Villarreal-Getafe maçına bilet nasıl alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Villarreal, 8 Kasım 2026 Pazar günü Getafe'yi Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da ağırlayacak.

İki takımın 14 Şubat 2026'daki son karşılaşmasında Getafe, Coliseum'da Villarreal'i zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti. Villarreal ise bundan önce, Aralık 2025'te Estadio de la Cerámica'da oynanan maçta rakibini gol yemeden 2-0 yenmişti.

Villarreal-Getafe maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Villarreal-Getafe LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal-Getafe maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Villarreal'deki Estadio de la Cerámica'da başlayacak.

La Liga - Hafta 12 8 Kas 2026 - 12:30 Estadio de la Ceramica

Villarreal-Getafe LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal-Getafe LaLiga maçı için bilet almak isteyenlerin, biletlerin bulunabilirliğine ve tercihlerine göre birkaç seçeneği var:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulübün resmî internet sitesi: Ev sahibi takım tribünlerinden bilet almak için en güvenli ve doğrudan yöntem Villarreal CF'nin resmî internet sitesidir. Ancak ilk satışa çıkan biletlerde genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınır.

Ev sahibi takım tribünlerinden bilet almak için en güvenli ve doğrudan yöntem Villarreal CF'nin resmî internet sitesidir. Ancak ilk satışa çıkan biletlerde genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınır. Deplasman tribünü: Getafe'yi destekliyorsanız ayrılan deplasman tribününün biletlerini genellikle Getafe'nin resmî kanallarından veya kulübün bilet gişesinden almanız gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Villarreal-Getafe LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Villarreal-Getafe LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet platformlarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Standart giriş biletlerinin fiyatı, doğrudan kulüpten alındığında Estadio de la Cerámica'daki tribüne ve koltuğun konumuna (Fondo, Preferencia veya Tribuna gibi) bağlı olarak genellikle 30 ila 100 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışa sunduğu biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Standart kategorideki koltukların bu maç için başlangıç fiyatları yaklaşık 50 ila 130 avro arasında.

bu maç için başlangıç fiyatları yaklaşık arasında. Özel koltuk seçenekleri, kategori 1 biletler veya VIP ağırlama paketlerinin fiyatı, piyasa talebine ve koltuğun konumuna bağlı olarak sıklıkla 180 avrodan başlayıp 600 avronun üzerine çıkıyor.

Villarreal-Getafe LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal ve Getafe'nin form durumu

Villarreal, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta iki galibiyet, sıfır beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Levante'yi 3-1 yenen ekip, bir önceki karşılaşmada da Malaga'yı deplasmanda 1-3 mağlup etmişti. Sarı Denizaltı, bu beş maçta sekiz gol atarken on gol yedi. Savunma performansı açıkça endişe yaratıyor. İki maçlık galibiyet serisinden önce gelen üst üste üç yenilgi, takımın hâlâ istikrar aradığını gösteriyor.

Getafe, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son dönemdeki en iyi sonucu, 20 Eylül'de Malaga karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Deportivo de A Coruna ve Celta Vigo beraberlikleri ise Real Betis ve Osasuna yenilgilerinin öncesine ve sonrasına denk geldi. Bordalas'ın ekibi bu süreçte üç gol atıp dört gol yedi; bu tablo, temkinli ancak zaman zaman kırılgan bir savunma düzenine işaret ediyor.

Villarreal-Getafe: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da karşılaştı ve Getafe, LaLiga'daki ev sahibi olduğu maçı 2-1 kazandı. Villarreal ise bundan önce, Aralık 2025'te Estadio de la Cerámica'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı. İki takım arasındaki son beş maçta Getafe ve Villarreal ikişer galibiyet aldı, bir maç da berabere bitti. Yakın geçmişteki bu sonuçlar, mücadelenin her sonuca açık olduğunu gösteriyor.