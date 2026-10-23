Bu karşılaşma, iki kulübün Avrupa sahnesindeki ilk resmî mücadelesi olacak. Her iki takım da turnuvanın önceki maçlarında güçlü rakiplere karşı aldığı zorlu yenilgilerin ardından Şampiyonlar Ligi grup aşamasında toparlanmak istiyor.

Viking - Sabah FK maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Viking - Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Viking - Sabah FK maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Stavanger'deki Lyse Arena'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 4 Kas 2026 - 15:00 Lyse Arena

Viking - Sabah FK Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Viking ile Sabah FK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak isteyenlerin değerlendirebileceği birkaç seçenek var:

Kulübün resmî bilet kanalları: Lyse Arena'daki (Viking Stadion) maçlar için kulüp üyelerine yönelik satışları, kombine bilet sahiplerine tanınan öncelikli satış dönemlerini ve genel bilet satışlarını doğrudan Viking FK'nin resmî internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Viking - Sabah FK Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Viking FK ile Sabah FK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

Kategori 3 (Kale arkası / Standart ev sahibi tribünü): 40–55 avro

Kategori 2 (Köşeler / Üst tribün): 60–85 avro

Kategori 1 (Uzun kenar / En iyi koltuklar): 90–140 avro

VIP ve ağırlama paketleri: 250–450 avro ve üzeri

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Standart / Genel yeniden satış ilanları: 240–265 avro

Kısa kenar tribünü yeniden satış fiyatı: 1.850–2.150 avro

Uzun kenar tribünü yeniden satış fiyatı:2.350–3.000 avro ve üzeri

Viking - Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Viking - Sabah FK: Takımların form durumu

Viking, son beş maçının üçünü kazanırken birinde berabere kaldı, birini kaybetti. Son maçında Eliteserien'de Lillestroem'i 3-0 yendi; aynı dönemde Kristiansund BK karşısında da 8-1'lik galibiyet aldı. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart karşısında 3-1'lik skorla yaşadı. Viking, bu beş maçta 15 gol atıp altı gol yedi.

Sabah FK, son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 4-0 kaybederek aldı. Son maçında Azerbaycan Premier Ligi'nde Imisli FK'yi 3-1 yendi; aynı dönemde Zira'yı da 5-0 mağlup etti. Sabah, bu beş maçta 12 gol atıp beş gol yedi.

Viking - Sabah FK: İki takımın önceki karşılaşmaları

Viking ile Sabah FK arasında daha önce oynanmış bir maça ilişkin veri bulunmuyor. Salı günü Lyse Arena'da oynanacak maç, iki kulübün ilk resmî karşılaşması olacak.