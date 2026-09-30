Union Berlin, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Berlin’deki Alte Försterei’de Borussia Dortmund’u ağırlayacak.

Tarihsel olarak bu eşleşmede üstün olan taraf Borussia Dortmund oldu ve iki takım arasındaki 16 resmi maçta 11 galibiyet elde etti. Union Berlin ise ikonik iç saha stadı Stadion An der Alten Försterei’de güçlü bir performans sergileyerek Dortmund karşısında defalarca dikkat çekici sürpriz iç saha sonuçlarına imza attı.

GOAL, Union Berlin ile Borussia Dortmund maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizin için derledi.

Union Berlin - Borussia Dortmund Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Berlin’deki Alte Försterei’de başlayacak.

Bundesliga - Hafta 6 17 Eki 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Union Berlin - Borussia Dortmund Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Union Berlin - Borussia Dortmund maçı için Stadion An der Alten Försterei’de bilet satın almak adına birkaç resmî ve ikincil seçeneğiniz bulunuyor, ancak stadın küçük kapasitesi nedeniyle talep son derece yüksek. Yaklaşık 22.000 koltuk mevcut.

FC Union Berlin bilet kurası (yalnızca üyeler):

Biletler ilk olarak kulübün bilet portalı Zeughaus üzerinden yürütülen resmî bilet kurası sistemi aracılığıyla ücretli kulüp üyelerine sunulur.

Üyeliğiniz varsa, tercih ettiğiniz maç için kura sürecine başlama vuruşundan yaklaşık 2 ila 4 hafta önce katılabilirsiniz.

Union Berlin resmî yeniden satış pazarı (Zweitmarkt):

Kurada başarılı olamazsanız veya bu süreci kaçırırsanız, üyeler kulübün resmî ikincil pazarına, yani Zweitmarkt 'a erişim elde eder.

Deplasman tribünü biletleri (Borussia Dortmund taraftarları için):

Deplasman tribünü biletleri yalnızca Borussia Dortmund’un resmî bilet sistemi BVB Ticket-Shop aracılığıyla dağıtılır.

Üyelik veya kura kaydı olmadan yer garantilemenin en kolay yolu, Union Berlin’in internet sitesi üzerinden doğrudan resmî hospitality/VIP paketleri satın almaktır, ancak bunların fiyatı belirgin şekilde daha yüksektir.

Resmî VIP & hospitality paketleri:

Üyelik veya kura kaydı olmadan yer garantilemenin en kolay yolu, Union Berlin’in internet sitesi üzerinden doğrudan resmî hospitality/VIP paketleri satın almaktır, ancak bunların fiyatı belirgin şekilde daha yüksektir.

Union Berlin - Borussia Dortmund Bundesliga biletleri ne kadar?

Union Berlin - Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kontenjanı üzerinden nominal değerinden mi aldığınıza yoksa ikincil bilet pazarlarından mı satın aldığınıza göre değişir.

1. Resmî nominal fiyatlar

Union Berlin’in resmî kurası Zeughaus veya ikincil pazarı Zweitmarkt üzerinden doğrudan bilet almayı başarırsanız, standart yetişkin fiyatları genel olarak şu aralıklarda olur:

Ayakta seyir tribünü (Sektor 2 - Waldseite & Sektor 3 - Gegengerade): yaklaşık 17 € ila 20 €

Oturmalı ana tribün (Sektor 1): yaklaşık 30 € ila 45 € (koltuk kategorisine bağlı olarak)

İndirimli/çocuk biletleri: yaklaşık 6 € ila 21 €

Resmî VIP & hospitality paketleri: kişi başı yaklaşık 180 € ila 450 €+ (Borussia Dortmund gibi yüksek talep gören maçlar için)

2. İkincil pazar fiyatları

Stadion An der Alten Försterei’nin son derece sınırlı kapasitesi, yaklaşık 22.000, ve üst düzey rakiplere karşı yüksek talep nedeniyle StubHubgibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar arz, koltuk kalitesi ve maça olan talebe göre dalgalanır:

Genel ikincil pazar başlangıç fiyatı: temel ayakta/oturmalı giriş için yaklaşık 180 € ila 220 €.

Ortalama yeniden satış fiyatı: görüş açısı ve koltuk konumuna bağlı olarak yaklaşık 250 € ila 500 €+.

Union Berlin - Borussia Dortmund Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Union Berlin - Borussia Dortmund form durumu

Union Berlin, son beş maçında tüm kulvarlarda bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; bu süreçte 10 gol atıp 14 gol yedi. Takımın son maçı, Bundesliga’da Schalke 04 karşısında sahasında aldığı 1-3’lük yenilgi oldu ve Tim Skarke’nin geç gelen golü yalnızca teselli niteliği taşıdı. Bir önceki hafta Bayer Leverkusen deplasmanında 0-4’lük ağır bir yenilgi yaşayan Union, ligde üst üste iki maçta da en az üç gol yemiş oldu.

Borussia Dortmund ise son beş maçının tamamını kazandı; 13 gol atıp dört gol yedi. Takımın son sonucu, Bundesliga’da SC Paderborn karşısında alınan 3-0’lık galibiyet oldu. Dortmund ayrıca aynı yakın süreçte Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’i 3-2 yendi ve Hoffenheim deplasmanından 2-3’lük galibiyetle döndü. Dortmund son beş maçında iki kez gol yemeden kazandı.

Union Berlin - Borussia Dortmund: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son maç 24 Ocak 2026’da oynandı ve Borussia Dortmund, Bundesliga’da Alte Försterei’de 3-0 kazandı. İki ekip arasındaki son beş karşılaşmada Dortmund dört, Union Berlin ise bir galibiyet aldı. Dortmund bu maçlarda 14 gol atarken kalesinde üç gol gördü.