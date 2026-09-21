Union Berlin, 11 Eylül 2026 Cuma günü Berlin'deki Alte Foersterei'de Schalke 04'ü konuk edecek.

İki ekip de bu maç haftasına kritik erken dönem ivmesi yakalayıp Bundesliga puan tablosunda daha yukarı tırmanma hedefiyle giriyor. Almanya'nın en üst düzey ligindeki önceki rekabetçi karşılaşmaları tarihsel olarak çok çekişmeli geçtiği için bu fikstüre ekstra önem yükleniyor.

GOAL, Union Berlin - Schalke 04 maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Union Berlin - Schalke 04 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Union Berlin - Schalke 04 maçı Berlin'deki Alte Foersterei'de oynanacak, başlama saati bilgisi ise maç tarihine yakın bir zamanda netleşecek.

Bundesliga - Hafta 3 11 Eyl 2026 - 14:30 Alte Foersterei

Union Berlin - Schalke 04 Bundesliga bileti nasıl alınır?

Resmi kulüp kurası ve bilet mağazası

Kulüp üyeliği: Ücretli kulüp üyeleri ilk erişim hakkını elde eder. Bir iç saha maçı satışa açıldığında, üyeler yaklaşık 2 hafta öncesinde resmi kulüp bilet sitesi ( Union Zeughaus ) üzerinden bilet kurasına başvurur.

Resmi bilet değişim platformu ( Zweitmarkt ): Kura sürecinde bilet alamazsanız, üyeler resmi bilet portalındaki Zweitmarkt 'a erişebilir. Maça gidemeyen kombine sahipleri biletlerini burada nominal fiyat üzerinden yeniden satar.

Genel satış: Biletler nadiren genel satışa çıkar. Üye kontenjanı ve kura sürecinin ardından bilet kalırsa resmi portalda satışa sunulur, ancak dakikalar içinde tükenir.

Üçüncü taraf yeniden satış platformları: Üçüncü taraf yeniden satış toplayıcıları ve pazar yeri platformlarında (StubHub gibi) yüksek talep gören maçlar için biletler listelenir.

Union Berlin - Schalke 04 Bundesliga biletleri ne kadar?

Stadion An der Alten Försterei'deki Union Berlin - FC Schalke 04 maçı için bilet fiyatları, bunları resmi kulüp kanallarından mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor.

Resmi nominal fiyatlar (doğrudan kulüpten)

Resmi Union Berlin bilet kurası veya resmi kulüp bilet değişim platformu (Zweitmarkt) aracılığıyla bilet alma şansını yakalarsanız, standart nominal fiyatlar Avrupa futbolundaki en uygun fiyatlar arasında yer alıyor:

Ayakta bilet ( Stehplatz ): Yaklaşık £13 - £17 (€15 - €20)

Oturmalı bilet ( Sitzplatz ): Yaklaşık £25 - £55 (€30 - €65)

İndirimli / genç biletleri: Alt kademe fiyatlandırma £9 - £13 (€10 - €15) seviyesinden başlar

İkincil piyasa ve yeniden satış platformları

Biletler neredeyse her zaman resmi kulüp üyelerine tükendiği için, StubHub gibi ikincil pazar yeri sitelerindeki talep fiyatları ciddi şekilde yukarı çekiyor:

Giriş seviyesi yeniden satış koltukları: Bilet başına başlangıç fiyatlarının yaklaşık £135 - £150 ($173+) civarında olmasını bekleyin.

Ortalama yeniden satış fiyatı: İkincil platformlardaki yüksek talep gören koltukların ortalaması yaklaşık £250 - £450 seviyesinde, premium veya merkezi koltuklar ise talebin zirve yaptığı dönemlerde bilet başına £500+ seviyesine ulaşıyor.

Union Berlin - Schalke 04 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Union Berlin - Schalke 04 form durumu

Union Berlin son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 23 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Eintracht Braunschweig'e karşı alınan 4-2'lik galibiyetti. Bundan önce Ipswich Town'a hazırlık maçında 2-4 kaybetti, Aris Limassol'u 3-2 mağlup etti, Cagliari ile 2-2 berabere kaldı ve Dynamo Dresden'e 1-2 yenildi. Union bu beş maçta 10 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Schalke 04 son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son sonucu, 24 Ağustos'ta DFB-Pokal'da Hallescher FC karşısında uzatmalarda alınan 5-2'lik galibiyet oldu; bu maçta Edin Dzeko iki gol attı. Schalke bundan önce sezon öncesi hazırlık maçlarında Real Madrid'e 0-3 ve Atalanta'ya 0-3 kaybetti, ancak yazın daha erken bölümünde Hessen Kassel'i 5-0 ve Fagiano Okayama FC'yi 3-1 mağlup etti. Schalke bu beş karşılaşmada 15 gol attı ve sekiz gol yedi.

Union Berlin - Schalke 04: Son maçların ikili rekabet kaydı

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 19 Şubat 2023'te oynandı ve Union Berlin ile Schalke, Bundesliga'da Alte Foersterei'de 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında kayda geçmiş beş Bundesliga karşılaşmasında Schalke'nin bir, Union Berlin'in bir galibiyeti ve üç beraberlik çıktı. En farklı sonuç, 27 Ağustos 2022'de Union Berlin'in deplasmanda Schalke'yi 6-1 mağlup etmesiyle geldi. Kalan üç karşılaşmanın tamamı eşitlikle sona erdi; bunlar arasında Ekim 2020'deki 1-1'lik beraberlik ve golsüz tamamlanan iki maç da bulunuyor.

Union Berlin - Schalke 04 puan durumu

Mevcut Bundesliga puan tablosunda Schalke 04 15. sırada, Union Berlin ise 16. basamakta yer alıyor.