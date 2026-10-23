Villarreal, Espanyol ile oynadığı son beş LaLiga maçının dördünü kazanırken Espanyol yalnızca bir galibiyet aldı. İki kulüp en son 9 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Villarreal, Estadio de la Cerámica'da 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti.

Villarreal-Espanyol maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Villarreal-Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 11 30 Eki 2026 - 16:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal-Espanyol LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Villarreal ile Espanyol arasındaki LaLiga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp sitesi (Villarreal CF): Özellikle maç Villarreal'in sahası Estadio de la Cerámica'da oynanıyorsa kulübün resmî bilet satış portalından doğrudan satın almak, biletleri nominal fiyatından edinmenin en güvenilir yoludur.

Resmî kulüp sitesi (RCD Espanyol): Deplasman taraftarlarına ayrılan biletleri veya Espanyol'un ev sahipliği yapacağı rövanş maçının biletlerini arıyorsanız Espanyol'un resmî bilet satış sitesine bakabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Villarreal-Espanyol LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Villarreal-Espanyol LaLiga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanalları ve ikincil bilet satış platformlarına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş (Fondo / Lateral bölümleri): 30-50 avro

Orta tribün ve Tribuna koltukları: Tam kategoriye ve ilgili sıradaki koltukların müsaitliğine bağlı olarak 70-110 avro ve üzeri

VIP ve premium ağırlama alanları: 150-300 avro ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

Üst kat ve köşe bölümleri: Yaklaşık 45-55 avrodan başlayan fiyatlarla

Uzun kenar premium kategori koltukları: 130-180 avro ve üzeri

Yoğun talep gören ağırlama paketleri / yeniden satıştaki en iyi konumlu koltuklar:200-800 avro ve üzeri ; fiyatlar platformların eklediği tutarlara ve kalan bilet sayısına bağlıdır

Villarreal-Espanyol LaLiga maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Villarreal ve Espanyol'un form durumu

Villarreal, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Levante'yi LaLiga'da 3-1 yendi; bu beş maçlık süreçte daha önce Malaga'yı da deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mağlubiyetlerini Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Deportivo de A Coruna karşısında yaşadı. Villarreal bu beş maçta on gol atıp dokuz gol yedi.

Espanyol, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu süreçteki en iyi sonucu, Osasuna deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetti. Son maçında ise evinde Elche'ye 3-1 yenildi. Rayo Vallecano ve Real Sociedad'a da 2-1'lik skorlarla kaybetti. Espanyol bu beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.

Villarreal-Espanyol: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 9 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Villarreal, Estadio de la Cerámica'da 4-1 kazandı. Son beş LaLiga karşılaşmasında Villarreal dört, Espanyol ise bir galibiyet aldı. Villarreal bu süreçte 1-0 ve 4-2'lik galibiyetler de elde etti. Espanyol'un bu serideki tek galibiyeti, Kasım 2025'te Villarreal'i konuk ettiği maçı 2-0 kazanmasıyla geldi.