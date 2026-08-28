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Valencia - Real Sociedad maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Valencia
Real Sociedad
La Liga

Valencia, LaLiga'da Real Sociedad ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Valencia, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Valencia'daki Estadio Mestalla'da Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Valencia, tempolu geçen maçta Real Sociedad deplasmanında dramatik bir 4-3'lük galibiyet aldı. Tarihsel olarak, iki kulüp arasındaki son dönemdeki bire bir karşılaşmalar yakın geçen mücadelelere sahne oldu; bunlarda dar farkla galibiyetler ve beraberlikler yer aldı.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere, Valencia - Real Sociedad maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

Valencia - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Valencia - Real Sociedad maçı Valencia'daki Estadio Mestalla'da oynanacak, başlama saati ise yerel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

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La Liga - Hafta 7
Estadio Mestalla

Valencia - Real Sociedad LaLiga biletleri nasıl alınır?

20 Eylül 2026'da Estadio Mestalla'da oynanacak Valencia - Real Sociedad LaLiga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu resmi ve ikincil kanalları kullanabilirsiniz:

  • Resmi Valencia CF internet sitesi: Birincil ve en güvenli kaynak, doğrudan Valencia CF'nin resmi bilet satış portalıdır. Biletler genellikle sezonluk kombine sahipleri (socis) yerlerini aldıktan sonra maç gününden birkaç hafta önce genel satışa çıkarılır.
  • Estadio Mestalla gişesi: Karşılaşma tamamen tükenmemişse, maçtan önceki günlerde veya maç günü Valencia'daki stat gişesinden biletleri şahsen satın alabilirsiniz.
  • İkincil pazar yerleri ve toplayıcı platformlar: Resmi kanallar üzerinden biletler tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlarda Mestalla maçları için yeniden satış biletleri listelenir.

Valencia - Real Sociedad LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Mestalla'da oynanacak Valencia - Real Sociedad LaLiga maçı için bilet fiyatları, satın alma kanalına ve koltuk kategorisine göre değişir:

  • Resmi genel satış (yüz değeri): Doğrudan Valencia CF'den alınan standart maç günü biletleri, tribün konumuna bağlı olarak standart üst ve alt tribün koltukları için genellikle £25 ile £75 (€30 ile €85) arasında değişir.
  • İkincil piyasa ve yeniden satıcılar: StubHub gibi bilet toplayıcıları ve yeniden satış platformlarında, giriş seviyesindeki koltuklar genellikle yaklaşık £45 ile £60 ($59 ile $76) civarında başlarken, ortalama standart biletler yaklaşık £180 ile £200 seviyesindedir. VIP veya hospitality seçenekleri ise £600+'dan başlayabilir.

Valencia - Real Sociedad LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Valencia - Real Sociedad form durumu

Valencia, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 25 Ağustos'ta LaLiga'da Real Betis'e 1-0 yenilen ekip, bundan üç gün önce de Celta Vigo ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu serideki tek galibiyetini ise sezon öncesi hazırlık maçında Hercules karşısında 2-0'lık skorla aldı. Valencia, bu beş maçın üçünde gol atamadı ve bu sezonki iki resmi maçında da doğru kaleye gol üretemedi.

Real Sociedad, son beş maçının tamamını kaybetti. Son karşılaşması 21 Ağustos'ta LaLiga'da Real Betis'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi; ondan önce Chelsea'ye 3-1 mağlup oldu ve sezon öncesinde FC Koeln'e art arda yenilgiler yaşadı. Koeln'e karşı alınan iki mağlubiyet ve Toulouse'a karşı 2-1'lik yenilgi, üst üste beş mağlubiyetlik seriyi tamamlıyor. Matarazzo'nun ekibi bu beş maçta üç gol attı ve kalesinde 10 gol gördü.

VAL

VAL - Form

BET
K0-1
COR
K3-1
BAR
K0-5
SEV
K1-0
ALA
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
RSO

RSO - Form

ESP
K2-1
CEL
B0-0
ELC
K2-3
ATM
K0-3
BOU
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Valencia - Real Sociedad: Son karşılaşmaların karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 17 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı ve Valencia, Real Sociedad deplasmanında 4-3 kazandı. Bundan önce iki kulüp Ağustos 2025'te Estadio Mestalla'da 1-1 berabere kalmıştı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Valencia'nın iki, Real Sociedad'ın da iki galibiyeti bulunurken bir maç beraberlikle sonuçlandı. Mestalla'daki son iç saha maçı ise Ocak 2025'te oynandı ve Valencia'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Kafa Kafaya

ValenciaÇizimReal Sociedad
2
1
2
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
4
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
MS
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
Valencia badge
Valencia
VAL
0
MS
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Valencia badge
Valencia
VAL
0
MS
6Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Valencia - Real Sociedad puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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