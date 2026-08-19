VfB Stuttgart, 4 Eylül 2026 Cuma günü Stuttgart'taki MHPArena'da FC Koeln ile karşı karşıya gelecek.

Stuttgart, iki takım arasındaki son karşılaşmada aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından FC Koeln karşısındaki altı maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Her iki takım da sezona erken ivme kazandırma arayışıyla bu maça çıkarken, Stuttgart MHPArena'daki iç saha performansını korumayı, FC Koeln ise rakibinin baskın serisini bozacak kritik bir deplasman galibiyeti almayı amaçlıyor.

GOAL, VfB Stuttgart - FC Koeln maçı için biletleri nasıl temin edebileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere sizler için derledi.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga maçının başlama saati ne zaman?

Bundesliga - Hafta 2 4 Eyl 2026 - 14:30 MHPArena

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi ev sahibi kulüp satışı (VfB Stuttgart)

Biletleri doğrudan ev sahibi kulübün resmi bilet sitesi üzerinden satın alın.

Satışlar maç gününden birkaç hafta önce başlar ve genel satıştan önce kulüp üyelerine öncelik tanınır.

Biletler tükenirse, kombine sahiplerinin nominal fiyat üzerinden yeniden satış yaptığı kulübün resmi bilet devir portalını kontrol edin.

2. Deplasman taraftar tribünü (FC Koeln)

Misafir takım taraftarları, ayrılan deplasman bölümünde oturabilmek için biletlerini yalnızca deplasman kulübünün resmi portalı üzerinden satın almalıdır.

3. İkincil bilet platformları

Biletler çoğu zaman StubHub gibi üçüncü taraf yeniden satış pazarlarında bulunabilir, ancak fiyatlar genellikle nominal değerin üzerine çıkar ve erişilebilirlik değişkenlik gösterir.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga biletleri ne kadar?

MHPArena'daki Bundesliga maçları için standart bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma kanalına göre değişiklik gösterir:

Resmi fiyat (nominal değer): ev sahibi kulüpten doğrudan alındığında, standart biletler genellikle 15 € ile 80 € arasında değişir; ayakta seyirci bölümleri en ucuz tarafta yer alırken, orta kısımdaki oturma blokları en yüksek seviyededir.

Yeniden satış pazarı: StubHub gibi üçüncü taraf pazar yerlerinde fiyatlar temel giriş için yaklaşık 60 € ile 105 € 'dan başlar ve maç günü yaklaştıkça talebe göre yükselir.

VfB Stuttgart - FC Koeln Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart - FC Koeln form durumu

Stuttgart, Bundesliga sezonuna inişli çıkışlı bir hazırlık döneminin ardından giriyor; beş hazırlık maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşması 15 Ağustos'ta Fulham'a karşı 1-0'lık yenilgiyle sonuçlandı, ancak bir hafta önce Everton'ı 3-1 mağlup etmişti. Bu beş maçta Stuttgart 17 gol attı ve dört gol yedi; Kickers Offenbach karşısında alınan 8-1'lik çok net galibiyet özellikle öne çıktı.

Koeln'ün hazırlık dönemi formu büyük ölçüde olumluydu. Wagner'in ekibi son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti; tek yenilgisi mayıs ayında Bayern Münih'e karşı Bundesliga'da alınan 5-1'lik sonuçtu. Son fikstürü Real Sociedad'a karşı arka arkaya gelen 2-1 ve 2-0'lık galibiyetlerle tamamlandı, ayrıca Bergisch Gladbach'a da yanıt vermeden sekiz gol attı. Koeln bu beş maçta 15 gol atarken altı gol yedi.

VfB Stuttgart - FC Koeln: Son maçlardaki karşılıklı rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 14 Şubat 2026'da oynandı ve Stuttgart, Bundesliga'da MHPArena'da 3-1 kazandı. Organizasyondaki son beş karşılaşmada daha iyi olan taraf Stuttgart oldu; üç kez kazanan Stuttgart'a karşı Koeln bir galibiyet aldı, bir maç ise berabere bitti. Stuttgart bu beş karşılaşmada 11 gol atarken beş gol yedi.

VfB Stuttgart - FC Koeln puan durumu

Güncel Bundesliga puan durumunda VfB Stuttgart 17. sırada yer alırken FC Koeln 8. basamakta bulunuyor.