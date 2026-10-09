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Villarreal - Elche maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Villarreal
Elche
La Liga

Villarreal, LaLiga'da Elche ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Villarreal, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Estadio de la Ceramica'da Elche ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da sezonun başında sıralamadaki konumunu güçlendirmek için üç puanı almak isteyecek. Tarafların bu statta Mart 2026'daki son lig buluşmasında Villarreal, Elche'yi 2-1 mağlup etmişti.

Bırakın GOAL Villarreal - Elche maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Villarreal - Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

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La Liga - Hafta 9
Estadio de la Ceramica

Villarreal - Elche LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal - Elche maçının biletlerini satın almak için şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi Villarreal CF internet sitesi veya gişe

  • En doğrudan ve güvenilir seçenek, biletleri Villarreal CF'nin resmi çevrim içi bilet platformu üzerinden satın almaktır. Alternatif olarak, biletleri Estadio de la Cerámica gişesinden veya Villarreal'daki resmi takım mağazalarından şahsen de alabilirsiniz. Genel satış biletleri genellikle maç gününden birkaç hafta önce satışa çıkar.

2. VIP ve hospitality seçenekleri

  • Özel oturma alanları, lounge erişimi veya yiyecek-içecek paketleri için resmi hospitality biletleri, doğrudan Villarreal'in VIP bilet portalı ya da özel bilet sağlayıcıları üzerinden rezerve edilebilir.

3. İkincil pazar yerleri

  • Eğer resmi kanallardaki biletler tükenirse, StubHubgibi ikincil bilet platformlarında satıcıların yeniden satışa koyduğu biletler listelenir.

Villarreal - Elche LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - Elche maçının bilet fiyatları, biletleri nereden satın aldığınıza ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

1. Resmi doğrudan satış:

Villarreal CF'nin resmi bilet ofisi veya çevrim içi portalı üzerinden doğrudan satın alındığında, standart yetişkin biletleri genel olarak 20 € ile 50 € arasında değişir (yaklaşık 2,50 € tutarında küçük bir işlem ücreti hariç).

  • Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur): 20 € - 25 €
    • Yan tribünler (Preferencia / Tribuna): 35 € - 50 €
    • Super Tribuna & Hospitality: 150 €+

2. İkincil pazar yerleri ve yeniden satış

Gibi ikincil bilet platformlarında StubHub yeniden satış biletleri standart koltuklar için genellikle 50 € ile 60 € civarından başlar; premium veya sahaya daha yakın görüş sunan yerler ise talebe bağlı olarak çok daha yüksek fiyatlara çıkabilir.

Villarreal - Elche LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Elche form durumu

Villarreal, son beş resmi maçında bir galibiyet aldı, hiç berabere kalmadı ve dört yenilgi yaşadı. Son sonucu, 17 Eylül'de LaLiga'da Malaga deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyet oldu ve bu sonuç zorlu bir seriyi sona erdirdi. Bundan önce Real Betis'e 1-2, Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a 3-2 kaybetti. Villarreal bu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Elche, LaLiga'daki son beş maçının hiçbirini kazanamadı; bir beraberlik aldı ve dört kez mağlup oldu. Son maçında Real Madrid'e 2-3 yenildi, bu serinin daha önceki bölümünde ise Barcelona'ya 5-0 mağlup oldu. Anselmi'nin ekibi bu beş karşılaşmada altı gol attı ve 15 gol yedi.

VIL

VIL - Form

COR
K2-3
BVB
K3-2
BET
K1-2
MAL
K1-3
LEV
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
ELC

ELC - Form

SAN
K3-2
RSO
K2-3
ATH
B1-1
RMA
K2-3
ESP
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5

Villarreal - Elche: Son karşılıklı maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Mart 2026'da oynandı ve Villarreal, LaLiga'da Estadio de la Ceramica'da 2-1 kazandı. Ondan önce ise takımlar Ocak 2026'da karşılaştığında Elche 1-3 galip geldi. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Villarreal'in üç, Elche'nin iki galibiyeti bulunuyor; hiç beraberlik çıkmadı.

Kafa Kafaya

VillarrealÇizimElche
3
0
2
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Elche badge
Elche
ELC
1
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
10Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

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