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VfB Stuttgart - FC Koeln maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, fikstür bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
VfB Stuttgart
FC Köln
Bundesliga

VfB Stuttgart, Bundesliga'da FC Köln ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

VfB Stuttgart, 4 Eylül 2026 Cuma günü Stuttgart'taki MHPArena'da FC Köln ile karşı karşıya gelecek. 

Stuttgart, iki takım arasındaki son karşılaşmada elde ettiği 3-1'lik galibiyetin ardından FC Köln karşısındaki altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefleyerek bu maça çıkıyor. Her iki takım da sezonun erken bölümünde ivme yakalamak isterken, Stuttgart MHPArena'daki iç saha performansını korumayı, FC Köln ise rakibinin baskın serisini bozacak kritik bir deplasman galibiyeti almayı amaçlıyor.

GOAL, VfB Stuttgart - FC Köln maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, sizler için derledi.

VfB Stuttgart - FC Köln Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

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Bundesliga - Hafta 2
MHPArena

VfB Stuttgart - FC Köln Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi ev sahibi kulüp satışı (VfB Stuttgart)

  • Biletleri doğrudan ev sahibi kulübün resmi bilet sitesi üzerinden satın alın.
  • Satışlar maç gününden birkaç hafta önce başlar ve genel satışa açılmadan önce öncelik kulüp üyelerine verilir.
  • Biletler tükenirse, kombine sahiplerinin nominal değer üzerinden yeniden satış yaptığı kulübün resmi bilet değişim portalını kontrol edin.

2. Deplasman tribünü (FC Köln)

  • Deplasman takımını destekleyen taraftarlar, ayrılan misafir seyirci bölümünde oturabilmek için biletlerini yalnızca deplasman kulübünün resmi portalı üzerinden satın almalıdır.

3. İkincil bilet platformları

  • Biletler sık sık StubHub gibi üçüncü taraf yeniden satış pazar yerlerinde bulunabiliyor, ancak fiyatlar genellikle nominal değerin üzerine çıkıyor ve erişilebilirlik değişkenlik gösteriyor.

VfB Stuttgart - FC Köln Bundesliga biletleri ne kadar?

MHPArena'daki Bundesliga maçları için standart bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösteriyor:

  • Resmi fiyat (nominal değer): doğrudan ev sahibi kulüpten alınan standart biletler genellikle 15 € ile 80 € arasında değişir; ayakta izlenen bloklar en ucuz tarafta yer alırken, orta kısımdaki oturmalı bloklar en üst seviyededir.
  • Yeniden satış pazarı:StubHub gibi üçüncü taraf pazar yerlerinde fiyatlar, temel giriş için yaklaşık 60 € ile 105 €'dan başlar ve maç günü yaklaştıkça talebe bağlı olarak yükselir.

VfB Stuttgart - FC Köln Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart - FC Köln form durumu

Stuttgart, Bundesliga sezonuna karma bir hazırlık dönemi performansının ardından giriyor; beş hazırlık maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Fulham'a 1-0 kaybetti, ancak bir hafta önce Everton'ı 3-1 yenmişti. Bu beş maçta Stuttgart 17 gol atıp dört gol yerken, Kickers Offenbach karşısında alınan 8-1'lik çok net galibiyet özellikle öne çıktı.

Köln'ün hazırlık dönemi formu büyük ölçüde olumluydu. Wagner'in ekibi son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti; tek yenilgisi mayıs ayında Bayern Münih'e karşı Bundesliga'da alınan 5-1'lik sonuç oldu. Son karşılaşmaları Real Sociedad'a karşı arka arkaya alınan 2-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle sonuçlanırken, Bergisch Gladbach'a da cevap vermesine izin vermeden sekiz gol attılar. Köln bu beş maçta 15 gol attı ve altı gol yedi.

VFB

VFB - Form

PAR
B2-2
EVE
K3-1
FUL
K1-0
HRO
K0-4
FCB
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
KOE

KOE - Form

BSC
B2-2
RSO
K2-0
RSO
K2-1
WUK
K1-2
TSG
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

VfB Stuttgart - FC Köln: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 14 Şubat 2026'da oynandı ve Stuttgart, Bundesliga'da MHPArena'da 3-1 kazandı. Organizasyondaki son beş karşılaşma genelinde daha iyi tabloya sahip olan taraf Stuttgart; üç galibiyet alırken Köln bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti. Stuttgart bu beş karşılaşmada 11 gol atarken beş gol yedi.

Kafa Kafaya

VfB StuttgartÇizimFC Köln
4
1
0
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
MS
11Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

VfB Stuttgart - FC Köln puan durumu

Bundesliga'daki güncel puan durumunda VfB Stuttgart 17. sırada yer alırken, FC Köln 8. sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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