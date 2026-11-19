VfB Stuttgart, 12 Desember 2026 Cumartesi günü Stuttgart'taki MHPArena'da Union Berlin'i ağırlayacak.

İki takımın 2025–26 sezonundaki maçlarında Union Berlin, Ağustos 2025'te evinde 2-1 kazanmış; eski Stuttgart hücum oyuncusu Jeong Woo-yeong ise Ocak 2026'da MHP Arena'da konuk ekip adına geç gelen golüyle 1-1'lik beraberliği kurtarmıştı. Son üç lig karşılaşmalarında toplam dokuz gol atılan bu eşleşmede, Stuttgart'ın Union'ı ağırladığı dokuz maçta yalnızca bir kez yenilmesini sağlayan saha avantajı, Berlin ekibinin inatçı direnciyle karşı karşıya geliyor.

VfB Stuttgart - Union Berlin maçına nereden bilet alabileceğiniz ve biletlerin ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

VfB Stuttgart - Union Berlin Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

VfB Stuttgart - Union Berlin maçı, 12 Desember 2026 Cumartesi günü Stuttgart'taki MHPArena'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 13 12 Ara 2026 - 09:30 MHPArena

VfB Stuttgart - Union Berlin Bundesliga maçına nasıl bilet alınır?

VfB Stuttgart - Union Berlin Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

VfB Stuttgart'ın resmî bilet satış sitesi (ilk satış, ev sahibi taraftarlar): MHP Arena'daki iç saha maçlarının biletleri ilk olarak doğrudan VfB Stuttgart'ın resmî çevrim içi bilet satış portalında sunulur. Satışlar genellikle önce kulüp üyelerine açılır; talep ve bilet durumuna bağlı olarak daha sonra genel satış aşamasına geçilir.

MHP Arena'daki iç saha maçlarının biletleri ilk olarak doğrudan VfB Stuttgart'ın resmî çevrim içi bilet satış portalında sunulur. Satışlar genellikle önce kulüp üyelerine açılır; talep ve bilet durumuna bağlı olarak daha sonra genel satış aşamasına geçilir. 1. FC Union Berlin'in resmî bilet satış sitesi (deplasman taraftarları): Konuk takımı destekliyorsanız deplasman tribünü biletlerini doğrudan Union Berlin'in resmî bilet sistemi üzerinden talep etmeniz gerekir. Union, deplasman maçları için uyguladığı standart dağıtım kuralları doğrultusunda biletleri kulüp üyelerine ve kayıtlı taraftar kulüplerine ayırır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

VfB Stuttgart - Union Berlin Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

VfB Stuttgart - Union Berlin Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyirci bölümleri (Cannstatter Kurve / deplasman blokları): Genellikle 20 € ile 30 € arasında.

Genellikle arasında. Standart kategorideki koltuklar (üst ve alt tribünler): Genellikle 45 € ile 75 € arasında.

Genellikle arasında. Üst kategorideki koltuklar ve ana tribün (Haupttribüne): 80 € ile 120 € ve üzeri.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listelenir:

Standart yeniden satış / üst tribün koltukları: Yaklaşık 130 € ile 175 € arasında başlar.

Yaklaşık arasında başlar. Orta fiyat aralığı / uzun kenar koltukları: Ortalama 350 € ile 460 € arasında.

Ortalama arasında. VIP ve ağırlama paketleri: 900 € ile 1.100 € ve üzeri fiyatlara ulaşır.

VfB Stuttgart - Union Berlin Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart ve Union Berlin'in form durumu

Stuttgart, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; yedi gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti ve bu süreçte Bayer Leverkusen deplasmanından da 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İki yenilgisini ise Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'a ve Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı aldı.

Union Berlin, son beş maçında galibiyet alamadı; bir beraberlik ve dört mağlubiyet yaşarken yalnızca iki gol atıp on gol yedi. Son maçında Wolfsburg'a hazırlık karşılaşmasında 2-0 yenildi; Bundesliga'da Freiburg'a da 2-0 mağlup oldu. Bu dönemdeki en iyi sonucu, ligde Köln ile aldığı 1-1'lik beraberlikti.

VfB Stuttgart - Union Berlin: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 18 Ocak 2026'da Bundesliga'da MHPArena'da karşılaştı ve maç 1-1 sona erdi. Son beş karşılaşmada iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle daha iyi bir toplam dereceye sahip olan taraf Stuttgart. Nisan 2025'te Alte Försterei'de oynanan ve 4-4 biten maç da dâhil olmak üzere bu beş karşılaşmada toplam 17 gol atıldı.