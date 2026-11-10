Valencia, 29 Kasım 2026 Pazar günü Estadio Mestalla'da Osasuna'yı ağırlayacak.

İki takımın son karşılaşmaları çoğunlukla çekişmeli geçti. Bunlar arasında, 2024-25 sezonunda El Sadar'da oynanan ve 3-3 biten heyecan verici maç da yer alıyor. 1 Mart 2026'daki son karşılaşmalarında ise Valencia, ikinci yarıda penaltıdan bulduğu golle Osasuna'yı evinde 1-0 mağlup etti.

Valencia-Osasuna maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Valencia-Osasuna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Valencia-Osasuna maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Estadio Mestalla'da başlayacak.

La Liga - Hafta 14 29 Kas 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Valencia-Osasuna LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Valencia-Osasuna LaLiga maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Valencia CF'nin resmî internet sitesinden veya Estadio Mestalla'daki bilet gişesinden satın alabilirsiniz. Koltuk ayırtmanın en güvenli ve doğrudan yolu budur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Valencia-Osasuna LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Real Betis-Rayo Vallecano LaLiga maçı için bilet fiyatı seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Genel giriş / standart kategoriler: Fiyatlar yaklaşık €30 ila €45 arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Uzun kenar ve orta bölümler: Fiyatlar genellikle €60 ila €110 arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar €300 ila €500+ seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak satışa sunuyor:

Üst kat / kale arkası kategorileri: Fiyatlar yaklaşık €45 ila €55 arasında başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık arasında başlıyor. Uzun kenar ve daha iyi görüş açısı: Fiyatlar sıklıkla €75 ila €150 arasında değişiyor.

Fiyatlar sıklıkla arasında değişiyor. Premium / VIP ikinci el biletler: Fiyatlar €200'den €350'nin üzerine çıkabiliyor.

Valencia-Osasuna LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Valencia ve Osasuna'nın form durumu

Valencia, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında evinde Villarreal'e 1-2 yenilen ekip, eylül ayında Deportivo Alaves deplasmanında aldığı 0-1'lik galibiyetten bu yana ligde oynadığı dört maçı kazanamadı. Valencia bu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi. Bu istatistikler, Aguirre'nin takımının sahanın iki ucunda da yaşadığı zorlukları yansıtıyor.

Osasuna, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Racing Santander'i 2-0 yendi; bundan önce ise Real Betis deplasmanında 5-2'lik ağır bir mağlubiyet almış ve Atletico Madrid'e 4-0 kaybetmişti. Konuk ekip bu beş maçta altı gol atıp on iki gol yedi. Yine de Racing karşısında aldığı galibiyet, bu deplasman öncesinde takıma moral verdi.

Valencia-Osasuna: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 1 Mart 2026'da LaLiga'da karşılaştı ve Valencia, Estadio Mestalla'daki maçı 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Valencia iki, Osasuna iki galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Ağustos 2025'te oynanan son deplasman maçı, Osasuna'nın kendi sahasında aldığı 1-0'lık galibiyetle sonuçlandı.