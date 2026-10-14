Union Berlin, 1 Kasım 2026 Pazar günü Berlin'deki Alte Foersterei'de FC Köln'ü ağırlayacak.

İki takımın Bundesliga'daki son karşılaşması, Mayıs 2026'da Stadion An der Alten Försterei'de oynandı ve 2-2'lik çekişmeli bir beraberlikle sonuçlandı. O maçta 1. FC Union Berlin, Tom Rothe ve Livan Burcu'nun son bölümde attığı gollerle 1. FC Köln'den Marius Bülter ve Said El Mala'nın daha önce kaydettiği gollere karşılık verdi.

Union Berlin-FC Köln maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Union Berlin-FC Köln Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Union Berlin-FC Köln maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Berlin'deki Alte Foersterei'de başlayacak.

Bundesliga - Hafta 8 1 Kas 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Union Berlin-FC Köln Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

1. FC Union Berlin ile 1. FC Köln arasındaki Bundesliga maçının biletlerini almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış siteleri: Biletleri doğrudan satış fiyatından almanın yolu, 1. FC Union Berlin veya 1. FC Köln'ün resmî bilet satış sitelerini kullanmak. İç saha maçlarının biletleri, genel satışa çıkmadan önce genellikle üyelere yönelik ön satışa veya çekiliş sistemine sunuluyor.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanıyor.

Union Berlin-FC Köln Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

1. FC Union Berlin ile 1. FC Köln arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir biletleri (Stehplatz): 14 ila 16 avro (indirimli biletler yaklaşık 12 ila 14,50 avrodan başlıyor)

Oturma yeri biletleri (Sitzplatz, 1-4. kategoriler): 30 ila 48 avro (indirimli biletler yaklaşık 28 ila 46 avrodan başlıyor)

Çocuk biletleri (6-12 yaş): Tribündeki bölüme göre 7 ila 24 avro

2. İkinci el bilet platformları

Kulüplerin resmî satışlarında biletler tükenirse StubHubgibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

İkinci el satışta başlangıç fiyatları: Talebe bağlı olarak yaklaşık 120 avro ile 150 avro arasında başlıyor.

İkinci el piyasasında ortalama fiyatlar: Fiyatlar koltuğun konumuna ve bilet bulunabilirliğine göre büyük ölçüde değişiyor. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan, yoğun talep gören Bundesliga maçlarında ortalama fiyatlar sıklıkla 350 avro ile 1.100 avro ve üzeri arasında oluyor.

Union Berlin-FC Köln Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Union Berlin ve FC Köln'ün form durumu

Union Berlin, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya formsuz geliyor. Son maçında hazırlık karşılaşmasında Rijeka'yı yense de bu galibiyet, Bayern Münih'e karşı 7-0'lık ve Bayer Leverkusen'e karşı 4-0'lık yenilgilerin de aralarında bulunduğu ağır Bundesliga mağlubiyetlerinin arasında geldi. Son beş maçında yalnızca beş gol atıp 17 gol yiyen Union'ın savunma performansı, yaşadığı sorunların boyutunu ortaya koyuyor.

FC Köln'ün son dönemdeki performansı da benzer şekilde istikrarsız. Tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bundesliga'daki son maçında Hamburger SV'ye 2-1 yenildi; bu süreçte daha önce VfB Stuttgart'a da 4-1 mağlup oldu. Hoffenheim karşısındaki 3-2'lik galibiyet ve DFB-Pokal'da Würzburger Kickers'a karşı alınan galibiyet umut verse de Köln bu dönemde sık sık gol yedi.

Union Berlin-FC Köln: Son karşılaşmalar

İki kulübün Mayıs 2026'da Alte Foersterei'de oynadığı son maç 2-2 bitti. Bu sonuç, iki takım arasındaki çekişmeli karşılaşmaların devamı niteliğindeydi. Son beş karşılaşmada Union Berlin iki, Köln bir kez kazandı; iki maç ise berabere sonuçlandı. Union, bu seride Alte Foersterei'de oynanan önceki iki karşılaşmayı da kazanarak rakibine karşı güçlü bir iç saha performansı sergiledi.