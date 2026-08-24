Villarreal - Deportivo de A Coruna maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Villarreal, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de, 1903'te Madrid'de yaşayan Bask öğrenciler tarafından Atlético'nun kuruluşuna uzanan tarihi bir rekabeti sürdürüyor. Bu maç, iki taraf da lig tablosunun üst sıralarına yakın bir konum için mücadele ederken sezonun erken bölümünde kritik bir test niteliği taşıyor.

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Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Deportivo de A Coruna maçı Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da oynanacak. Resmi başlangıç saati bilgileri bulunduğunuz yerdeki yayın akışları üzerinden öğrenilebilir.

La Liga - Hafta 4 5 Eyl 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal CF - Deportivo de A Coruña LaLiga maçının biletlerini, resmi kulüp kanalları veya ikincil bilet pazarları üzerinden doğrudan satın alabilirsiniz.

Resmi Villarreal CF bilet portalı Villarreal CF'nin resmi bilet satış bölümünü internetten ziyaret edin ya da Estadio de la Cerámica gişesinden (Taquillas) veya Vila-real'deki resmi kulüp mağazalarından şahsen satın alın.

Genel satış biletleri, stadyum kapasitesine bağlı olarak maç gününden birkaç hafta önce internette satışa sunulur. İkincil pazar ve bilet platformları Kulübün resmi kanalları üzerinden birincil biletler tükenirse, ikincil pazar yerlerinde yeniden satış seçenekleri listelenir.

Mevcut koltuk envanterini toplayıcı platformlar üzerinden karşılaştırabilir veya StubHub gibi ikincil platformlar üzerinden doğrudan satın alma yapabilirsiniz. Maç günü ve dijital giriş İspanya'daki spor etkinliği düzenlemelerine uymak için ödeme sırasında her katılımcının tam kimlik bilgilerini girin.

Mobil biletler (E-bilet / QR kodları) santra öncesinde e-posta yoluyla gönderilir ve stadyum giriş kapılarında akıllı telefonunuzdan okutulmalıdır.

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal CF - Deportivo de A Coruña maçının bilet fiyatları, koltuk konumuna, satın alma kanalına ve talebe göre değişiklik gösterir.

Resmi kulüp gişesi: Doğrudan Villareal CF üzerinden satın alındığında, genel satıştaki tam fiyatlı biletler genellikle £25 ile £70 (€30 - €80) arasında değişir.

İkincil pazar yerleri: Toplayıcı platformlarda yeniden satış envanteri yaklaşık £50 'den başlarken, StubHub gibi platformlarda merkezi görüş alanları için koltuklar £70 ile £168+ arasında yer alır.

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Deportivo de A Coruna form durumu

Villarreal'in son beş maçında rekabetçi ve hazırlık karşılaşmalarında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi gelirken, buna ek olarak bir hazırlık maçı galibiyeti daha elde edildi. En son sonuçları, 16 Ağustos'ta LaLiga'da Racing Santander ile 2-2 berabere kalmaları oldu. Bundan önce bir hazırlık maçında Galatasaray'ı 2-1 yendiler ve Levante'yi 1-0 mağlup ettiler. Lens'e 3-1 kaybettikleri maç sezon öncesinin en kötü anı oldu, ancak PSV Eindhoven karşısındaki 3-1'lik galibiyet cesaret verdi. Bu beş maçta Villarreal yedi gol attı ve yedi gol yedi.

Deportivo de A Coruna'nın son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi geldi. Son maçları, 17 Ağustos'ta LaLiga'da Elche ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaydı. 8 Ağustos'ta bir hazırlık maçında Genoa'yı 1-0 yendiler, iki gün önce de Fiorentina ile 1-1 berabere kaldılar. Real Madrid'e 1-0 yenildikleri maç ve St. Pauli ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma da bu seriyi tamamlıyor. Deportivo bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Villarreal - Deportivo de A Coruna: Son kafa kafaya maçlar

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 12 Mayıs 2018'de LaLiga'da oynandı; Deportivo, Villarreal'i ağırladı ve maçı 4-2 kaybetti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Villarreal'in iki, Deportivo'nun bir galibiyeti bulunurken iki maç da berabere bitti. Taraflar ayrıca Ocak 2018'de 1-1 berabere kaldı ve 2016-17 sezonunda oynanan iki maç da golsüz eşitlikle sona erdi.

Villarreal - Deportivo de A Coruna puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Villarreal altıncı, Deportivo de A Coruna ise yedinci sırada yer alıyor.