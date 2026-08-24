24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
La Liga
team-logoValencia
Estadio Mestalla
team-logoBarcelona
Book Valencia vs Barcelona Tickets
GOAL-e
Yardımcı:

Valencia - Barcelona biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Valencia
Barcelona
La Liga

Valencia, LaLiga'da Barcelona ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Valencia, 6 Eylül 2026 Pazar günü Valencia’daki Estadio Mestalla’da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Valencia, Mayıs 2026’da Mestalla’daki son karşılaşmada Barcelona’yı 3-1 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Ancak iki İspanyol ekibi arasındaki genel ikili rekabet karnesinde üstünlük Barcelona’da; Katalan ekibi iki takım arasındaki son beş resmi maçın dördünü kazandı.

GOAL, Valencia - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Valencia - Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Valencia ile Barcelona, İspanya’nın Valencia kentindeki Estadio Mestalla’da bir LaLiga maçında karşılaşacak. Resmi başlama saati netleştiği anda bu sayfa güncellenecek.

crest
La Liga - Hafta 4
Estadio Mestalla

Valencia - Barcelona LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio Mestalla’daki Valencia CF - FC Barcelona maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

  • Resmi Valencia CF Bilet Portalı: Biletleri liste fiyatı üzerinden satın almanın temel ve en güvenli yolu, doğrudan Resmi Valencia CF Bilet Portalı’dır. Genel satışlar genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce başlar.
  • Resmi kulüp üyeliği ("Socio / VCF Member"): Resmi VCF üyesi olmak, genel satışlar başlamadan önce iç saha maçlarının biletlerine öncelikli erişim sağlar. FC Barcelona gibi yüksek talep gören maçlar için bu seçenek önerilir.
  • İkincil yeniden satış platformları: Biletler kulübün resmi kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar diğer taraftarlar veya satıcılardan doğrulanmış bilet yeniden satış seçenekleri sunar.   

Valencia - Barcelona LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026’daki Estadio Mestalla’da oynanacak Valencia CF - FC Barcelona maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiyor:

  • Resmi genel satış (liste fiyatı): Resmi Valencia CF bilet portalında standart kategori biletler £50 ile £125 arasında değişirken, orta tribün koltuklarının fiyatı £125 ile £250+ arasında.
  • İkincil yeniden satış platformları:StubHub gibi doğrulanmış bilet platformlarında üst kat giriş seviyesi koltuklar yaklaşık £140 ile £190 seviyesinden başlıyor.
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Barcelona maçlarına olan yüksek talep nedeniyle yeniden satış bilet fiyatları ortalama olarak genellikle £420 ile £460 bandında seyrediyor. Merkezde ve alt katlarda yer alan premium koltuklarda ise fiyatlar daha da yükseliyor.

Valencia - Barcelona LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Valencia - Barcelona form durumu

Valencia’nın son beş maçının tamamı sezon öncesi hazırlık döneminde oynandı ve bu süreçte iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 13 Ağustos’ta Hercules’i 2-0 mağlup eden Valencia, yaz döneminin daha erken bölümünde Derby County’yi de 2-1 yenmişti. CD Teruel ve Newcastle United yenilgileri, Stoke City beraberliğinin iki yanında yer aldı ve resmi sezon başlarken Valencia’nın hazırlık dönemi performansı dalgalı bir görüntü verdi.

Barcelona’nın beş maçlık sezon öncesi hazırlık karnesi üç galibiyet ve iki yenilgiden oluşuyor. Son olarak 19 Ağustos’ta Al Ahly SC’yi 2-1 mağlup eden Barcelona, bundan üç gün önce de Basel karşısında 2-5’lik bir galibiyet almıştı. Udinese ve Birmingham City yenilgileri yaz takviminin zayıf noktaları olarak öne çıkarken, Basel ve Nottingham Forest karşısında alınan galibiyetler, özellikle de deplasmandaki 1-0’lık Nottingham Forest zaferi, Flick’in ekibinin istikrarlı şekilde geliştiğini gösteriyor.

VAL

VAL - Form

CDT
K0-1
HER
K2-0
CEL
B0-0
BET
K0-1
COR
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5
BAR

BAR - Form

BAS
K2-5
AHL
K2-1
ELC
K0-5
ATH
K2-0
RAY
K5-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
19/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Valencia - Barcelona: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 23 Mayıs 2026’da LaLiga’da Estadio Mestalla’da Valencia’nın sahasında aldığı 3-1’lik galibiyetle sonuçlandı. Bu sonuç, Valencia’nın bu eşleşmede aldığı ağır yenilgilerin ardından geldi. Bu yenilgiler arasında Eylül 2025’te Camp Nou’da alınan 6-0’lık mağlubiyet ve Ocak 2025’te aynı statta yaşanan 7-1’lik yenilgi de bulunuyor. Son beş karşılaşmada Barcelona üç kez kazanırken Valencia bir galibiyet aldı; bir diğer Barcelona galibiyeti ise Copa del Rey eşleşmesinde geldi. Barcelona bu beş maçta 19 gol atarken kalesinde yedi gol gördü.

Kafa Kafaya

ValenciaÇizimBarcelona
1
0
4
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
6
Valencia badge
Valencia
VAL
0
MS
Kupa Del Rey
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
7
Valencia badge
Valencia
VAL
1
MS
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
5Attığı Gol21
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı3/5

Valencia - Barcelona puan durumu

Güncel LaLiga puan durumunda Valencia 17. sırada yer alırken Barcelona 11. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin