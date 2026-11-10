VfB Stuttgart, 1 Aralık 2026 Salı günü Dynamo Dresden'i Stuttgart'taki MHPArena'da ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşması, 29 Temmuz 2022'de DFB-Pokal'da oynandı. Stuttgart, deplasmanda Dresden'i 1-0 mağlup etti. Bu kupa maçından önce takımlar, 2019-20 2. Bundesliga sezonunda karşılaştı. Stuttgart, sahasında 3-0, deplasmanda ise 2-0 kazandı.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden DFB-Pokal maçı ne zaman başlayacak?

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden maçı, 1 Aralık 2026 Salı günü Stuttgart'taki MHPArena'da başlayacak.

DFB Kupası - 1/8 1 Ara 2026 - 12:00 MHPArena

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden DFB-Pokal maçı için bilet nasıl alınır?

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden DFB-Pokal maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletleri satış fiyatından almanın en güvenilir yolu, kulüplerin resmî kanallarını kullanmak. VfB Stuttgart iç saha biletlerini internet sitesindeki resmî bilet mağazasından satarken Dynamo Dresden deplasman tribünü biletlerini kendi bilet satış portalı üzerinden dağıtıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan DFB-Pokal maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden DFB-Pokal maçının biletleri ne kadar?

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden DFB-Pokal maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş biletleri: Genellikle 15 ila 75 avro arasında değişiyor.

Genellikle arasında değişiyor. İndirimli biletler: Belirli tribünlerde 10 ila 12 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satışında biletler tükenirse Ticombo gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Standart koltuklar: Genellikle 40 ila 60 avro civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Premium koltuklar: Çoğunlukla 90 ila 200 avro ve üzeri fiyatlarla satışa sunuluyor.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden DFB-Pokal maçı: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart ve Dynamo Dresden'in form durumu

VfB Stuttgart, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son olarak Bundesliga'da Bayer Leverkusen'i deplasmanda 4-2 yendi. Bundan önce DFB-Pokal'da Paderborn'u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Bu süreçteki iki yenilgisini Borussia Mönchengladbach (2-3) ve Hamburger SV (0-1) karşısında aldı. Stuttgart, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp sekiz gol yedi.

Dynamo Dresden de son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 2. Bundesliga'da Hannover 96'ya 2-1 yenildi; öncesinde ise DFB-Pokal'da Schalke 04'ü 2-0 mağlup etti. Dresden, ligde Holstein Kiel'e de 3-0 kaybetti. SGD, bu beş maçta yedi gol atıp yedi gol yedi.

VfB Stuttgart-Dynamo Dresden: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 29 Temmuz 2022'de DFB-Pokal'da karşılaştı. Dynamo Dresden'in ev sahibi olduğu maçı VfB Stuttgart 1-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmaya bakıldığında Stuttgart'ın üç galibiyetine karşılık Dresden'in bir galibiyeti bulunuyor; bir hazırlık maçı da Dresden'in lehine sonuçlandı. Bu karşılaşmaların genelinde üstün taraf Stuttgart oldu.