çıkıyor.

Biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere, Villarreal - Levante maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Villarreal - Levante LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Levante maçı, Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da oynanacak. Kesin başlangıç saati için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Levante LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - Levante maçının biletlerini almak için, resmi birincil kanallar veya ikincil bilet platformları üzerinden satın alma yapabilirsiniz:

Resmî doğrudan satın alma

Villarreal CF resmî bilet satış portalı: En doğrudan yol, Villarreal CF'nin resmî internet sitesindeki bilet portalıdır (OneBox altyapısıyla çalışır). Burada biletler, kombine sahiplerine yer ayrıldıktan sonra genel satışa çıkar.

Estadio de la Cerámica gişesi: Biletler, müsaitlik durumuna bağlı olarak, Vila-real'deki Estadio de la Cerámica'nın stat gişesinden ( taquillas ) doğrudan şahsen de satın alınabilir.

İkincil ve yeniden satış bilet platformları

Toplayıcılar ve yeniden satıcılar: Resmî kontenjanların tükenmesi hâlinde, StubHub gibi ikincil pazar yerleri üzerinden bilet bulunabilir.

Villarreal - Levante LaLiga biletleri ne kadar?

Villarreal - Levante bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

Resmî doğrudan fiyatlar (Estadio de la Cerámica)

Genel giriş (kale arkaları): 25 € - 40 €

Yan tribünler (Preferente / Tribuna Lateral): 45 € - 70 €

Ana tribün (Tribuna Central / Main Stand): 75 € - 120 €+

VIP / ağırlama paketleri: 150 € - 300 €+

Villarreal - Levante LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Levante form durumu

Villarreal, LaLiga'daki iki maçından dört puan çıkardı ve bu iki maç da 2-2 sona erdi. Son maçında 23 Ağustos'ta Atletico Madrid deplasmanında berabere kalan takım, açılış haftasında da Racing Santander ile 2-2 berabere kaldı. Tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. İki galibiyetini sezon öncesinde Galatasaray'ı 2-1 ve Levante'yi 1-0 yenerek elde ederken, Lens'e 3-1 kaybettiği maç tek yenilgisi oldu. Villarreal bu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yedi.

Levante'nin son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik çıktı. Son sonuç, 24 Ağustos'ta LaLiga'da Osasuna deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlik oldu. Bu sonucun öncesinde takım, açılış haftasında Espanyol'a 3-0 mağlup olmuştu. Resmî sezon öncesinde Levante, hazırlık maçında Villarreal'e 1-0 kaybetti ve Albacete'yi 2-1 yendi. Sezon öncesindeki diğer galibiyeti ise Al Qadsiah karşısında 1-0 geldi. Levante bu beş maçta üç gol attı ve üç gol yedi.

Villarreal - Levante: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 5 Ağustos 2026'da oynandı ve Villarreal sezon öncesi hazırlık maçında Levante'yi 1-0 mağlup etti. Bundan önce takımlar, 2 Mayıs 2026'da LaLiga'da karşı karşıya geldi ve Villarreal Estadio de la Cerámica'da 5-1 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Villarreal dört kez galip gelirken, Levante tek galibiyetini Nisan 2022'de LaLiga'da sahasında 2-0 kazanarak aldı. İki kulüp ayrıca 18 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Villarreal deplasmanda 1-0 kazandı. Ağustos 2022'deki hazırlık maçını da Villarreal 3-1 kazandı.