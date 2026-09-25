Viking, 13 Ekim 2026 Salı günü Stavanger'deki Lyse Arena'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Viking FK, play-off turunda GNK Dinamo Zagreb'i toplamda 5-3 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Bu arada FC Bayern Münih, açılış maçında Norveç ekibi FK Bodø/Glimt'i 5-0 gibi net bir skorla yenmesinin ardından bu maça çıkıyor.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, Viking - Bayern Münih maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizler için derledi.

Viking - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Viking - Bayern Münih maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Stavanger'deki Lyse Arena'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Lyse Arena

Viking - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stavanger'deki Lyse Arena'da (SR-Bank Arena) oynanacak Viking FK - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu adımları izleyin:

1. Resmi Viking FK satışı (ev sahibi takım taraftarları)

Bilet portalı: Resmi biletler öncelikli olarak Viking FK'nin ana bilet satış sağlayıcısı TicketCo üzerinden satılmaktadır.

Üyelik önceliği: Viking kombine sahipleri ve Viking+ aboneleri, genel satış başlamadan önce Avrupa maçlarının biletlerine öncelikli erişim hakkı elde eder.

Maç günü gişesi: Maç günü, 4 numaralı kapıda bulunan stadyum gişesi, kalan bilet satışları ve sorular için başlama saatinden 1,5 saat önce açılır. (Mekânda kesinlikle nakit ödeme kabul edilmediğini unutmayın.)

2. Bayern Münih resmi satışı (deplasman taraftarları)

Deplasman kontenjanı: Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, doğrudan FC Bayern Münih'in resmi bilet portalı veya taraftar kulübü kontenjan kanalları üzerinden başvuruda bulunmalıdır.

Viking - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Lyse Arena'daki Viking FK - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının resmi bilet fiyatları, kategoriye ve taraftar bölümüne göre değişiklik göstermektedir:

1. Resmi gişe fiyatları

Kategori 1 (uzun kenar / premium koltuklar): 90 € - 140 €

Kategori 2 (köşeler / üst kat): 60 € - 85 €

Kategori 3 (kalelerin arkası / standart ev sahibi tribünü): 40 € - 55 €

Deplasman taraftarı bölümü (Bayern Münih taraftar bloğu): 45 € - 50 €

VIP ve hospitality paketleri: 250 € - 450 €+

Viking - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Viking - Bayern Münih form durumu

Viking son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu Eliteserien'de Kristiansund BK karşısında alınan 8-1'lik baskın bir galibiyet oldu. Bu süreçteki tek yenilgisi ise Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart'a karşı 3-1'lik skorla geldi. Viking bu beş maçta 16 gol atıp 7 gol yedi ve bu da yurt içi rekabette yüksek skorlar üretebilen hücum odaklı bir takıma işaret ediyor.

Bayern Münih son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Takımın son maçında Elversberg deplasmanında Bundesliga'da 2-1'lik galibiyet geldi, daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 5-0 mağlup etmişti. Bu süreçte puan kaybettiği tek maç Schalke deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik oldu. Bayern bu beş maçta 13 gol attı ve sadece iki gol yedi. Bu tablo, iyi organize olmuş ve son vuruşlarda etkili bir takıma işaret ediyor.

Viking - Bayern Münih: Son kafa kafaya maç kaydı

Viking ile Bayern Münih arasındaki son karşılaşmalara dair kafa kafaya veri bulunmuyor.