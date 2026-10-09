Valencia - Athletic Bilbao maç biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Valencia, 18 Ekim 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Mestalla'da Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Valencia CF ile Athletic Club, La Liga'nın en köklü iki kurumu olarak İspanyol futbolunda uzun yıllara dayanan bir rekabeti paylaşıyor. Tarafların ligdeki en son karşılaşmasında, Mayıs 2026'da Valencia San Mamés Stadyumu'nda deplasmanda 1-0'lık dar bir galibiyet aldı.

Bırakın GOAL Valencia - Athletic Bilbao maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Valencia - Athletic Bilbao LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Valencia - Athletic Bilbao maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü Valencia'daki Estadio Mestalla'da oynanacak.

La Liga - Hafta 9 17 Eki 2026 - 15:00 Estadio Mestalla

Valencia - Athletic Bilbao LaLiga biletleri nasıl alınır?

Mestalla Stadyumu'ndaki Valencia CF - Athletic Club LaLiga maçı için bilet almak adına şu temel satın alma seçeneklerini takip edebilirsiniz:

1. Valencia CF Resmi Bilet Portalı

Valencia CF'nin resmi çevrim içi bilet satış mağazasını ziyaret edin, Athletic Club maçını seçin ve tercih ettiğiniz tribünü belirleyin.

2. Mestalla gişeleri (Taquillas)

Maç biletleri tükenmemişse, kalan genel satış biletleri maç gününe kadar olan günlerde veya maç gününde doğrudan Mestalla Stadyumu gişesinden ( Taquillas ) satın alınabilir.

3. VIP ve resmi ağırlama paketleri

Yiyecek ve lounge erişimiyle garantili koltuk isteyenler için VIP/Hospitality seçenekleri, standart genel satışlardan çok önce doğrudan Valencia CF'nin resmi sitesi üzerinden sunuluyor.

4. İkincil bilet pazarı

Valencia CF üzerinden sunulan birincil biletler tükenmişse veya mevcut değilse, biletlerinizi StubHub . gibi ikincil bilet platformları üzerinden satın alabilirsiniz.

Valencia - Athletic Bilbao LaLiga biletleri ne kadar?

Mestalla Stadyumu'ndaki Valencia CF - Athletic Club maçı için bilet fiyatları, koltuk kategorisine ve bileti nereden satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmi kulüp fiyatlandırması (liste fiyatı)

Genel satış / Standart koltuklar: Valencia CF üzerinden satışa çıkan resmi genel satış biletleri genellikle 40 € ile 85 € arasında değişiyor.

Üst kat / Kalelerin arkası (Gol Gran/Norte): yaklaşık 40 € - 55 € Yan tribünler (Grada de la Mar): yaklaşık 60 € - 75 € Ana tribün (Tribuna): yaklaşık 75 € - 90 €+

VIP ve Hospitality paketleri: Lounge erişimi, ikram ve premium koltuk içeren resmi ağırlama seçenekleri genellikle 150 € ile 250 €+ arasında başlıyor.

2. İkincil piyasa fiyatlandırması

Yeniden satış ve bilet platformları: StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar talebe göre dalgalanır:

Giriş seviyesi koltuklar: Üst veya kale arkası bölümler için 40 € ile 80 € aralığından başlar. Ortalama maç günü koltuğu: Merkez veya alt kat görüş açısı için genellikle 120 € ile 170 € civarındadır. Kategori 1 / Premium koltuklar: 200 € ile 250 € arasında olabilir.



Valencia - Athletic Bilbao LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Valencia - Athletic Bilbao form durumu

Valencia, LaLiga'daki son beş maçının birini kazandı ve dördünü kaybetti. En son sonucu, 15 Eylül'de Deportivo Alaves deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyetti ve bu sonuç üst üste gelen üç yenilgililik seriyi sona erdirdi. Bu mağlubiyetler arasında Barcelona'ya 5-0 yenildiği maç ile Sevilla deplasmanında aldığı 1-0'lık yenilgi de vardı. Valencia bu beş maçta iki gol attı ve dokuz gol yedi.

Athletic Bilbao, LaLiga'daki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. En dikkat çekici sonucu Atletico Madrid karşısındaki 3-0'lık galibiyet olurken, Celta Vigo deplasmanında da 2-0 kazandı. Son maçı 12 Eylül'de Elche deplasmanında 1-1 sona erdi. Athletic bu beş karşılaşmada yedi gol attı ve beş gol yedi.

Valencia - Athletic Bilbao: Son maçlardaki rekabet karnesi

Bu ekipler arasındaki en son karşılaşma 10 Mayıs 2026'da oynandı ve Valencia, LaLiga'da Athletic Bilbao'nun sahasında 1-0 kazandı. Bundan önce Athletic, Şubat 2026'daki bir Copa del Rey eşleşmesinde Valencia'yı 2-1 mağlup etmişti. Tüm kulvarlarda oynanan son beş karşılaşmada Athletic Bilbao üç kez, Valencia ise iki kez kazandı.