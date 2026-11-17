VfB Stuttgart, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Stuttgart'taki MHPArena'da Lille'i ağırlayacak.

Kayıtlara geçen önceki tek karşılaşmaları, Ağustos 2002'de oynanan ve Fransız ekibinin 1-0'lık galibiyetiyle biten bir sezon öncesi hazırlık maçıydı. MHPArena'daki bu Avrupa lig aşaması maçına çıkacak iki kulüp de puan tablosunda kritik puanlar toplamak için büyük önem taşıyan kıta turnuvası mücadelelerini sürdürüyor.

VfB Stuttgart-Lille maçına nereden bilet alabileceğiniz ve biletlerin fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

VfB Stuttgart-Lille Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

VfB Stuttgart-Lille maçı, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü Stuttgart'taki MHPArena'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 6 9 Ara 2026 - 15:00 MHPArena

VfB Stuttgart-Lille Şampiyonlar Ligi maçına bilet nasıl alınır?

Yaklaşan VfB Stuttgart-Lille Şampiyonlar Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Gerçek biletleri ilk satış fiyatından almanın en doğrudan ve güvenilir yolu, VfB Stuttgart ve LOSC Lille'in resmî bilet satış portallarını kullanmak. Öncelik genellikle kulüp üyelerine, kombine sahiplerine ve kayıtlı taraftarlara veriliyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

VfB Stuttgart-Lille Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar?

VfB Stuttgart-Lille Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Üyelere yönelik standart biletler ve genel satış biletleri: Genellikle yaklaşık 25 € ile 70 € arasında.

Genellikle yaklaşık arasında. Ana tribün ve premium kategoriler: Genellikle 80 € ile 150 € arasında.

Genellikle arasında. Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar 500 € ile 2.500 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları piyasa talebine göre belirleniyor:

En uygun fiyatlı biletler / kale arkası yeniden satış biletleri: Fiyatlar yaklaşık 120 € ile 140 € seviyelerinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyelerinden başlıyor. Yan tribün ve premium yeniden satış biletleri: Fiyatlar sıklıkla 200 € ile 400 € ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar sıklıkla arasında değişiyor. Yüksek talep gören biletler ve VIP yeniden satış biletleri: Fiyatlar 1.500 € ile 2.500 € ve üzeri seviyelerini aşabiliyor.

VfB Stuttgart-Lille Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart ve Lille'in form durumu

Stuttgart, son beş resmî maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanında yaşadığı 2-0'lık yenilginin ardından, son maçında Bundesliga'da Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti. Daha önceki maçlarda ise Bayer Leverkusen deplasmanından 2-4'lük galibiyetle ayrıldı. Stuttgart, bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Lille, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Rennes'i 1-2 yendi; Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodø/Glimt ile 0-0 berabere kaldı. Bu süreçteki tek mağlubiyetini Avrupa'da Galatasaray karşısında 2-4'lük skorla yaşadı. Lille, beş maçta dört gol atıp altı gol yedi.

VfB Stuttgart-Lille: Son karşılaşmalar

Sağlanan kayıtlarda VfB Stuttgart ile Lille'in karşılaşmalarına ilişkin veri bulunmuyor. Bilgi edinildikçe geçmiş karşılaşmalara dair daha fazla ayrıntı eklenecek.