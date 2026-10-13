Valencia, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Villarreal'i Valencia'daki Estadio Mestalla'da ağırlayacak.

İki takım arasında oynanan 52 resmî LaLiga maçında Villarreal, Valencia'nın 18 galibiyetine karşılık 23 galibiyetle az farkla önde. Diğer 11 maç ise berabere bitti. İki takımın 22 Şubat 2026'daki son LaLiga karşılaşmasında Villarreal, Estadio de la Cerámica'da Valencia'yı 2-1 yendi.

GOAL, Valencia-Villarreal maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Valencia-Villarreal LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Valencia-Villarreal maçı, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü Valencia'daki Estadio Mestalla'da oynanacak.

La Liga - Hafta 10 24 Eki 2026 - 12:30 Estadio Mestalla

Valencia-Villarreal LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Mestalla Stadı'ndaki Valencia-Villarreal LaLiga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Valencia CF'nin resmî bilet satış sitesi: Standart veya VIP bilet almanın en doğrudan ve güvenli yolu, Valencia CF'nin resmî internet sitesini kullanmak. Biletler genellikle halka satışa çıkarılmadan önce kulübün kayıtlı üyelerine ve kombine sahiplerine sunuluyor.

Mestalla Stadı bilet gişeleri: Bilet bulunması hâlinde, maçtan önceki günlerde veya maç günü Valencia'daki Estadio Mestalla'nın gişelerinden basılı bilet satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse standart biletler çoğu zaman StubHub gibi ikincil satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Valencia-Villarreal LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Mestalla Stadı'ndaki Valencia CF-Villarreal CF LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve seçtiğiniz tribün kategorisine göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Valencia CF'nin resmî kanallarından doğrudan satılan standart biletler genellikle şu fiyat aralıklarında:

3. kategori / Kale arkası (Gol Norte & Gol Sur üst tribünleri): 30-45 €

2. kategori / Yan tribünlerin üst bölümleri (Preferente / Tribuna Alta): 45-65 €

1. kategori / Yan tribünlerin alt bölümleri (Tribuna / Ana Tribün): 65-90 €

VIP ve ağırlama paketleri: 180 €'dan başlayıp 800 €'yu aşan fiyatlar (minderli koltuklar, özel salona erişim ve yiyecek-içecek hizmeti dâhil)

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışa sunduğu biletler tükenirse StubHubgibi ikincil satış platformları biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

En uygun başlangıç fiyatlı koltuklar: Yaklaşık 45-60 €

Ortalama standart bilet fiyatı: Yaklaşık 170-180 €

Premium / Orta bölümlerden görüş: 200 € ile 350 € üzeri

Valencia-Villarreal LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Valencia ve Villarreal'in form durumu

Valencia, son beş LaLiga maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Bu süreçteki tek galibiyetini Deportivo Alaves deplasmanında elde etti. Real Sociedad (2-3), Sevilla (1-0), Barcelona (0-5) ve Deportivo de A Coruna (3-1) karşısındaki yenilgileri ise sorunun boyutunu ortaya koyuyor. Valencia bu beş maçta beş gol atıp 12 gol yedi.

Villarreal, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında evinde Levante'yi 3-1 yendi; bundan önce de Malaga deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu iki galibiyetten önce Real Betis'e, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a ve Deportivo de A Coruna'ya yenildi. Villarreal bu beş maçta 11 gol atıp dokuz gol yedi.

Valencia-Villarreal: Son karşılaşmalar

İki kulüp en son Şubat 2026'da karşılaştı. Villarreal, LaLiga'daki bu maçı evinde 2-1 kazandı. Bundan önce Valencia, Ekim 2025'te Mestalla'da 2-0 galip gelmişti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Villarreal üç, Valencia bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Bu karşılaşmaların birçoğu tek gollük farklarla sonuçlandı.