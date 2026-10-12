VfB Stuttgart, 23 Ekim 2026 Cuma günü Stuttgart'taki MHP Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

VfB Stuttgart, Mönchengladbach ile oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Buna, Ocak 2026'daki son karşılaşmalarında deplasmanda aldığı net 3-0'lık galibiyet de dahil. Borussia Mönchengladbach ise ligdeki ilk dört maçının tamamını kaybetmesinin ardından savunmadaki kötü gidişata son vermek istiyor.

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dahil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Bundesliga - Hafta 7 23 Eki 2026 - 14:30 MHPArena

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

MHP Arena'daki VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach maçı için bilet almak isteyenlerin, kulüplerin resmî satış kanallarından ikincil bilet platformlarına kadar birkaç seçeneği var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

VfB Stuttgart'ın resmî bilet satış sitesi: Bilet almanın en doğrudan yolu, VfB Stuttgart'ın resmî çevrim içi bilet satış sitesini kullanmak. : Bilet almanın en güvenli ve güvenilir yolu da VfB Stuttgart'ın resmî çevrim içi bilet satış sitesini kullanmak.

Deplasman taraftarlarına ayrılan resmî biletler (Borussia Mönchengladbach): Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız biletler, Borussia Mönchengladbach'ın resmî bilet satış kanalları üzerinden kayıtlı üyelerine ve taraftar kulüpleri ağına doğrudan dağıtılıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satışa yönelik biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach Bundesliga maçı biletleri ne kadar?

MHP Arena'daki VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından nominal fiyatıyla mı yoksa ikincil pazar platformlarından mı aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor:

1. Resmî nominal fiyatlar

VfB Stuttgart'ın resmî bilet satış sitesinden veya deplasman taraftarlarına ayrılan kontenjandan doğrudan bilet alındığında, Bundesliga maçlarındaki resmî fiyat kategorileri genellikle şöyle:

Ayakta izleme alanı (Stehplätze): Yaklaşık 18-25 avro

Standart koltuklar (Sitzplätze - kale arkaları / üst kat): Yaklaşık 35-55 avro

1. kategori koltuklar (ana ve karşı tribünler / alt kat): Yaklaşık 60-90 avro ve üzeri

VIP ve ağırlama paketleri: Paketine göre 250 avrodan başlayıp birkaç yüz avroya kadar çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

Başlangıç fiyatları: Üst kattaki koltuklar için yeniden satış biletleri genellikle 45-115 avro civarından başlıyor.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Bilet bulunabilirliğine ve tribün bölümüne göre ikincil pazardaki ortalama fiyatlar koltuk başına 110-500 avro ve üzeri arasında değişiyor.

VIP / premium yeniden satış: Fiyatlar 1.000 avroyu aşabiliyor.

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart ve Borussia Mönchengladbach'ın form durumu

Stuttgart, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın birini kazandı, üçünü kaybetti. Bu süreçte dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında Bundesliga'da Borussia Dortmund'a evinde 1-0 yenildi. Önceki maçlarında FC Köln'ü Bundesliga'da 4-1, Viking'i ise Şampiyonlar Ligi'nde 3-1 mağlup etti. Ancak Hoffenheim ve Bayern Münih karşısında aldığı yenilgiler, özellikle de Bayern Münih'e 5-1 kaybetmesi, takımın bu sezon şimdiye kadarki istikrarsızlığını gösteriyor.

Mönchengladbach, son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı; o da DFB-Pokal'da TSV Schott Mainz karşısındaki 5-0'lık galibiyetti. Bundesliga'daki dört maçının tamamını kaybeden ekip, bu maçlarda 16 gol yedi. Ligdeki son maçında Mainz 05'e evinde 4-2 yenildi. Bu süreçte Freiburg'a 5-0, RB Leipzig'e de deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

VfB Stuttgart-Borussia Mönchengladbach: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması Ocak 2026'da Mönchengladbach'ın sahasında oynandı ve Stuttgart maçı 3-0 kazandı. Stuttgart, o sezon Ağustos 2025'te evinde oynadığı diğer maçı da 1-0 kazanmıştı. Verilerde yer alan son beş karşılaşmada daha iyi bir sicile sahip olan Stuttgart, Mayıs 2024'te evinde 4-0'lık galibiyet de aldı. Mönchengladbach'ın bu maçlardaki tek galibiyeti ise Şubat 2025'te Stuttgart deplasmanında aldığı 2-1'lik sonuçtu.