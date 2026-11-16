Venezia, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Venedik'teki Stadio Pierluigi Penzo'da Sassuolo'yu ağırlayacak.

İki takımın en üst ligdeki karşılaşmaları az sayıda; önceki maçları 2021/22 Serie A sezonuna uzanıyor. Bu düzeydeki son karşılaşmalarında üstün taraf Sassuolo'ydu. Ekim 2021'de deplasmanda 3-1 kazandı, ardından Mart 2022'de Venedik'te 4-1 galip geldi.

GOAL, Venezia-Sassuolo maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor.

Venezia-Sassuolo Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Venezia-Sassuolo maçı, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Venedik'teki Stadio Pierluigi Penzo'da başlayacak.

Serie A - Hafta 14 7 Ara 2026 - 12:30 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Sassuolo Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Venezia-Sassuolo Serie A maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Maç biletleri genel satışa çıktığında doğrudan Venezia FC veya US Sassuolo'nun resmî bilet satış portallarından satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Venezia-Sassuolo Serie A maçının biletleri ne kadar?

Venezia-Sassuolo Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Curva / Standart koltuklar: 25 ila 40 €.

25 ila 40 €. Tribuna / Uzun kenar koltukları: 50 ila 120 €.

50 ila 120 €. VIP / Ağırlama kategorileri: 150 ila 300 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki resmî biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Alt kat / Standart görüş açılı koltuklar: 70 ila 90 €.

70 ila 90 €. Uzun kenar koltukları: 130 ila 260 €.

130 ila 260 €. Merkezdeki premium bölümler: 300 ila 350 € ve üzeri.

Venezia-Sassuolo Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Venezia ve Sassuolo'nun form durumu

Venezia, son beş Serie A maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Como'ya 1-0 yenildi. Bu süreçte Inter'e 2-0, Genoa'ya da 1-0 mağlup oldu. Tek olumlu sonuç, ekim ayında Napoli karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetti. Venezia bu beş maçta üç gol atıp altı gol yedi.

Sassuolo, ligdeki son beş maçından yalnızca bir puan çıkardı. AC Milan ile 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste dört yenilgi aldı. Son maçında evinde Fiorentina'ya 4-2 kaybetti; bir önceki hafta ise Lazio'ya 6-2 yenildi. Frosinone deplasmanından 4-2, Como deplasmanından da 2-0'lık mağlubiyetle döndü. Sassuolo bu beş karşılaşmada toplam on gol atarken on yedi gol yedi.

Venezia-Sassuolo: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mart 2022'de Serie A'da karşılaştı. Sassuolo, Venezia deplasmanında 4-1 kazandı. Ondan önce de Ekim 2021'de evinde 3-1 galip gelmişti. İki takım ayrıca 2007 ile 2008 arasında Serie C'de üç kez karşılaştı. Bu maçların ikisini Venezia, birini Sassuolo kazandı. Verilerde yer alan beş karşılaşmanın tamamına bakıldığında Sassuolo'nun karnesi daha iyi.