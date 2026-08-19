24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bundesliga
team-logoVfB Stuttgart
MHPArena
team-logoFC Köln
Book VfB Stuttgart vs FC Koeln Tickets
GOAL
Yardımcı:

VfB Stuttgart - FC Koeln maçı biletleri nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
VfB Stuttgart
FC Köln
Bundesliga

VfB Stuttgart, Bundesliga'da FC Köln ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise burada.

VfB Stuttgart, 4 Eylül 2026 Cuma günü Stuttgart'taki MHPArena'da FC Koeln ile karşı karşıya gelecek. 

Stuttgart, iki takım arasındaki son karşılaşmada aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından FC Koeln karşısındaki altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Her iki takım da sezona erken ivme kazandırma arayışıyla bu maça çıkarken, Stuttgart MHPArena'daki iç saha performansını korumayı, FC Koeln ise rakibinin baskın serisini bozacak kritik bir deplasman galibiyeti almayı amaçlıyor.

GOAL, VfB Stuttgart - FC Koeln maçı için biletleri nasıl temin edebileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizler için derledi.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga maçının başlama saati ne zaman?

crest
Bundesliga - Hafta 2
MHPArena

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi ev sahibi kulüp satışı (VfB Stuttgart)

  • Biletleri doğrudan ev sahibi kulübün resmi bilet sitesi üzerinden satın alın.
  • Satışlar maç gününden birkaç hafta önce başlar ve genel satıştan önce kulüp üyelerine öncelik tanınır.
  • Biletler tükenirse, kombine sahiplerinin nominal fiyat üzerinden yeniden satış yaptığı kulübün resmi bilet devir portalını kontrol edin.

2. Deplasman taraftar tribünü (FC Koeln)

  • Misafir takım taraftarları, ayrılan deplasman bölümünde oturabilmek için biletlerini yalnızca deplasman kulübünün resmi portalı üzerinden satın almalıdır.

3. İkincil bilet platformları

  • Biletler çoğu zaman StubHub gibi üçüncü taraf yeniden satış pazarlarında bulunabilir, ancak fiyatlar genellikle nominal değerin üzerine çıkar ve erişilebilirlik değişkenlik gösterir.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga biletleri ne kadar?

MHPArena'daki Bundesliga maçları için standart bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

  • Resmi fiyat (nominal değer): ev sahibi kulüpten doğrudan alındığında, standart biletler genellikle 15 € ile 80 € arasında değişir; ayakta seyirci bölümleri en ucuz tarafta yer alırken, orta kısımdaki oturma blokları en yüksek seviyededir.
  • Yeniden satış pazarı:StubHub gibi üçüncü taraf pazar yerlerinde fiyatlar temel giriş için yaklaşık 60 € ile 105 €'dan başlar ve maç günü yaklaştıkça talebe göre yükselir.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart - FC Koeln form durumu

Stuttgart, Bundesliga sezonuna inişli çıkışlı bir hazırlık döneminin ardından giriyor; beş hazırlık maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşması 15 Ağustos'ta Fulham'a karşı 1-0'lık yenilgiyle sonuçlandı, ancak bir hafta önce Everton'ı 3-1 mağlup etmişti. Bu beş maçta Stuttgart 17 gol attı ve dört gol yedi; Kickers Offenbach karşısında alınan 8-1'lik çok net galibiyet özellikle öne çıktı.

Koeln'ün hazırlık dönemi formu büyük ölçüde olumluydu. Wagner'in ekibi son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti; tek yenilgisi mayıs ayında Bayern Münih'e karşı Bundesliga'da alınan 5-1'lik sonuçtu. Son fikstürü Real Sociedad'a karşı arka arkaya gelen 2-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle tamamlandı, ayrıca Bergisch Gladbach'a da yanıt vermeden sekiz gol attı. Koeln bu beş maçta 15 gol atarken altı gol yedi.

VFB

VFB - Form

PAR
B2-2
EVE
K3-1
FUL
K1-0
HRO
K0-4
FCB
K5-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
KOE

KOE - Form

BSC
B2-2
RSO
K2-0
RSO
K2-1
WUK
K1-2
TSG
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

VfB Stuttgart - FC Koeln: Son maçlardaki karşılıklı rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 14 Şubat 2026'da oynandı ve Stuttgart, Bundesliga'da MHPArena'da 3-1 kazandı. Organizasyondaki son beş karşılaşmada daha iyi olan taraf Stuttgart oldu; üç kez kazanan Stuttgart'a karşı Koeln bir galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. Stuttgart bu beş karşılaşmada 11 gol atarken beş gol yedi.

Kafa Kafaya

VfB StuttgartÇizimFC Köln
4
1
0
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
FC Köln badge
FC Köln
KOE
1
MS
Bundesliga
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
MS
Bundesliga
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
FC Köln badge
FC Köln
KOE
0
MS
11Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

VfB Stuttgart - FC Koeln puan durumu

Güncel Bundesliga puan durumunda VfB Stuttgart 17. sırada yer alırken FC Koeln 8. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin