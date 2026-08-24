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Troyes - Strasbourg biletleri nasıl alınır: Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Troyes
Strasbourg
1. Lig

Troyes, Ligue 1'de Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Troyes, 6 Eylül 2026 Pazar günü Troyes'taki Stade de l'Aube'da Strasbourg'u ağırlayacak.

Strasbourg, Marsilya karşısında aldığı zorlu 4-0'lık açılış yenilgisinin ardından bu maça toparlanma isteğiyle çıkıyor. İki takımın son karşılaşmalarında denge ön plandaydı; Ligue 1'de oynanan son beş maçın üçü beraberlikle sonuçlandı. Buna, son randevudaki 1-1'lik skor da dahil.  

GOAL, Troyes ile Strasbourg maçı için biletlerin nasıl alınacağından nereden satın alınabileceğine ve fiyatlarına kadar bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Troyes - Strasbourg Ligue 1 maçı ne zaman?

Troyes ile Strasbourg arasındaki maç, Troyes'taki Stade de l'Aube'da oynanacak ve karşılaşma mevcut Ligue 1 maç haftası kapsamında planlandı.

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1. Lig - Hafta 3
Stade de l'Aube

Troyes - Strasbourg Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Stade de l'Aube'da oynanacak Troyes - Strasbourg Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, desteklediğiniz takıma göre şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

Resmî ev sahibi takım biletleri (ESTAC Troyes taraftarları ve genel satış)

  • Resmî çevrim içi mağaza: Satın alma işlemini doğrudan ESTAC Troyes'un resmî bilet satış platformu üzerinden yapabilirsiniz.
  • Gişeden satış: Maç günü, kontenjan kaldığı takdirde biletler Stade de l'Aube gişelerinden satın alınabilir.

Deplasman taraftarları (Strasbourg taraftarları)

  • Resmî deplasman tribünü: Deplasman taraftarlarının, misafir takım bölümünde yer alabilmek için biletlerini RC Strasbourg Alsace'ın resmî bilet satış portalı üzerinden ya da doğrudan kulübün bilet departmanıyla iletişime geçerek satın almaları gerekiyor.

İkincil bilet pazar yerleri

  • Biletler birincil kanallarda tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında doğrulanmış yeniden satış biletleri sıklıkla listelenir.

Troyes - Strasbourg Ligue 1 biletleri ne kadar?

Troyes - Strasbourg maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik gösteriyor:

Resmî gişe ve birincil satışlar

  • Standart koltuklar: ESTAC Troyes tarafından doğrudan satılan nominal değerli biletler, tribüne bağlı olarak 10 £ ile 40 £ (€12 ile €45) arasında değişiyor. Bu fark, kale arkası ile ana tribün arasındaki konuma göre belirleniyor.
  • Gençlik ve indirimli biletler: Çocuklar veya öğrenciler için indirimli biletler genellikle 5 £ ile 15 £ arasında fiyatlandırılıyor.

İkincil ve yeniden satış pazar yerleri

  • Başlangıç fiyatı:StubHub gibi ikincil platformlardaki yeniden satış ilanları, standart kale arkası koltuklar için genellikle 25 £ ile 30 £ ($35 ile $40) seviyesinden başlıyor.
  • Ortalama fiyat: Bu özel karşılaşma için yeniden satış biletlerinin ortalama fiyatı 60 £ ile 65 £ ($80 ile $85) civarında seyrediyor. Ana tribün yanındaki premium koltuklarda ise talebe bağlı olarak fiyatlar daha yüksek oluyor.

Troyes - Strasbourg Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Troyes - Strasbourg form durumu

Troyes, son üç maçında galibiyet alamadı; son beş karşılaşmasının genelinde iki beraberlik ve bir galibiyet kaydetti. Bu süreçte Ligue 1'deki tek maçını 22 Ağustos'ta Paris FC ile 0-0 berabere tamamladı. Sezon öncesinde Panetolikos ve Auxerre ile 1-1 berabere kalan ekip, daha önceki iki hazırlık maçında ise GOAL FC'yi 5-2, Grenoble'ı da 3-0 mağlup etti. Troyes, son beş maçında toplam sekiz gol atarken kalesinde üç gol gördü.

Strasbourg'un son form durumu pek iç açıcı görünmüyor. Son beş maçının yalnızca birini kazandı; bu tek olumlu sonuç da bir hazırlık maçında Newcastle United karşısında alınan 1-1'lik beraberlikti ve bu sonuç penaltılarla ya da başka bir kupa formatıyla galibiyet olarak sayıldı. Ağustos ayında aynı gün Freiburg'a iki kez, her ikisinde de 2-0'lık skorla kaybetti ve Elversberg'e de 5-2 mağlup oldu. Strasbourg'un Ligue 1 sezonu 21 Ağustos'ta Marsilya'ya karşı alınan 4-0'lık yenilgiyle başladı. Strasbourg, son beş maçında 13 gol yerken sadece dört gol attı.

TRO

TRO - Form

GOA
K2-5
AJA
B1-1
PAT
B1-1
PAR
B0-0
FCL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
STR

STR - Form

SCF
K2-0
SCF
K2-0
NEW
K1-1
OM
K4-0
RCL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Troyes - Strasbourg: Son ikili rekabet karnesi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma 21 Mayıs 2023'te oynandı ve Troyes ile Strasbourg, Stade de l'Aube'daki Ligue 1 maçında 1-1 berabere kaldı. Ligue 1'de iki takım arasında oynanan son beş karşılaşmada Troyes bir kez kazandı, Strasbourg bir kez kazandı ve üç maç eşitlikle sona erdi. Troyes, Ocak 2023'te Strasbourg deplasmanında dikkat çekici bir 3-2'lik galibiyet aldı. Strasbourg'un bu veri setindeki tek galibiyeti ise Şubat 2018'de geldi.

Kafa Kafaya

TroyesÇizimStrasbourg
1
3
1
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
3
MS
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
1. Lig
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
2
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
7Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı5/5

Troyes - Strasbourg puan durumu

Güncel Ligue 1 puan durumunda Troyes dokuzuncu sırada yer alırken, Strasbourg açılış haftasının ardından 18. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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