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Lyse Arena
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Viking-Sabah FK maçının biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Viking
Sabah FK
Şampiyonlar Ligi

Viking, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK ile karşılaşıyor. Biletinizi nasıl alabilirsiniz?

Bu karşılaşma, iki kulübün Avrupa sahnesindeki ilk resmî mücadelesi olacak. Her iki takım da turnuvanın önceki maçlarında güçlü rakiplere karşı aldığı zorlu yenilgilerin ardından Şampiyonlar Ligi grup aşamasında toparlanmak istiyor.

Viking - Sabah FK maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Viking - Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Viking - Sabah FK maçı, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü Stavanger'deki Lyse Arena'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Lyse Arena

Viking - Sabah FK Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Viking ile Sabah FK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak isteyenlerin değerlendirebileceği birkaç seçenek var:

  • Kulübün resmî bilet kanalları: Lyse Arena'daki (Viking Stadion) maçlar için kulüp üyelerine yönelik satışları, kombine bilet sahiplerine tanınan öncelikli satış dönemlerini ve genel bilet satışlarını doğrudan Viking FK'nin resmî internet sitesinden kontrol edebilirsiniz.
  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Viking - Sabah FK Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Viking FK ile Sabah FK arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçının tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî kanalları

  • Kategori 3 (Kale arkası / Standart ev sahibi tribünü): 40–55 avro
  • Kategori 2 (Köşeler / Üst tribün): 60–85 avro
  • Kategori 1 (Uzun kenar / En iyi koltuklar): 90–140 avro
  • VIP ve ağırlama paketleri: 250–450 avro ve üzeri

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

  • Standart / Genel yeniden satış ilanları: 240–265 avro
  • Kısa kenar tribünü yeniden satış fiyatı:1.850–2.150 avro
  • Uzun kenar tribünü yeniden satış fiyatı:2.350–3.000 avro ve üzeri

Viking - Sabah FK Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Viking - Sabah FK: Takımların form durumu

Viking, son beş maçının üçünü kazanırken birinde berabere kaldı, birini kaybetti. Son maçında Eliteserien'de Lillestroem'i 3-0 yendi; aynı dönemde Kristiansund BK karşısında da 8-1'lik galibiyet aldı. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart karşısında 3-1'lik skorla yaşadı. Viking, bu beş maçta 15 gol atıp altı gol yedi.

Sabah FK, son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a 4-0 kaybederek aldı. Son maçında Azerbaycan Premier Ligi'nde Imisli FK'yi 3-1 yendi; aynı dönemde Zira'yı da 5-0 mağlup etti. Sabah, bu beş maçta 12 gol atıp beş gol yedi.

VIK

VIK - Form

MAD
K0-3
BRA
K0-2
FCB
B3-3
FRE
K3-2
AVL
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
SAB

SAB - Form

IMI
K3-1
NEF
B0-0
SLP
K2-0
FKQ
K0-4
BVB
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Viking - Sabah FK: İki takımın önceki karşılaşmaları

Viking ile Sabah FK arasında daha önce oynanmış bir maça ilişkin veri bulunmuyor. Salı günü Lyse Arena'da oynanacak maç, iki kulübün ilk resmî karşılaşması olacak.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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