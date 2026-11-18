Frosinone, 11 Aralık 2026 Cuma günü Udinese'yi Udine'deki Bluenergy Stadium - Stadio Friuli'de ağırlayacak.

İki takım son olarak 26 Mayıs 2024'te, Serie A sezonunun büyük önem taşıyan son haftasında karşılaştı. Udinese, Stadio Benito Stirpe'deki deplasman maçını kritik bir 1-0'lık galibiyetle tamamladı. Bu kıl payı kurtuluşun öncesinde de iki takımın maçları, 2023-24 sezonunun başlarındaki 0-0'lık beraberlik dâhil, genellikle az gollü ve taktik mücadelenin öne çıktığı çekişmeli karşılaşmalardı.

Frosinone-Udinese maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Udinese-Frosinone Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Frosinone-Udinese maçı, 11 Aralık 2026 Cuma günü Udine'deki Bluenergy Stadium - Stadio Friuli'de oynanacak.

Udinese-Frosinone Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Udinese-Frosinone Serie A maçının biletlerini satın almak için seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Bluenergy Stadium'daki (Stadio Friuli) Udinese Calcio maçlarının biletleri, kulübün resmî bilet platformu (udinese.it/tickets) ve resmî mağazaları üzerinden satılıyor. Genel satış başlamadan önce Udinese Membership kartı sahiplerine öncelikli ön satış hakkı tanınıyor.

Bluenergy Stadium'daki (Stadio Friuli) Udinese Calcio maçlarının biletleri, kulübün resmî bilet platformu (udinese.it/tickets) ve resmî mağazaları üzerinden satılıyor. Genel satış başlamadan önce Udinese Membership kartı sahiplerine öncelikli ön satış hakkı tanınıyor. Deplasman taraftarı biletleri: Bluenergy Stadium'daki konuk taraftarlar, yaklaşık 1.300 koltuk kapasiteli Settore Ospiti'de (Curva Sud deplasman bölümü) yer alıyor. Biletlerin dağıtımı doğrudan konuk kulübün gişesi tarafından yapılıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Udinese-Frosinone Serie A maçının biletleri ne kadar?

Udinese-Frosinone Serie A maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Curva / Kale arkası tribünleri (Curva Nord / Curva Sud): Genellikle 25 € ile 35 € arasında.

Genellikle arasında. Distinti / Yan tribünler: Genellikle 40 € ile 60 € arasında.

Genellikle arasında. Tribuna / Ana tribün: Fiyatlar 70 € ile 150 € ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. Resmî ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar yaklaşık 250 € ile 350 € ve üzerinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Deplasman biletleri: Genellikle 25 € ile 40 € arasında.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Curva / Kale arkası bölümleri: Fiyatlar 30 € ile 55 € civarında.

Fiyatlar civarında. Distinti / Yan tribünler: Genellikle 60 € ile 110 € arasında.

Genellikle arasında. Tribuna / Orta yan bölümler: Genellikle 120 € ile 180 € ve üzeri arasında.

Genellikle arasında. İkinci el VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 250 € ile 300 € ve üzerine çıkıyor.

Udinese-Frosinone: Son durum

Udinese'nin son dönemdeki performansı pek iç açıcı değil. Serie A'daki son beş maçının dördünü kaybetti ve tek puanını Parma karşısındaki golsüz beraberlikle aldı. Roma (5-2), Milan (2-0), Lecce (3-0) ve son olarak Venezia (2-1) karşısındaki yenilgiler, özgüveni düşük ve sonuç almakta zorlanan bir takımın tablosunu çiziyor. Zanetti'yi göreve getiren teknik direktör değişikliği henüz olumlu bir sonuç vermedi.

Frosinone'nin ligdeki son beş maçı ise farklı bir tablo ortaya koyuyor: üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi. Napoli karşısındaki 3-0'lık yenilgi, bunun dışındaki verimli serinin istisnası. Lecce (5-1) ve Torino (2-0) galibiyetleri takımın hücum gücünü gösterirken Atalanta ile 4-4 biten beraberlik bile istediği zaman gol atabilen bir takım olduğunu ortaya koydu. Bu maç öncesindeki tek endişeleri, sakatlanmadan önce takımın en çok gol üreten oyuncusu olan Raimondo'nun yokluğu.

Udinese-Frosinone: Son karşılaşmalar

Kayıtlı karşılaşma verilerine göre iki kulüp beş kez karşı karşıya geldi ve sonuçlar oldukça dengeli dağıldı. Son beş maçın ikisini kazanan Udinese'nin yakın dönemdeki karnesi daha iyi; Frosinone ise bir galibiyet aldı. İki takım son olarak Mayıs 2024'te Serie A'da karşılaştı ve Udinese, Frosinone deplasmanında 1-0 kazandı. Beş maçın ikisi beraberlikle sonuçlandı. Bu da iki takımın tarihsel olarak birbirine yakın güçte olduğunu gösteriyor.