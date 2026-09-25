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Viking - Bayern Münih maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Viking
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi

Viking, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Viking, 13 Ekim 2026 Salı günü Stavanger'deki Lyse Arena'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Viking FK, play-off turunda GNK Dinamo Zagreb'i toplamda 5-3 mağlup ederek lig aşamasına yükseldi. Bu arada FC Bayern Münih, açılış maçında Norveç ekibi FK Bodø/Glimt'i 5-0 gibi net bir skorla yenmesinin ardından bu maça çıkıyor.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere, Viking - Bayern Münih maçı için bilet alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizler için derledi.

Viking - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Viking - Bayern Münih maçı, 13 Ekim 2026 Salı günü Stavanger'deki Lyse Arena'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Lyse Arena

Viking - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Stavanger'deki Lyse Arena'da (SR-Bank Arena) oynanacak Viking FK - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu adımları izleyin:

1. Resmi Viking FK satışı (ev sahibi takım taraftarları)

  • Bilet portalı: Resmi biletler öncelikli olarak Viking FK'nin ana bilet satış sağlayıcısı TicketCo üzerinden satılmaktadır.
  • Üyelik önceliği: Viking kombine sahipleri ve Viking+ aboneleri, genel satış başlamadan önce Avrupa maçlarının biletlerine öncelikli erişim hakkı elde eder.
  • Maç günü gişesi: Maç günü, 4 numaralı kapıda bulunan stadyum gişesi, kalan bilet satışları ve sorular için başlama saatinden 1,5 saat önce açılır. (Mekânda kesinlikle nakit ödeme kabul edilmediğini unutmayın.)

2. Bayern Münih resmi satışı (deplasman taraftarları)

  • Deplasman kontenjanı: Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, doğrudan FC Bayern Münih'in resmi bilet portalı veya taraftar kulübü kontenjan kanalları üzerinden başvuruda bulunmalıdır.

Viking - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Lyse Arena'daki Viking FK - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının resmi bilet fiyatları, kategoriye ve taraftar bölümüne göre değişiklik göstermektedir:

1. Resmi gişe fiyatları

  • Kategori 1 (uzun kenar / premium koltuklar): 90 € - 140 €
  • Kategori 2 (köşeler / üst kat): 60 € - 85 €
  • Kategori 3 (kalelerin arkası / standart ev sahibi tribünü): 40 € - 55 €
  • Deplasman taraftarı bölümü (Bayern Münih taraftar bloğu): 45 € - 50 €
  • VIP ve hospitality paketleri: 250 € - 450 €+

Viking - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Viking - Bayern Münih form durumu

Viking son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Takımın son sonucu Eliteserien'de Kristiansund BK karşısında alınan 8-1'lik baskın bir galibiyet oldu. Bu süreçteki tek yenilgisi ise Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart'a karşı 3-1'lik skorla geldi. Viking bu beş maçta 16 gol atıp 7 gol yedi ve bu da yurt içi rekabette yüksek skorlar üretebilen hücum odaklı bir takıma işaret ediyor.

Bayern Münih son beş maçının dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Takımın son maçında Elversberg deplasmanında Bundesliga'da 2-1'lik galibiyet geldi, daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde Bodø/Glimt'i 5-0 mağlup etmişti. Bu süreçte puan kaybettiği tek maç Schalke deplasmanındaki 0-0'lık beraberlik oldu. Bayern bu beş maçta 13 gol attı ve sadece iki gol yedi. Bu tablo, iyi organize olmuş ve son vuruşlarda etkili bir takıma işaret ediyor.

VIK

VIK - Form

BRO
K1-3
SAN
B1-1
VFB
K3-1
KBK
K8-1
LIL
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
16/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
FCB

FCB - Form

OSN
K1-4
S04
B0-0
BOD
K5-0
ELV
K1-2
FCU
K7-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Viking - Bayern Münih: Son kafa kafaya maç kaydı

Viking ile Bayern Münih arasındaki son karşılaşmalara dair kafa kafaya veri bulunmuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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