Villarreal - Elche maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Villarreal, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Estadio de la Ceramica'da Elche ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da sezonun başında sıralamadaki konumunu güçlendirmek için üç puanı almak isteyecek. Tarafların bu statta Mart 2026'daki son lig buluşmasında Villarreal, Elche'yi 2-1 mağlup etmişti.

Bırakın GOAL Villarreal - Elche maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Villarreal - Elche LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

La Liga - Hafta 9 17 Eki 2026 - 10:15 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Elche LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal - Elche maçının biletlerini satın almak için şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi Villarreal CF internet sitesi veya gişe

En doğrudan ve güvenilir seçenek, biletleri Villarreal CF'nin resmi çevrim içi bilet platformu üzerinden satın almaktır. Alternatif olarak, biletleri Estadio de la Cerámica gişesinden veya Villarreal'daki resmi takım mağazalarından şahsen de alabilirsiniz. Genel satış biletleri genellikle maç gününden birkaç hafta önce satışa çıkar.

2. VIP ve hospitality seçenekleri

Özel oturma alanları, lounge erişimi veya yiyecek-içecek paketleri için resmi hospitality biletleri, doğrudan Villarreal'in VIP bilet portalı ya da özel bilet sağlayıcıları üzerinden rezerve edilebilir.

3. İkincil pazar yerleri

Eğer resmi kanallardaki biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında satıcıların yeniden satışa koyduğu biletler listelenir.

Villarreal - Elche LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal - Elche maçının bilet fiyatları, biletleri nereden satın aldığınıza ve oturma kategorisine göre değişiklik gösterir:

1. Resmi doğrudan satış:

Villarreal CF'nin resmi bilet ofisi veya çevrim içi portalı üzerinden doğrudan satın alındığında, standart yetişkin biletleri genel olarak 20 € ile 50 € arasında değişir (yaklaşık 2,50 € tutarında küçük bir işlem ücreti hariç).

Kale arkaları (Fondo Norte / Fondo Sur): 20 € - 25 €

Yan tribünler (Preferencia / Tribuna): 35 € - 50 € Super Tribuna & Hospitality: 150 €+



2. İkincil pazar yerleri ve yeniden satış

Gibi ikincil bilet platformlarında StubHub yeniden satış biletleri standart koltuklar için genellikle 50 € ile 60 € civarından başlar; premium veya sahaya daha yakın görüş sunan yerler ise talebe bağlı olarak çok daha yüksek fiyatlara çıkabilir.

Villarreal - Elche LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Elche form durumu

Villarreal, son beş resmi maçında bir galibiyet aldı, hiç berabere kalmadı ve dört yenilgi yaşadı. Son sonucu, 17 Eylül'de LaLiga'da Malaga deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyet oldu ve bu sonuç zorlu bir seriyi sona erdirdi. Bundan önce Real Betis'e 1-2, Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a 3-2 kaybetti. Villarreal bu beş maçta sekiz gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Elche, LaLiga'daki son beş maçının hiçbirini kazanamadı; bir beraberlik aldı ve dört kez mağlup oldu. Son maçında Real Madrid'e 2-3 yenildi, bu serinin daha önceki bölümünde ise Barcelona'ya 5-0 mağlup oldu. Anselmi'nin ekibi bu beş karşılaşmada altı gol attı ve 15 gol yedi.

Villarreal - Elche: Son karşılıklı maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma Mart 2026'da oynandı ve Villarreal, LaLiga'da Estadio de la Ceramica'da 2-1 kazandı. Ondan önce ise takımlar Ocak 2026'da karşılaştığında Elche 1-3 galip geldi. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Villarreal'in üç, Elche'nin iki galibiyeti bulunuyor; hiç beraberlik çıkmadı.