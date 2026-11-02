Union Berlin, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Berlin'deki Alte Foersterei'de RB Leipzig'i ağırlayacak.

İki takımın Nisan 2026'daki son lig karşılaşmasını RB Leipzig, Red Bull Arena'da 3-1 kazandı. Union Berlin ise Aralık 2025'te Stadion An der Alten Försterei'de oynanan diğer maçı aynı skorla, 3-1 kazandı.

Union Berlin-RB Leipzig maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Union Berlin-RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Union Berlin-RB Leipzig maçı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü Berlin'deki Alte Foersterei'de başlayacak.

Bundesliga - Hafta 10 21 Kas 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Union Berlin-RB Leipzig Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

Stadion An der Alten Försterei'de oynanacak Union Berlin-RB Leipzig Bundesliga maçı için bilet almanın, resmî kanalları mı yoksa ikincil seçenekleri mi tercih ettiğinize bağlı olarak birkaç yolu var:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı: 1. FC Union Berlin'in resmî çevrim içi bilet satış platformunu kontrol edebilirsiniz. Union Berlin'in biletlerine talep çok yüksek ve stadyum kapasitesi üye sayısından düşük olduğu için iç saha maçlarının biletleri genellikle önce üyelere ön satışa sunuluyor veya kura sistemiyle dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Union Berlin-RB Leipzig Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Union Berlin-RB Leipzig Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet piyasasından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî kanalları

Ayakta tribün biletleri (Stehplatz): Tribün bölümüne ve üyelere sunulan indirimlere bağlı olarak genellikle 12 ila 16 avro arasında değişiyor.

Tribün bölümüne ve üyelere sunulan indirimlere bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Oturmalı tribün biletleri (Sitzplatz, 1 ila 4. kategoriler): Kulüp üyeleri ve çocuklar için daha düşük fiyatlar uygulanmak üzere genellikle 20 ila 48 avro arasında değişiyor.

Kulüp üyeleri ve çocuklar için daha düşük fiyatlar uygulanmak üzere genellikle arasında değişiyor. Çocuk biletleri: Belirli tribün bölümlerinde 5 ila 15 avrodan başlayan fiyatlarla sunuluyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Ayakta tribün ve giriş seviyesi yeniden satış biletleri: Platform ücretleri hariç, yüksek talep gören oturma yerleri veya standart kategorideki giriş biletleri için fiyatlar genellikle 70 ila 105 avro civarından başlıyor.

Platform ücretleri hariç, yüksek talep gören oturma yerleri veya standart kategorideki giriş biletleri için fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Sahanın uzun kenarı ve üst kategorideki koltukların yeniden satış biletleri: İyi görüş açısı sunan ve yoğun talep gören koltukların fiyatları, bilet bulunabilirliğine ve güncel piyasa talebine bağlı olarak çoğu zaman 350 avrodan 1.100 avronun üzerine çıkıyor.

Union Berlin-RB Leipzig Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Union Berlin ve RB Leipzig'in form durumu

Union Berlin, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bundesliga'daki son maçında Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı; ondan önce ise sahasında Elversberg'i 1-0 yendi. Bu serideki en ağır sonuç, eylül ayında Bayern Münih karşısında sahasında aldığı 7-0'lık mağlubiyetti. Union Berlin, beş maçta iki gol atıp altı gol yedi.

RB Leipzig, son beş maçında iki galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Bayern Münih'e deplasmanda 6-1 yenildi. Ondan önce Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 1-0, Bundesliga'da ise Eintracht Frankfurt'u 6-0 yendi. Leipzig, beş maçta 12 gol atıp dokuz gol yedi. Bu tablo, takımın farklı galibiyetler alabildiği gibi ağır yenilgilere de açık olduğunu gösteriyor.

Union Berlin-RB Leipzig: Son karşılaşmalar

İki takımın son karşılaşması Nisan 2026'da oynandı ve RB Leipzig, Bundesliga'daki bu maçı sahasında 3-1 kazandı. Union Berlin ise Aralık 2025'te oynanan diğer karşılaşmayı yine 3-1 kazandı. Kayda geçen son beş karşılaşmada iki takım da ikişer galibiyet aldı, bir maç berabere bitti. Leipzig bu maçlarda sekiz, Union Berlin ise beş gol attı.