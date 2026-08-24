Valencia, 6 Eylül 2026 Pazar günü Valencia’daki Estadio Mestalla’da Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

Valencia, Mayıs 2026’da Mestalla’daki son karşılaşmada Barcelona’yı 3-1 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Ancak iki İspanyol ekibi arasındaki genel ikili rekabet karnesinde üstünlük Barcelona’da; Katalan ekibi iki takım arasındaki son beş resmi maçın dördünü kazandı.

GOAL, Valencia - Barcelona maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Valencia - Barcelona LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Valencia ile Barcelona, İspanya’nın Valencia kentindeki Estadio Mestalla’da bir LaLiga maçında karşılaşacak. Resmi başlama saati netleştiği anda bu sayfa güncellenecek.

La Liga - Hafta 4 6 Eyl 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Valencia - Barcelona LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio Mestalla’daki Valencia CF - FC Barcelona maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmi Valencia CF Bilet Portalı: Biletleri liste fiyatı üzerinden satın almanın temel ve en güvenli yolu, doğrudan Resmi Valencia CF Bilet Portalı’dır. Genel satışlar genellikle maç tarihinden 1 ila 2 hafta önce başlar.

Resmi kulüp üyeliği ("Socio / VCF Member"): Resmi VCF üyesi olmak, genel satışlar başlamadan önce iç saha maçlarının biletlerine öncelikli erişim sağlar. FC Barcelona gibi yüksek talep gören maçlar için bu seçenek önerilir.

İkincil yeniden satış platformları: Biletler kulübün resmi kanalları üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar diğer taraftarlar veya satıcılardan doğrulanmış bilet yeniden satış seçenekleri sunar.

Valencia - Barcelona LaLiga biletleri ne kadar?

6 Eylül 2026’daki Estadio Mestalla’da oynanacak Valencia CF - FC Barcelona maçının bilet fiyatları, satın alma kanalına ve oturma kategorisine göre değişiyor:

Resmi genel satış (liste fiyatı): Resmi Valencia CF bilet portalında standart kategori biletler £50 ile £125 arasında değişirken, orta tribün koltuklarının fiyatı £125 ile £250+ arasında.

İkincil yeniden satış platformları: StubHub gibi doğrulanmış bilet platformlarında üst kat giriş seviyesi koltuklar yaklaşık £140 ile £190 seviyesinden başlıyor.

Ortalama yeniden satış fiyatı: Barcelona maçlarına olan yüksek talep nedeniyle yeniden satış bilet fiyatları ortalama olarak genellikle £420 ile £460 bandında seyrediyor. Merkezde ve alt katlarda yer alan premium koltuklarda ise fiyatlar daha da yükseliyor.

Valencia - Barcelona LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Valencia - Barcelona form durumu

Valencia’nın son beş maçının tamamı sezon öncesi hazırlık döneminde oynandı ve bu süreçte iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 13 Ağustos’ta Hercules’i 2-0 mağlup eden Valencia, yaz döneminin daha erken bölümünde Derby County’yi de 2-1 yenmişti. CD Teruel ve Newcastle United yenilgileri, Stoke City beraberliğinin iki yanında yer aldı ve resmi sezon başlarken Valencia’nın hazırlık dönemi performansı dalgalı bir görüntü verdi.

Barcelona’nın beş maçlık sezon öncesi hazırlık karnesi üç galibiyet ve iki yenilgiden oluşuyor. Son olarak 19 Ağustos’ta Al Ahly SC’yi 2-1 mağlup eden Barcelona, bundan üç gün önce de Basel karşısında 2-5’lik bir galibiyet almıştı. Udinese ve Birmingham City yenilgileri yaz takviminin zayıf noktaları olarak öne çıkarken, Basel ve Nottingham Forest karşısında alınan galibiyetler, özellikle de deplasmandaki 1-0’lık Nottingham Forest zaferi, Flick’in ekibinin istikrarlı şekilde geliştiğini gösteriyor.

Valencia - Barcelona: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 23 Mayıs 2026’da LaLiga’da Estadio Mestalla’da Valencia’nın sahasında aldığı 3-1’lik galibiyetle sonuçlandı. Bu sonuç, Valencia’nın bu eşleşmede aldığı ağır yenilgilerin ardından geldi. Bu yenilgiler arasında Eylül 2025’te Camp Nou’da alınan 6-0’lık mağlubiyet ve Ocak 2025’te aynı statta yaşanan 7-1’lik yenilgi de bulunuyor. Son beş karşılaşmada Barcelona üç kez kazanırken Valencia bir galibiyet aldı; bir diğer Barcelona galibiyeti ise Copa del Rey eşleşmesinde geldi. Barcelona bu beş maçta 19 gol atarken kalesinde yedi gol gördü.

Valencia - Barcelona puan durumu

Güncel LaLiga puan durumunda Valencia 17. sırada yer alırken Barcelona 11. basamakta bulunuyor.