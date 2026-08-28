Union Berlin, 11 Eylül 2026 Cuma günü Berlin'deki Alte Foersterei'de Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da bu maç haftasına erken dönemde kritik ivme yakalamak ve Bundesliga tablosunda daha yukarı tırmanmak hedefiyle giriyor. Almanya'nın en üst düzey ligindeki önceki rekabetçi karşılaşmaları tarihsel olarak oldukça çekişmeli geçtiği için bu maça ekstra önem yükleniyor.

GOAL, Union Berlin ile Schalke 04 arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar olduğu da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Union Berlin - Schalke 04 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Union Berlin ile Schalke 04 arasındaki karşılaşma Berlin'deki Alte Foersterei'de oynanacak. Başlangıç saati bilgisi ise maç tarihine yakın bir zamanda netleşecek.

Bundesliga - Hafta 3 11 Eyl 2026 - 14:30 Alte Foersterei

Union Berlin - Schalke 04 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Resmi kulüp oylaması ve bilet mağazası

Kulüp üyeliği: Ücretli kulüp üyeleri ilk erişim hakkına sahip olur. Bir iç saha maçı satışa açıldığında üyeler, resmi kulüp bilet sitesi ( Union Zeughaus ) üzerinden yaklaşık 2 hafta öncesinde bilet çekilişine başvurur.

Resmi bilet değişim platformu ( Zweitmarkt ): Çekilişte bilet alamazsanız üyeler resmi bilet portalındaki Zweitmarkt 'a erişebilir. Maça gidemeyen kombine sahipleri biletlerini burada liste fiyatı üzerinden yeniden satar.

Genel satış: Biletler nadiren genel açık satışa çıkar. Üyelere ayrılan kontenjan ve çekiliş sonrasında bilet kalırsa resmi portalda satışa sunulur, ancak dakikalar içinde tükenir.

Üçüncü taraf yeniden satış platformları: StubHub gibi üçüncü taraf yeniden satış toplayıcıları ve pazar yeri platformlarında yüksek talep gören maçlar için biletler listelenir.

Union Berlin - Schalke 04 Bundesliga biletleri ne kadar?

Stadion An der Alten Försterei'deki Union Berlin - FC Schalke 04 maçının bilet fiyatları, biletleri resmi kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiklik gösterir.

Resmi liste fiyatları (doğrudan kulüpten)

Union Berlin'in resmi bilet çekilişi veya resmi kulüp bilet değişim platformu (Zweitmarkt) üzerinden bilet alma şansını yakalarsanız, standart liste fiyatları Avrupa futbolundaki en uygun fiyatlar arasında yer alır:

Ayakta biletler ( Stehplatz ): Yaklaşık £13 - £17 (€15 - €20)

Oturmalı biletler ( Sitzplatz ): Yaklaşık £25 - £55 (€30 - €65)

İndirimli / genç biletleri: Alt fiyat kademesi £9 - £13 (€10 - €15) seviyesinden başlar

İkincil pazar ve yeniden satış platformları

Biletler neredeyse her zaman resmi kulüp üyelerine tükendiği için, StubHub gibi ikincil pazar sitelerindeki talep fiyatları önemli ölçüde yukarı çeker:

Giriş seviyesi yeniden satış koltukları: Bilet başına başlangıç fiyatlarının yaklaşık £135 - £150 ($173+) civarında olmasını bekleyin.

Ortalama yeniden satış fiyatı: İkincil platformlardaki yüksek talep gören koltukların ortalaması yaklaşık £250 - £450 seviyesindedir; yoğun talep dönemlerinde premium veya merkezi koltuklar bilet başına £500+ seviyesine ulaşır.

Union Berlin - Schalke 04 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Union Berlin - Schalke 04 form durumu

Union Berlin son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması 23 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Eintracht Braunschweig karşısında alınan 4-2'lik galibiyet oldu. Bundan önce Ipswich Town'a hazırlık maçında 2-4 kaybetti, Aris Limassol'u 3-2 mağlup etti, Cagliari ile 2-2 berabere kaldı ve Dynamo Dresden'e 1-2 yenildi. Union bu beş maçta 10 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Schalke 04 son beş maçının üçünü kazandı ve ikisini kaybetti. Takımın son sonucu, 24 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Hallescher FC'yi uzatmalarda 5-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu; bu maçta Edin Dzeko iki gol attı. Schalke bundan önce sezon öncesi hazırlık maçlarında Real Madrid'e 0-3 ve Atalanta'ya 0-3 kaybetti, ancak yaz döneminin daha önceki bölümünde Hessen Kassel'i 5-0 ve Fagiano Okayama FC'yi 3-1 yendi. Schalke bu beş maçta 15 gol atıp sekiz gol yedi.

Union Berlin - Schalke 04: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 19 Şubat 2023'te oynandı ve Union Berlin ile Schalke, Alte Foersterei'de Bundesliga'da 0-0 berabere kaldı. Taraflar arasındaki kayda geçen beş Bundesliga karşılaşmasında Schalke'nin bir, Union Berlin'in bir galibiyeti ve üç beraberlik çıktı. En farklı sonuç, Union Berlin'in 27 Ağustos 2022'de deplasmanda Schalke'yi 6-1 mağlup ettiği maçta geldi. Kalan üç karşılaşmanın tamamı eşitlikle sonuçlandı; bunlar arasında Ekim 2020'deki 1-1'lik beraberlik ve golsüz sona eren iki maç da yer alıyor.

Union Berlin - Schalke 04 puan durumu

Mevcut Bundesliga tablosunda Schalke 04 15. sırada yer alırken, Union Berlin 16. basamakta bulunuyor.