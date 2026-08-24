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Villarreal - Deportivo de A Coruna maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Villarreal
Deportivo de A Coruna
La Liga

Villarreal, LaLiga'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Villarreal, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya gelecek.

Her iki kulüp de, 1903'te Madrid'de yaşayan Bask öğrenciler tarafından Atlético'nun kuruluşuna uzanan tarihi bir rekabeti sürdürüyor. Bu maç, iki taraf da lig tablosunun üst sıralarına yakın bir konum için mücadele ederken sezonun erken bölümünde kritik bir test niteliği taşıyor.

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Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Villarreal - Deportivo de A Coruna maçı Villarreal'deki Estadio de la Ceramica'da oynanacak. Resmi başlangıç saati bilgileri bulunduğunuz yerdeki yayın akışları üzerinden öğrenilebilir.

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La Liga - Hafta 4
Estadio de la Ceramica

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio de la Cerámica'da oynanacak Villarreal CF - Deportivo de A Coruña LaLiga maçının biletlerini, resmi kulüp kanalları veya ikincil bilet pazarları üzerinden doğrudan satın alabilirsiniz.

  1. Resmi Villarreal CF bilet portalı
    • Villarreal CF'nin resmi bilet satış bölümünü internetten ziyaret edin ya da Estadio de la Cerámica gişesinden (Taquillas) veya Vila-real'deki resmi kulüp mağazalarından şahsen satın alın.
    • Genel satış biletleri, stadyum kapasitesine bağlı olarak maç gününden birkaç hafta önce internette satışa sunulur.
  3. İkincil pazar ve bilet platformları
    • Kulübün resmi kanalları üzerinden birincil biletler tükenirse, ikincil pazar yerlerinde yeniden satış seçenekleri listelenir.
    • Mevcut koltuk envanterini toplayıcı platformlar üzerinden karşılaştırabilir veya StubHub gibi ikincil platformlar üzerinden doğrudan satın alma yapabilirsiniz.
  5. Maç günü ve dijital giriş
    • İspanya'daki spor etkinliği düzenlemelerine uymak için ödeme sırasında her katılımcının tam kimlik bilgilerini girin.
    • Mobil biletler (E-bilet / QR kodları) santra öncesinde e-posta yoluyla gönderilir ve stadyum giriş kapılarında akıllı telefonunuzdan okutulmalıdır.

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio de la Cerámica'daki Villarreal CF - Deportivo de A Coruña maçının bilet fiyatları, koltuk konumuna, satın alma kanalına ve talebe göre değişiklik gösterir.

  • Resmi kulüp gişesi: Doğrudan Villareal CF üzerinden satın alındığında, genel satıştaki tam fiyatlı biletler genellikle £25 ile £70 (€30 - €80) arasında değişir.
  • İkincil pazar yerleri: Toplayıcı platformlarda yeniden satış envanteri yaklaşık £50'den başlarken, StubHub gibi platformlarda merkezi görüş alanları için koltuklar £70 ile £168+ arasında yer alır.

Villarreal - Deportivo de A Coruna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Villarreal - Deportivo de A Coruna form durumu

Villarreal'in son beş maçında rekabetçi ve hazırlık karşılaşmalarında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi gelirken, buna ek olarak bir hazırlık maçı galibiyeti daha elde edildi. En son sonuçları, 16 Ağustos'ta LaLiga'da Racing Santander ile 2-2 berabere kalmaları oldu. Bundan önce bir hazırlık maçında Galatasaray'ı 2-1 yendiler ve Levante'yi 1-0 mağlup ettiler. Lens'e 3-1 kaybettikleri maç sezon öncesinin en kötü anı oldu, ancak PSV Eindhoven karşısındaki 3-1'lik galibiyet cesaret verdi. Bu beş maçta Villarreal yedi gol attı ve yedi gol yedi.

Deportivo de A Coruna'nın son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi geldi. Son maçları, 17 Ağustos'ta LaLiga'da Elche ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmaydı. 8 Ağustos'ta bir hazırlık maçında Genoa'yı 1-0 yendiler, iki gün önce de Fiorentina ile 1-1 berabere kaldılar. Real Madrid'e 1-0 yenildikleri maç ve St. Pauli ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşma da bu seriyi tamamlıyor. Deportivo bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

VIL

VIL - Form

LEV
K1-0
GAL
K1-2
SAN
B2-2
ATM
B2-2
ALA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
COR

COR - Form

GEN
K0-1
RMA
K0-1
ELC
B1-1
MAL
B1-1
VAL
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Villarreal - Deportivo de A Coruna: Son kafa kafaya maçlar

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 12 Mayıs 2018'de LaLiga'da oynandı; Deportivo, Villarreal'i ağırladı ve maçı 4-2 kaybetti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Villarreal'in iki, Deportivo'nun bir galibiyeti bulunurken iki maç da berabere bitti. Taraflar ayrıca Ocak 2018'de 1-1 berabere kaldı ve 2016-17 sezonunda oynanan iki maç da golsüz eşitlikle sona erdi.

Kafa Kafaya

VillarrealÇizimDeportivo de A Coruna
1
3
1
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
4
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
MS
La Liga
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
MS
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
Club Friendlies
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
MS
5Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

Villarreal - Deportivo de A Coruna puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Villarreal altıncı, Deportivo de A Coruna ise yedinci sırada yer alıyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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