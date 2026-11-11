Union Berlin, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Berlin'deki Alte Försterei'de Hamburger SV'yi ağırlayacak.

İki takımın 14 Şubat 2026'daki son lig karşılaşmasında Hamburger SV, Volksparkstadion'da Union Berlin'i 3-2 mağlup etti. Stadion An der Alten Försterei'deki karşılaşmaları ise genellikle çekişmeli geçti. Eylül 2025'teki zorlu mücadele 0-0 sona erdi.

Union Berlin-Hamburger SV maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Union Berlin-Hamburger SV Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Union Berlin-Hamburger SV maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Berlin'deki Alte Försterei'de başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 5 Ara 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Union Berlin-Hamburger SV Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

Union Berlin ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçına bilet almak için başvurabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Union Berlin resmî bilet satış sitesi: Ev sahibi Union Berlin, biletleri doğrudan resmî çevrim içi bilet satış portalı üzerinden satışa sunuyor. Kalan biletler genel satışa veya üye olmayanlara açılmadan önce genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınıyor.

Ev sahibi Union Berlin, biletleri doğrudan resmî çevrim içi bilet satış portalı üzerinden satışa sunuyor. Kalan biletler genel satışa veya üye olmayanlara açılmadan önce genellikle kulüp üyelerine ve kombine sahiplerine öncelik tanınıyor. Hamburger SV resmî internet sitesi: Deplasman taraftarları için HSV'ye genellikle belirli bir bilet kontenjanı ayrılıyor. Taraftarlar bu biletleri, kulübün üyelere öncelik tanıyan sistemi kapsamında resmî bilet satış platformundan talep edebiliyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak sağlıyor.

Union Berlin-Hamburger SV Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Union Berlin-Hamburger SV Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikinci el bilet piyasasından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir biletleri: Genellikle 12 ila 15 € civarında.

Genellikle civarında. Standart oturma yeri biletleri: Genellikle 20 ila 60 € arasında.

Genellikle arasında. Premium / merkez tribün biletleri: Genellikle 75 ila 90 € ve üzeri.

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeleniyor:

Temel / giriş seviyesi ikinci el biletler: Yaklaşık 149 € dan başlıyor.

Yaklaşık dan başlıyor. Orta seviye oturma yeri seçenekleri: Sıklıkla 150 ila 500 € ve üzeri arasında değişiyor.

Sıklıkla arasında değişiyor. Premium ve ağırlama paketleri: 600 ila 930 € ve üzeri fiyatlarla sunuluyor.

Union Berlin-Hamburger SV Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Union Berlin ve Hamburger SV'nin form durumu

Union Berlin, son beş resmî maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da FC Köln ile 1-1 berabere kaldı. Aynı dönemde Augsburg ile 1-1, Borussia Dortmund ile de 0-0 berabere kaldı. Kupada Köln karşısında alınan ağır 5-0'lık yenilgi, bu dönemin en kötü sonucuydu. Union, beş maçta iki gol atıp yedi gol yedi. Bu tablo, takımın düzenli olarak gol bulmakta zorlandığını gösteriyor.

Hamburger SV, son beş resmî maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'ı 3-1 yendi. Bu galibiyet öncesinde Eintracht Frankfurt'a ligde 3-1, kupada ise 1-3 mağlup olmuştu. HSV, bu serinin daha önceki bölümünde VfB Stuttgart'ı 1-0 yenmişti. Takım, söz konusu beş maçta yedi gol atıp sekiz gol yedi.

Union Berlin-Hamburger SV: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması 14 Şubat 2026'da Bundesliga'da oynandı ve Hamburger SV sahasında 3-2 kazandı. Bundan önce takımlar, Eylül 2025'te Alte Försterei'de 0-0 berabere kaldı. Bundesliga ve 2. Bundesliga maçlarını içeren veri setindeki dört karşılaşmaya bakıldığında HSV, son iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Union ise 2019'daki önceki karşılaşmaları kazandı.