Türkiye, 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya'yı ağırlayacak. İki takım, bir hafta sonra rövanş maçında Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'da yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da Fransa ve Belçika'nın da yer aldığı zorlu UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup fikstürünün parçası. Bu da taraftarlara, üst ligden düşmekten kaçınmaya kararlı Türkiye karşısında İtalya'yı izlemek için iki fırsat sunuyor.

Bu eşleşme, 11 gün içinde Belçika, Türkiye, Fransa ve yeniden Türkiye ile dört maça çıkacak olan İtalya için yoğun bir açılış bölümünü tamamlıyor. Hem çeyrek finale yükselme hem de kümede kalma ihtimalinin söz konusu olduğu bu çift maç, iki ülke adına da büyük önem taşıyor.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere İtalya - Türkiye biletlerini hemen şimdi güvence altına almak için bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Türkiye - İtalya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Türkiye - İtalya maçı Bursa'daki Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak; bu UEFA Uluslar Ligi A karşılaşmasının başlama saati ise şöyle:

UEFA Nations League A - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 14:45 Bursa Buyuksehir Belediye Stadyumu

İtalya - Türkiye biletleri nereden alınır?

Bursa ayağının biletleri ilk olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan kontenjan genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Bologna'daki rövanş maçı için ilk başvurulacak eşdeğer resmi adres ise FIGC'nin (İtalya Futbol Federasyonu) kanalları.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükendiğinde başvurabileceğiniz seçenek. Platformda Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'ndeki açılış maçı için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, Bologna'daki Stadio Renato Dall'Ara'daki rövanş maçı için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış - üye öncelik dönemleri kapandıktan sonra açılır, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte

Doğrulanmış ilanlar - Ticombo, biletleri çeşitli satıcılardan temin eder ve resmi kontenjanlar tükendikten sonra alıcılara daha geniş bir envanter havuzu sunar

Deplasman biletleri - deplasmana gidecek Türkiye taraftarları için Bologna kontenjanı FIGC kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar - resmi sitedeki ilanlar tükendiğinde başvurabileceğiniz seçenek Ticombo'dur

İtalya için bu fikstür periyodu oldukça yoğun geçtiğinden, bu eşleşmenin her iki ayağı için de erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

İtalya - Türkiye biletleri ne kadar?

Bursa ayağının resmi fiyatlandırması Türkiye Futbol Federasyonu'nun bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Standart koltuklardan premium oturma seçeneklerine kadar tüm yelpaze, kontenjan sürdüğü sürece nominal fiyat üzerinden sunuluyor. Bologna ayağında da aynı şekilde FIGC'nin resmi fiyatlandırması geçerli.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükendiğinde başvurabileceğiniz seçenek ve orada sizi bekleyen tabloya dair kabaca rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Bursa): Atatürk Spor Kompleksi'nde genellikle kale arkası üst tribünlerde, yaklaşık €40 ile €50 arasında

Orta seviye koltuklar (Bursa): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Bologna rövanşı: Stadio Renato Dall'Ara'daki fiyatların da benzer seyretmesi bekleniyor; maç yaklaştıkça talep artıyor

Rekabetçi bir gruptaki her maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden ayırtmak genel olarak daha güvenli seçenek.

Türkiye - İtalya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Türkiye - İtalya form durumu

Türkiye son beş maçında iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik aldı. Son sonucu, 26 Haziran'da Dünya Kupası'nda ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu. Bundan önce grup aşamasında Avustralya'ya 0-2 ve Paraguay'a 0-1 kaybetmişti. Türkiye bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi; bu da hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki kırılganlığını gösteriyor.

İtalya son beş maçında üç galibiyet alırken iki kez mağlup oldu. Son maçı, 7 Haziran'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Yunanistan'a karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Bundan üç gün önce de Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti. Bu süreçteki tek yenilgileri, Dünya Kupası elemesinde Bosna-Hersek'e karşı ve Kasım 2025'te Norveç'e 1-4 kaybettiği maçta geldi. İtalya bu beş karşılaşmada beş gol attı ve altı gol yedi.

Türkiye - İtalya: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 4 Haziran 2024'te İtalya'da oynanan hazırlık maçında 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Son beş randevuda daha güçlü sicile sahip taraf İtalya oldu. Buna UEFA EURO 2020'de Türkiye'ye karşı alınan 3-0'lık galibiyet ve 2022'de Türkiye'de oynanan hazırlık maçındaki 3-2'lik zafer de dahil. 2002 ve 2006'daki önceki iki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Türkiye - İtalya puan durumu

UEFA Uluslar Ligi A 1. Grup'ta Türkiye şu anda dördüncü, İtalya ise üçüncü sırada yer alıyor.