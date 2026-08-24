Villarreal, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de kökleri, Atlético'nun 1903 yılında Madrid'de yaşayan Bask öğrenciler tarafından kurulmasına dayanan tarihi bir rekabeti sürdürüyor. Bu maç, iki takımın da lig tablosunun üst sıralarına yakın konumlanmak için mücadele ettiği sezona erken dönemde önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Deportivo de A Coruna maçı, Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da oynanacak. Resmi başlama saati bilgileri yerel yayın akışlarınız üzerinden öğrenilebilir.

La Liga - Hafta 4 5 Eyl 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal CF - Deportivo de A Coruña LaLiga maçı için biletleri, doğrudan resmi kulüp kanalları veya ikincil bilet pazarları üzerinden satın alabilirsiniz.

Resmi Villarreal CF Bilet Portalı Villarreal CF'nin resmi bilet satış bölümünü internet üzerinden ziyaret edebilir ya da Estadio de la Cerámica gişelerinden (Taquillas) veya Vila-real'deki resmi kulüp mağazalarından şahsen satın alabilirsiniz.

Genel satış biletleri, stadyum kapasitesine bağlı olarak maç gününden birkaç hafta önce internette satışa sunulur. İkincil Pazar ve Bilet Platformları Kulübün resmi kanalları üzerinden satılan ilk biletler tükenirse, ikincil pazar yerlerinde yeniden satış seçenekleri listelenir.

Mevcut koltuk envanterini karşılaştırma siteleri üzerinden inceleyebilir veya StubHub gibi ikincil platformlar üzerinden doğrudan satın alabilirsiniz. Maç Günü ve Dijital Giriş İspanya'daki spor etkinliği düzenlemelerine uymak için ödeme aşamasında her katılımcı için tam kimlik bilgilerini girin.

Mobil biletler (E-biletler / QR kodları), başlama vuruşundan önce e-posta yoluyla gönderilir ve stadyum giriş kapılarında akıllı telefonunuzdan okutulmalıdır.

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal CF - Deportivo de A Coruña maçının bilet fiyatları, koltuk konumu, satın alma kanalı ve talebe göre değişiklik gösterir.

Resmi Kulüp Gişesi: Doğrudan Villareal CF üzerinden satın alındığında, genel satış biletleri yüz değerinden genellikle £25 ile £70 (€30 - €80) arasında değişir.

İkincil Pazar Yerleri: Karşılaştırma siteleri yeniden satış envanterini yaklaşık £50 'den başlayan fiyatlarla listelerken, StubHub gibi platformlarda merkezi görüş alanları için koltuklar £70 ile £168+ arasında yer alır.

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Deportivo de A Coruna form durumu

Villarreal'in son beş maçında, resmi ve hazırlık karşılaşmalarında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alındı; bunlara ek olarak bir hazırlık maçı galibiyeti daha geldi. Son sonuçları, 16 Ağustos'ta LaLiga'da Racing Santander ile 2-2 berabere kalmaları oldu. Bunun öncesinde hazırlık maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiler ve Levante'yi 1-0 yendiler. Lens'e 3-1 kaybettikleri maç sezon öncesinin en düşük noktası oldu, ancak PSV Eindhoven karşısında alınan 3-1'lik galibiyet cesaret verdi. Bu beş maçta Villarreal yedi gol attı ve yedi gol yedi.

Deportivo de A Coruna'nın son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet geldi. Son maçları, 17 Ağustos'ta LaLiga'da Elche ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaydı. 8 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Genoa'yı 1-0 yendiler ve iki gün önce Fiorentina ile 1-1 berabere kaldılar. Real Madrid'e 1-0 yenildikleri maç ve St. Pauli ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma da bu seriyi tamamlıyor. Deportivo bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Villarreal - Deportivo de A Coruna: Son kafa kafaya rekabet

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 12 Mayıs 2018'de LaLiga'da oynandı; Deportivo, Villarreal'i ağırladı ve maçı 4-2 kaybetti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Villarreal'in iki, Deportivo'nun bir galibiyeti bulunurken iki maç da berabere bitti. Taraflar ayrıca Ocak 2018'de 1-1 berabere kaldı ve 2016-17 sezonunda iki golsüz beraberlik oynadı.

Villarreal - Deportivo de A Coruna puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Villarreal altıncı, Deportivo de A Coruna ise yedinci sırada yer alıyor.