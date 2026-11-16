Viking, 8 Aralık 2026 Salı günü Stavanger'deki Lyse Arena'da Feyenoord'u ağırlayacak.

Bu UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Norveç ekibi Viking FK ile Hollanda devi Feyenoord'un tarihteki ilk resmî karşılaşması olacak. Avrupa serüvenlerine zorlu bir başlangıç yapan iki kulüp de lig aşamasındaki bu kritik maçta gidişatı tersine çevirmek istiyor.

Viking-Feyenoord maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Viking-Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Viking-Feyenoord maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Stavanger'deki Lyse Arena'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 8 Ara 2026 - 12:45 Lyse Arena

Viking-Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Viking-Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulübün resmî internet sitesi (Viking FK): Bilet almanın en doğrudan, güvenli ve güvenilir yolu Viking FK'nin resmî bilet satış portalı. Kombine sahipleri ve kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce özel ön satış dönemlerinde genellikle öncelik hakkı elde ediyor.

Bilet almanın en doğrudan, güvenli ve güvenilir yolu Viking FK'nin resmî bilet satış portalı. Kombine sahipleri ve kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce özel ön satış dönemlerinde genellikle öncelik hakkı elde ediyor. Deplasman taraftarlarına ayrılan resmî kontenjan (Feyenoord): Konuk Hollanda ekibini destekliyorsanız biletleri doğrudan Feyenoord'un resmî bilet satış kanallarından satın almalısınız.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Viking-Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Viking-Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 40 € ile 90 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Üye ve kombine sahiplerine ön satış: Fiyatlar yaklaşık 35 € ile 75 € arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 250 € ile 500 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil satış platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Kale arkası tribünleri / üst tribünler: Fiyatlar yaklaşık 2.150 € ile 2.400 € arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Yan tribünler / ayrıcalıklı oturma blokları: Biletler sıklıkla 2.900 € ile 3.000 € ve üzeri fiyatlarla listeleniyor.

Viking-Feyenoord Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Viking ve Feyenoord'un form durumu

Viking, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında Eliteserien'de KFUM'u 5-1 yenen Viking, Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetin ardından ligde de rahat bir galibiyet elde etti. Bu beş maçta 18 gol atıp 10 gol yedi. Ancak Bodø/Glimt karşısındaki 3-2'lik yenilgi ve Avrupa'da Aston Villa'ya 3-1 kaybetmesi, güçlü rakiplere karşı hâlâ zorlandığını gösteriyor.

Feyenoord'un son beş maçta bir galibiyeti, iki beraberliği ve iki mağlubiyeti var. Son maçında Eredivisie'de sc Heerenveen'e 5-3 kaybetti. Bu karşılaşmadan önce de Şampiyonlar Ligi'nde Inter Milan'a 3-0 yenilmişti. Beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yemesi, Van Bronckhorst'un kadrosunun şu anda savunmada yaşadığı sorunları ortaya koyuyor.

Viking-Feyenoord: İki takımın geçmiş karşılaşmaları

Viking ile Feyenoord arasında daha önce oynanan maçlara ilişkin bir veri bulunmuyor. Lyse Arena'daki bu maç, iki kulübün bu seviyede nadir görülen karşılaşmalarından biri olacak.