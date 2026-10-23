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Villarreal-Espanyol maçına nasıl bilet alınır? LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Villarreal
Espanyol
La Liga

Villarreal, La Liga'da Espanyol ile karşılaşacak. İşte maç için biletinizi nasıl alabileceğiniz.

Villarreal, Espanyol ile oynadığı son beş LaLiga maçının dördünü kazanırken Espanyol yalnızca bir galibiyet aldı. İki kulüp en son 9 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Villarreal, Estadio de la Cerámica'da 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti.

Villarreal-Espanyol maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Villarreal-Espanyol LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

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La Liga - Hafta 11
Estadio de la Ceramica

Villarreal-Espanyol LaLiga maçı için bilet nasıl alınır?

Villarreal ile Espanyol arasındaki LaLiga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Resmî kulüp sitesi (Villarreal CF): Özellikle maç Villarreal'in sahası Estadio de la Cerámica'da oynanıyorsa kulübün resmî bilet satış portalından doğrudan satın almak, biletleri nominal fiyatından edinmenin en güvenilir yoludur.
  • Resmî kulüp sitesi (RCD Espanyol): Deplasman taraftarlarına ayrılan biletleri veya Espanyol'un ev sahipliği yapacağı rövanş maçının biletlerini arıyorsanız Espanyol'un resmî bilet satış sitesine bakabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir.

Villarreal-Espanyol LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Villarreal-Espanyol LaLiga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî kanalları ve ikincil bilet satış platformlarına göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş (Fondo / Lateral bölümleri): 30-50 avro
  • Orta tribün ve Tribuna koltukları: Tam kategoriye ve ilgili sıradaki koltukların müsaitliğine bağlı olarak 70-110 avro ve üzeri
  • VIP ve premium ağırlama alanları: 150-300 avro ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılır:

  • Üst kat ve köşe bölümleri: Yaklaşık 45-55 avrodan başlayan fiyatlarla
  • Uzun kenar premium kategori koltukları:130-180 avro ve üzeri
  • Yoğun talep gören ağırlama paketleri / yeniden satıştaki en iyi konumlu koltuklar:200-800 avro ve üzeri; fiyatlar platformların eklediği tutarlara ve kalan bilet sayısına bağlıdır

Villarreal-Espanyol LaLiga maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Villarreal ve Espanyol'un form durumu

Villarreal, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Levante'yi LaLiga'da 3-1 yendi; bu beş maçlık süreçte daha önce Malaga'yı da deplasmanda 3-1 mağlup etti. Mağlubiyetlerini Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Deportivo de A Coruna karşısında yaşadı. Villarreal bu beş maçta on gol atıp dokuz gol yedi.

Espanyol, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu süreçteki en iyi sonucu, Osasuna deplasmanında aldığı 2-0'lık galibiyetti. Son maçında ise evinde Elche'ye 3-1 yenildi. Rayo Vallecano ve Real Sociedad'a da 2-1'lik skorlarla kaybetti. Espanyol bu beş maçta altı gol atıp dokuz gol yedi.

VIL

VIL - Form

LEV
K3-1
RMA
K1-0
NAP
K3-1
ELC
B0-0
LIV
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ESP

ESP - Form

OSA
K0-2
RAY
K2-1
ELC
K1-3
MAL
B1-1
ATM
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Villarreal-Espanyol: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son 9 Şubat 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Villarreal, Estadio de la Cerámica'da 4-1 kazandı. Son beş LaLiga karşılaşmasında Villarreal dört, Espanyol ise bir galibiyet aldı. Villarreal bu süreçte 1-0 ve 4-2'lik galibiyetler de elde etti. Espanyol'un bu serideki tek galibiyeti, Kasım 2025'te Villarreal'i konuk ettiği maçı 2-0 kazanmasıyla geldi.

Kafa Kafaya

VillarrealÇizimEspanyol
5
0
0
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
MS
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
MS
13Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
9900399+3027
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
K
K
K
K
K
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
K
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
K
K
B
K
K
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
K
K
K
K
K
6
SevillaSevillaSEV
94231416-214
K
B
K
K
K
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
K
K
B
K
K
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
K
B
K
B
B
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
B
K
B
K
B
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
K
K
B
K
K
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
K
B
B
K
K
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
B
K
K
K
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
K
B
B
B
K
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
B
B
K
K
K
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
B
K
K
K
B
16
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
K
B
K
K
K
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
K
B
K
K
K
18
ElcheElcheELC
91441117-67
B
B
K
K
B
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
B
B
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
K
B
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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