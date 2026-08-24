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1. Lig
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Stade de l'Aube
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Troyes - Strasbourg maç biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Troyes
Strasbourg
1. Lig

Troyes, Ligue 1'de Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz ise burada.

Troyes, 6 Eylül 2026 Pazar günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da Strasbourg'u ağırlayacak.

Strasbourg, Marsilya karşısında aldığı zorlu 4-0'lık açılış yenilgisinin ardından bu maça toparlanma hedefiyle çıkıyor. İki takımın son karşılaşmalarında denge öne çıkarken, Ligue 1'de oynanan son beş randevunun üçü beraberlikle sonuçlandı. Buna en son karşılaşmalarındaki 1-1'lik skor da dahil.  

GOAL, Troyes - Strasbourg maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Troyes - Strasbourg Ligue 1 maçı ne zaman?

Troyes - Strasbourg maçı, Troyes'daki Stade de l'Aube'da oynanacak ve karşılaşma mevcut Ligue 1 haftasında gerçekleştirilecek.

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1. Lig - Hafta 3
Stade de l'Aube

Troyes - Strasbourg Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade de l'Aube'da oynanacak Troyes - Strasbourg Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, desteklediğiniz takıma göre şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

Resmî ev sahibi biletleri (ESTAC Troyes taraftarları ve genel satış)

  • Resmî online mağaza: Satın alma işlemini doğrudan ESTAC Troyes'un resmî bilet satış platformu üzerinden yapabilirsiniz.
  • Gişe satışı: Maç günü, biletler kalan kontenjana bağlı olarak Stade de l'Aube gişelerinden satın alınabilir.

Deplasman taraftarları (Strasbourg taraftarları)

  • Resmî deplasman tribünü: Deplasman taraftarlarının, misafir takım tribününden yer alabilmek için biletlerini RC Strasbourg Alsace'ın resmî bilet satış portalı üzerinden ya da doğrudan kulübün bilet departmanıyla iletişime geçerek alması gerekiyor.

İkincil bilet pazar yerleri

  • Eğer biletler birincil satış kanallarında tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında doğrulanmış yeniden satış biletleri sıklıkla listelenir.

Troyes - Strasbourg Ligue 1 biletleri ne kadar?

Troyes - Strasbourg bilet fiyatları kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Resmî gişe ve birincil satışlar

  • Standart koltuklar: ESTAC Troyes tarafından doğrudan satılan nominal fiyatlı biletler, tribüne göre (kalelerin arkası veya ana tribün) yaklaşık £10 ile £40 (€12 ile €45) arasında değişiyor.
  • Genç ve indirimli biletler: Çocuklar veya öğrenciler için indirimli biletler genellikle £5 ile £15 arasında oluyor.

İkincil ve yeniden satış pazar yerleri

  • Başlangıç fiyatı:StubHub gibi ikincil platformlardaki yeniden satış ilanları, standart kale arkası koltuklar için genellikle yaklaşık £25 ile £30 ($35 ile $40) seviyesinden başlıyor.
  • Ortalama fiyat: Bu özel karşılaşma için yeniden satış biletlerinin ortalama fiyatı yaklaşık £60 ile £65 ($80 ile $85) seviyesinde. Premium yan tribün koltuklarının fiyatı ise talebe bağlı olarak daha yüksek seyrediyor.

Troyes - Strasbourg Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Troyes - Strasbourg form durumu

Troyes son üç maçında galibiyet alamadı ve son beş karşılaşmasında iki beraberlik ile bir galibiyet kaydetti. Bu süreçte Ligue 1'deki tek maçını 22 Ağustos'ta Paris FC ile 0-0 berabere tamamladı. Sezon öncesinde hem Panetolikos hem de Auxerre ile 1-1 berabere kalan Troyes, daha önceki iki hazırlık maçını ise GOAL FC'yi 5-2 ve Grenoble'ı 3-0 yenerek kazandı. Troyes son beş maçında sekiz gol atıp üç gol yedi.

Strasbourg'un son form durumu pek iç açıcı değil. Son beş maçının yalnızca birini kazandı ve bu tek olumlu sonuç, bir hazırlık maçında Newcastle United'a karşı alınan 1-1'lik beraberlikti; bu sonuç penaltılarla ya da başka bir kupa formatıyla galibiyet sayıldı. Ağustos ayında aynı gün Freiburg'a iki kez, ikisinde de 2-0'lık skorla kaybetti ve Elversberg karşısında 5-2 mağlup oldu. Strasbourg'un Ligue 1 sezonu 21 Ağustos'ta Marsilya'ya karşı alınan 4-0'lık yenilgiyle başladı. Strasbourg son beş maçında 13 gol yerken sadece dört gol attı.

TRO

TRO - Form

GOA
K2-5
AJA
B1-1
PAT
B1-1
PAR
B0-0
FCL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
STR

STR - Form

SCF
K2-0
SCF
K2-0
NEW
K1-1
OM
K4-0
RCL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Troyes - Strasbourg: Son karşılıklı maçlar

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 21 Mayıs 2023'te oynandı ve Troyes ile Strasbourg, Stade de l'Aube'daki Ligue 1 maçında 1-1 berabere kaldı. Ligue 1'de iki takım arasında oynanan son beş maçta Troyes bir kez, Strasbourg bir kez kazandı ve üç mücadele beraberlikle sonuçlandı. Troyes, Ocak 2023'te Strasbourg deplasmanında dikkat çekici bir 3-2 galibiyet aldı. Strasbourg'un bu veri setindeki tek galibiyeti ise Şubat 2018'de geldi.

Kafa Kafaya

TroyesÇizimStrasbourg
1
3
1
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
3
MS
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
7Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı5/5

Troyes - Strasbourg puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Troyes dokuzuncu sırada yer alırken, Strasbourg açılış haftasının ardından 18. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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