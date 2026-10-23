Villarreal, Espanyol ile oynadığı son beş LaLiga maçının dördünü kazanırken Espanyol yalnızca bir galibiyet aldı. İki kulüp en son 9 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Villarreal, Estadio de la Cerámica'da 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti.
Villarreal-Espanyol maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.
Villarreal-Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?
Villarreal-Espanyol LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?
Villarreal ile Espanyol arasındaki LaLiga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Resmî kulüp sitesi (Villarreal CF): Özellikle maç Villarreal'in sahası Estadio de la Cerámica'da oynanıyorsa kulübün resmî bilet satış portalından doğrudan satın almak, biletleri nominal fiyatından edinmenin en güvenilir yoludur.
- Resmî kulüp sitesi (RCD Espanyol): Deplasman taraftarlarına ayrılan biletleri veya Espanyol'un ev sahipliği yapacağı rövanş maçının biletlerini arıyorsanız Espanyol'un resmî bilet satış sitesine bakabilirsiniz.
2. İkincil bilet satış platformları
- İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.
Villarreal-Espanyol LaLiga maçı biletleri ne kadar?
Villarreal-Espanyol LaLiga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanalları ve ikincil bilet satış platformlarına göre şöyle:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Standart genel giriş (Fondo / Lateral bölümleri): 30-50 avro
- Orta tribün ve Tribuna koltukları: Tam kategoriye ve ilgili sıradaki koltukların müsaitliğine bağlı olarak 70-110 avro ve üzeri
- VIP ve premium ağırlama alanları: 150-300 avro ve üzeri
2. İkincil bilet satış platformları
Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:
- Üst kat ve köşe bölümleri: Yaklaşık 45-55 avrodan başlayan fiyatlarla
- Uzun kenar premium kategori koltukları:130-180 avro ve üzeri
- Yoğun talep gören ağırlama paketleri / yeniden satıştaki en iyi konumlu koltuklar:200-800 avro ve üzeri; fiyatlar platformların eklediği tutarlara ve kalan bilet sayısına bağlıdır
Villarreal-Espanyol LaLiga maçı hakkında bilmeniz gereken her şey
Villarreal ve Espanyol'un form durumu
Villarreal, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Levante'yi LaLiga'da 3-1 yendi; bu beş maçlık süreçte daha önce Malaga'yı da deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mağlubiyetlerini Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Deportivo de A Coruna karşısında yaşadı. Villarreal bu beş maçta on gol atıp dokuz gol yedi.
Espanyol, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu süreçteki en iyi sonucu, Osasuna deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetti. Son maçında ise evinde Elche'ye 3-1 yenildi. Rayo Vallecano ve Real Sociedad'a da 2-1'lik skorlarla kaybetti. Espanyol bu beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.
Villarreal-Espanyol: Son karşılaşmalar
İki kulüp en son 9 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Villarreal, Estadio de la Cerámica'da 4-1 kazandı. Son beş LaLiga karşılaşmasında Villarreal dört, Espanyol ise bir galibiyet aldı. Villarreal bu süreçte 1-0 ve 4-2'lik galibiyetler de elde etti. Espanyol'un bu serideki tek galibiyeti, Kasım 2025'te Villarreal'i konuk ettiği maçı 2-0 kazanmasıyla geldi.
Kafa Kafaya
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