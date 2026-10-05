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VfB Stuttgart - Atletico Madrid maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
VfB Stuttgart
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi

VfB Stuttgart, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

VfB Stuttgart, 20 Ekim 2026 Salı günü Stuttgart'taki MHPArena'da Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da play-off turuna ihtiyaç duymadan doğrudan son 16 turuna yükselmek için kritik puanlar toplamayı hedefliyor. Bu eşleşme, Stuttgart'ın hücumdaki yoğunluğunu ve Diego Simeone'nin Avrupa sahnesindeki taktiksel, savunma disipliniyle bir araya getiriyor.

Bırakın GOAL VfB Stuttgart - Atletico Madrid maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, bunları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere size sunsun.

VfB Stuttgart - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

VfB Stuttgart - Atletico Madrid maçı, 20 Ekim 2026 Salı günü Stuttgart'taki MHPArena'da başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 3
MHPArena

VfB Stuttgart - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

MHPArena'daki VfB Stuttgart - Atlético Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alabileceğiniz birkaç ana kanal bulunuyor:

1. Resmî kulüp kanalları

  • VfB Stuttgart bilet mağazası: Öncelikli ön satış erişimi verilir. Üyeler genellikle erken satın alma hakkı ve indirim alır. Kalan standart koltuklar ise doğrudan kulübün portalında genel satışa sunulur.
  • Atlético Madrid deplasman kontenjanı: Deplasman tribününde oturmak isteyen taraftarlar, misafir takım biletleri doğrudan konuk ekip tarafından yönetildiği için biletlerini Atlético Madrid'in resmî kulüp üye portalı üzerinden satın almak zorundadır.

VfB Stuttgart - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

VfB Stuttgart - Atlético Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için bilet fiyatları, resmî birincil satış kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmî liste fiyatları (birincil satışlar)

Doğrudan VfB Stuttgart tarafından satılan resmî biletler, üye ön satışları veya standart genel satışlar yoluyla, kategorilere dayalı fiyatlandırmayı sıkı şekilde takip eder:

  • Ayakta biletler (Stehplätze): Yaklaşık 18,50 € - 25 €
  • Oturmalı biletler (Sitzplätze): Stadyumdaki sektöre bağlı olarak 45 € - 110 € arasında değişir. Örneğin kale arkası kavisli alanlar ile ana tribün / Haupttribüne gibi.
  • Deplasman tribünü kontenjanı (Atlético Madrid taraftarları): UEFA'nın deplasman bileti fiyat tavanına uygun şekilde, bilet başına genellikle 45 € - 70 € civarında sabitlenir

2. İkincil bilet pazar yerleri

Yüksek profilli Şampiyonlar Ligi maçlarına olan talep genellikle resmî arzı aştığı için, StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

  • Standart kategori / kale arkası kavisli tribün koltukları:115 € - 230 € arasında
  • Ana tribün / premium yan tribün koltukları:240 € - 420 €+ arasında
  • Ağırlama ve VIP paketleri:500 € - 1.200 €+ arasında

VfB Stuttgart - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

VfB Stuttgart - Atletico Madrid form durumu

Stuttgart, son beş maçının tüm kulvarlarda ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Son karşılaşması Bundesliga'da Borussia Dortmund'a 0-1 yenilgiyle sonuçlandı ve ligde Hoffenheim'a da 2-1 kaybetti. Bu süreçteki tek parlak sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde Viking'e karşı alınan 3-1'lik galibiyetti ancak Bayern Münih'e karşı 5-1'lik yenilgi ve Hoffenheim mağlubiyeti, kaliteli rakipler karşısındaki kırılganlığına işaret ediyor. Stuttgart bu beş karşılaşmada dokuz gol attı ve sekiz gol yedi.

Atletico Madrid, son beş maçının üçünü kazandı ve ikisini kaybetti. Son maçı LaLiga'da sahasında Osasuna'ya karşı alınan net bir 4-0 galibiyetiydi ve Real Sociedad deplasmanında da 3-0 kazandı. Yenilgiler ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı 2-1 ve LaLiga'da Athletic Bilbao'ya karşı 3-0 geldi. Simeone'nin takımı bu beş maçta 11 gol attı ve altı gol yedi.

VFB

VFB - Form

KOE
K4-1
VIK
K3-1
TSG
K2-1
BVB
K0-1
GFT
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ATM

ATM - Form

ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
K0-3
OSA
K4-0
RMA
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5

VfB Stuttgart - Atletico Madrid: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, 5 Ağustos 2018'de oynanan bir Kulüp Hazırlık Maçı'nda 1-1 berabere sona erdi. Taraflar arasında kayıtlarda yalnızca bir maç bulunduğundan, bu Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde değerlendirilebilecek daha geniş bir ikili rekabet örüntüsü bulunmuyor.

Kafa Kafaya

VfB StuttgartÇizimAtletico Madrid
0
1
0
Club Friendlies
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
1Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/1
Her iki takım da gol attı1/1
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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