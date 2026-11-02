Valencia, 8 Kasım 2026 Pazar günü Barcelona'yı Valencia'daki Estadio Mestalla'da ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son karşılaşmasında Real Madrid, Estadio Mestalla'da deplasmanda 2-0'lık galibiyet elde etti. LaLiga'da aralarında oynanan son beş maçta üç galibiyetle Real Madrid açık bir üstünlük kurarken Valencia yalnızca bir galibiyet ve bir beraberlik alabildi.

Valencia-Real Madrid maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için anlatsın.

Valencia-Real Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Valencia-Real Madrid maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Mestalla'da oynanacak.

La Liga - Hafta 12 7 Kas 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Valencia-Real Madrid LaLiga maçı biletleri nasıl alınır?

Valencia-Real Madrid maçını Estadio Mestalla'da izlemek için bilet alabileceğiniz başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Bilet durumunu Valencia CF'nin resmî internet sitesinden kontrol edebilirsiniz. Real Madrid maçı gibi büyük karşılaşmalarda biletler, kalan yerler genel satışa çıkmadan önce genellikle kulüp üyelerine (Socio VCF) sunulur.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse normal tribün biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Valencia-Real Madrid LaLiga maçı biletleri ne kadar?

Valencia ile Real Madrid arasında Estadio Mestalla'da oynanacak LaLiga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart tribün biletleri: Üst tribün veya köşe koltukları için fiyatlar yaklaşık 40 ila 70 avrodan başlıyor. Ancak Real Madrid'e karşı oynanan büyük maçların biletleri oldukça sınırlı oluyor ve genellikle önce kulüp üyelerine (Socios VCF) sunuluyor.

Üst tribün veya köşe koltukları için fiyatlar yaklaşık başlıyor. Ancak Real Madrid'e karşı oynanan büyük maçların biletleri oldukça sınırlı oluyor ve genellikle önce kulüp üyelerine (Socios VCF) sunuluyor. VIP ve ağırlama paketleri: Kulüpten veya yetkili iş ortaklarından alınan resmî üst düzey ağırlama paketleri genellikle kişi başı yaklaşık 300 ila 350 avro ve üzerindeki fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

Normal tribün biletleri: Kale arkalarındaki üst tribün koltukları (Gol Xicotet bölümleri gibi) için fiyatlar yaklaşık 100 ila 130 avrodan başlıyor.

Kale arkalarındaki üst tribün koltukları (Gol Xicotet bölümleri gibi) için fiyatlar yaklaşık başlıyor. Uzun kenar ve üst düzey koltuklar: Uzun kenardaki veya alt tribünlerdeki daha iyi görüş sunan koltukların fiyatları, talebe ve tribündeki tam konumlarına bağlı olarak genellikle 180 ila 300 avro ve üzerine çıkıyor.

Uzun kenardaki veya alt tribünlerdeki daha iyi görüş sunan koltukların fiyatları, talebe ve tribündeki tam konumlarına bağlı olarak genellikle çıkıyor. İkinci el VIP biletleri: Üst düzey ağırlama biletleri ve özel VIP koltuklarının fiyatları çok daha yükseğe çıkabiliyor; lüks loca seçenekleri birkaç bin avroyu rahatlıkla bulabiliyor.

Valencia-Real Madrid LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Valencia ve Real Madrid'in form durumu

Son beş LaLiga maçından yalnızca birini kazanan Valencia, bu karşılaşmaya formsuz geliyor. Bu serideki tek galibiyetini Deportivo Alaves deplasmanında alan Valencia, ardından Real Sociedad, Sevilla ve Barcelona'ya yenildi. Barcelona karşısındaki yenilgi, Camp Nou'da alınan ağır bir 5-0'lık mağlubiyetti. Bu beş maçta yalnızca dört gol atıp dokuz gol yiyen Valencia'nın Mestalla'daki özgüveni kırılgan olacak.

Real Madrid'in son dönemdeki sonuçları, ligdeki konumunun düşündürdüğünden daha dalgalı. Mourinho'nun ekibi, son dört LaLiga maçında iki galibiyet ve iki yenilgi aldı; son maçında Atletico Madrid'e kaybetti. Bu dönemde Rayo Vallecano'yu 4-1 yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 2-1 mağlup etti. Toplam beş maçta on gol atarken beş gol yedi.

Valencia-Real Madrid: Son karşılaşmalar

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı ve Real Madrid, Mestalla'da 2-0 kazandı. LaLiga'da aralarında oynanan son beş maçta Real Madrid üç, Valencia bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Bu beş karşılaşmada Real Madrid on bir, Valencia ise beş gol attı. Bu rakamlar, Bernabeu kulübünün son dönemde bu eşleşmedeki üstünlüğünü ortaya koyuyor.