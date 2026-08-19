VfB Stuttgart, 4 Eylül 2026 Cuma günü Stuttgart'taki MHPArena'da FC Köln ile karşı karşıya gelecek.

Stuttgart, iki takım arasındaki son karşılaşmada elde ettiği 3-1'lik galibiyetin ardından FC Köln karşısındaki altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyerek bu maça çıkıyor. Her iki takım da sezonun erken bölümünde ivme yakalamak isterken, Stuttgart MHPArena'daki iç saha performansını korumayı, FC Köln ise rakibinin baskın serisini bozacak kritik bir deplasman galibiyeti almayı amaçlıyor.

GOAL, VfB Stuttgart - FC Köln maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, sizler için derledi.

VfB Stuttgart - FC Köln Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bundesliga - Hafta 2 4 Eyl 2026 - 14:30 MHPArena

VfB Stuttgart - FC Köln Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi ev sahibi kulüp satışı (VfB Stuttgart)

Biletleri doğrudan ev sahibi kulübün resmi bilet sitesi üzerinden satın alın.

Satışlar maç gününden birkaç hafta önce başlar ve genel satışa açılmadan önce öncelik kulüp üyelerine verilir.

Biletler tükenirse, kombine sahiplerinin nominal değer üzerinden yeniden satış yaptığı kulübün resmi bilet değişim portalını kontrol edin.

2. Deplasman tribünü (FC Köln)

Deplasman takımını destekleyen taraftarlar, ayrılan misafir seyirci bölümünde oturabilmek için biletlerini yalnızca deplasman kulübünün resmi portalı üzerinden satın almalıdır.

3. İkincil bilet platformları

Biletler sık sık StubHub gibi üçüncü taraf yeniden satış pazar yerlerinde bulunabiliyor, ancak fiyatlar genellikle nominal değerin üzerine çıkıyor ve erişilebilirlik değişkenlik gösteriyor.

VfB Stuttgart - FC Köln Bundesliga biletleri ne kadar?

MHPArena'daki Bundesliga maçları için standart bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:

Resmi fiyat (nominal değer): doğrudan ev sahibi kulüpten alınan standart biletler genellikle 15 € ile 80 € arasında değişir; ayakta izlenen bloklar en ucuz tarafta yer alırken, orta kısımdaki oturmalı bloklar en üst seviyededir.

Yeniden satış pazarı: StubHub gibi üçüncü taraf pazar yerlerinde fiyatlar, temel giriş için yaklaşık 60 € ile 105 € 'dan başlar ve maç günü yaklaştıkça talebe bağlı olarak yükselir.

VfB Stuttgart - FC Köln Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart - FC Köln form durumu

Stuttgart, Bundesliga sezonuna karma bir hazırlık dönemi performansının ardından giriyor; beş hazırlık maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Fulham'a 1-0 kaybetti, ancak bir hafta önce Everton'ı 3-1 yenmişti. Bu beş maçta Stuttgart 17 gol atıp dört gol yerken, Kickers Offenbach karşısında alınan 8-1'lik çok net galibiyet özellikle öne çıktı.

Köln'ün hazırlık dönemi formu büyük ölçüde olumluydu. Wagner'in ekibi son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti; tek yenilgisi mayıs ayında Bayern Münih'e karşı Bundesliga'da alınan 5-1'lik sonuç oldu. Son karşılaşmaları Real Sociedad'a karşı arka arkaya alınan 2-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle sonuçlanırken, Bergisch Gladbach'a da cevap vermesine izin vermeden sekiz gol attılar. Köln bu beş maçta 15 gol attı ve altı gol yedi.

VfB Stuttgart - FC Köln: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 14 Şubat 2026'da oynandı ve Stuttgart, Bundesliga'da MHPArena'da 3-1 kazandı. Organizasyondaki son beş karşılaşma genelinde daha iyi tabloya sahip olan taraf Stuttgart; üç galibiyet alırken Köln bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti. Stuttgart bu beş karşılaşmada 11 gol atarken beş gol yedi.

VfB Stuttgart - FC Köln puan durumu

Bundesliga'daki güncel puan durumunda VfB Stuttgart 17. sırada yer alırken, FC Köln 8. sırada bulunuyor.