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VfB Stuttgart-Werder Bremen maçına bilet nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bundesliga

VfB Stuttgart, Bundesliga'da Werder Bremen'le karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz burada.

VfB Stuttgart, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Werder Bremen'i Stuttgart'taki MHPArena'da ağırlayacak.

İki takım arasında ligde oynanan son resmi maç, 26 Nisan 2026'da MHPArena'da çekişmeli bir mücadele sonunda 1-1 berabere bitmişti. Son yıllardaki karşılaşmalarına bakıldığında, maçların başa baş geçtiği ve galibiyetlerin iki takım arasında eşit dağıldığı görülüyor.

VfB Stuttgart-Werder Bremen maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

VfB Stuttgart-Werder Bremen Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

VfB Stuttgart-Werder Bremen maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Stuttgart'taki MHPArena'da başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 9
MHPArena

VfB Stuttgart-Werder Bremen Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

VfB Stuttgart ile Werder Bremen arasında oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için, biletlerin bulunabilirliğine ve tercihinize bağlı olarak birkaç temel seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan VfB Stuttgart'ın resmî çevrim içi bilet mağazasından satın alabilirsiniz. Bu, biletleri satış fiyatından almanın en güvenli yoludur. Ancak yoğun talep gören lig maçlarında bilet bulunup bulunmaması, üyelere özel satış dönemlerine ve genel satışa açılan bilet sayısına bağlıdır.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükendiyse, genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

VfB Stuttgart-Werder Bremen Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

VfB Stuttgart-Werder Bremen Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı satın aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Ayakta seyirci biletleri (Stehplätze): 18,50 € – 25 €
  • Standart oturma biletleri (Sitzplätze / kale arkaları): 45 € – 110 €
  • Standart kategori / uzun kenar koltukları: 115 € – 230 €
  • Ana tribün / premium yan tribün koltukları (Haupttribüne): 240 € – 420 € ve üzeri
  • Ağırlama ve VIP paketleri: 500 € – 1.200 € ve üzeri

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeler:

  • Ayakta seyirci biletleri / uygun fiyatlı yeniden satış koltukları: Yaklaşık 95 € – 160 €'dan başlayan fiyatlarla
  • 2. kategori / üst ve alt kat oturma biletleri: 200 € – 350 €
  • 1. kategori premium ve uzun kenar oturma biletleri: 350 € – 750 € ve üzeri
  • Yeniden satıştaki VIP ve ağırlama paketleri: 850 € – 1.150 € ve üzeri

VfB Stuttgart-Werder Bremen Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart ve Werder Bremen'in form durumu

Stuttgart, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir hazırlık maçı galibiyeti aldı. Son maçında, 1 Ekim'de oynanan hazırlık karşılaşmasında Greuther Fürth'ü 5-0 yendi. Son resmî maçında ise Bundesliga'da Borussia Dortmund'a 0-1 mağlup oldu. Stuttgart, bu süreçte FC Köln'ü ligde 4-1, Viking'i Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 yenerken Hoffenheim'a da 1-2 kaybetti. Beş maçta 13 gol atıp üç gol yedi, ancak hazırlık maçındaki sonuç genel tabloyu olduğundan daha iyi gösteriyor.

Werder Bremen, son dört resmî maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; ayrıca DFB-Pokal'da SK Hansa Lüneburg'u yendi. Ligdeki son maçında, 12 Eylül'de FC Köln ile 1-1 berabere kaldı. Bir önceki hafta ise RB Leipzig'i 3-1 yenmişti. Bremen'in bu süreçteki tek mağlubiyeti, Freiburg karşısında aldığı 1-4'lük sonuçtu. Beş maçta sekiz gol attı ve dokuz gol yedi.

VFB

VFB - Form

SBR
K0-3
HSV
K1-0
ATM
B1-1
BMG
K2-3
SCP
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SVW

SVW - Form

FCA
K3-2
BVB
B2-2
SCP
B2-2
M05
K2-3
BVB
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5

VfB Stuttgart-Werder Bremen: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, 26 Nisan 2026'da MHPArena'da oynanan Bundesliga karşılaşmasıydı ve 1-1 sona erdi. Stuttgart, son beş karşılaşmada Bremen'e karşı daha iyi bir bilançoya sahip: İki takım da ikişer kez kazandı, bir maç ise berabere bitti. Bu seride Stuttgart'ın en farklı galibiyeti, Aralık 2025'te Bremen deplasmanında aldığı 4-0'lık sonuçtu.

Kafa Kafaya

VfB StuttgartÇizimWerder Bremen
1
2
2
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
4
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
MS
9Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

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