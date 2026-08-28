Valencia, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Valencia'daki Estadio Mestalla'da Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Valencia, tempolu geçen maçta Real Sociedad deplasmanında dramatik bir 4-3'lük galibiyet aldı. Tarihsel olarak, iki kulüp arasındaki son dönemdeki bire bir karşılaşmalar yakın geçen mücadelelere sahne oldu; bunlarda dar farkla galibiyetler ve beraberlikler yer aldı.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere, Valencia - Real Sociedad maçına bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için sunuyor.

Valencia - Real Sociedad LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Valencia - Real Sociedad maçı Valencia'daki Estadio Mestalla'da oynanacak, başlama saati ise yerel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Valencia - Real Sociedad LaLiga biletleri nasıl alınır?

20 Eylül 2026'da Estadio Mestalla'da oynanacak Valencia - Real Sociedad LaLiga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu resmi ve ikincil kanalları kullanabilirsiniz:

Resmi Valencia CF internet sitesi: Birincil ve en güvenli kaynak, doğrudan Valencia CF'nin resmi bilet satış portalıdır. Biletler genellikle sezonluk kombine sahipleri ( socis ) yerlerini aldıktan sonra maç gününden birkaç hafta önce genel satışa çıkarılır.

Estadio Mestalla gişesi: Karşılaşma tamamen tükenmemişse, maçtan önceki günlerde veya maç günü Valencia'daki stat gişesinden biletleri şahsen satın alabilirsiniz.

İkincil pazar yerleri ve toplayıcı platformlar: Resmi kanallar üzerinden biletler tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlarda Mestalla maçları için yeniden satış biletleri listelenir.

Valencia - Real Sociedad LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Mestalla'da oynanacak Valencia - Real Sociedad LaLiga maçı için bilet fiyatları, satın alma kanalına ve koltuk kategorisine göre değişir:

Resmi genel satış (yüz değeri): Doğrudan Valencia CF'den alınan standart maç günü biletleri, tribün konumuna bağlı olarak standart üst ve alt tribün koltukları için genellikle £25 ile £75 (€30 ile €85) arasında değişir.

İkincil piyasa ve yeniden satıcılar: StubHub gibi bilet toplayıcıları ve yeniden satış platformlarında, giriş seviyesindeki koltuklar genellikle yaklaşık £45 ile £60 ($59 ile $76) civarında başlarken, ortalama standart biletler yaklaşık £180 ile £200 seviyesindedir. VIP veya hospitality seçenekleri ise £600+ 'dan başlayabilir.

Valencia - Real Sociedad LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Valencia - Real Sociedad form durumu

Valencia, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 25 Ağustos'ta LaLiga'da Real Betis'e 1-0 yenilen ekip, bundan üç gün önce de Celta Vigo ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu serideki tek galibiyetini ise sezon öncesi hazırlık maçında Hercules karşısında 2-0'lık skorla aldı. Valencia, bu beş maçın üçünde gol atamadı ve bu sezonki iki resmi maçında da doğru kaleye gol üretemedi.

Real Sociedad, son beş maçının tamamını kaybetti. Son karşılaşması 21 Ağustos'ta LaLiga'da Real Betis'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi; ondan önce Chelsea'ye 3-1 mağlup oldu ve sezon öncesinde FC Koeln'e art arda yenilgiler yaşadı. Koeln'e karşı alınan iki mağlubiyet ve Toulouse'a karşı 2-1'lik yenilgi, üst üste beş mağlubiyetlik seriyi tamamlıyor. Matarazzo'nun ekibi bu beş maçta üç gol attı ve kalesinde 10 gol gördü.

Valencia - Real Sociedad: Son karşılaşmaların karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, 17 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı ve Valencia, Real Sociedad deplasmanında 4-3 kazandı. Bundan önce iki kulüp Ağustos 2025'te Estadio Mestalla'da 1-1 berabere kalmıştı. LaLiga'daki son beş karşılaşmada Valencia'nın iki, Real Sociedad'ın da iki galibiyeti bulunurken bir maç beraberlikle sonuçlandı. Mestalla'daki son iç saha maçı ise Ocak 2025'te oynandı ve Valencia'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.