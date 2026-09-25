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Troyes - Marsilya maçı biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Troyes
Marseille
1. Lig

Troyes, Ligue 1'de Marseille ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Troyes, 11 Ekim 2026 Pazar günü Troyes'taki Stade de l'Aube'da Marsilya'yı konuk edecek.

Ligue 1'de iki takım arasındaki karşılaşmalarda Marsilya, Troyes'in yalnızca 1 galibiyetine karşılık 7 galibiyet aldı ve 2 maç da berabere bitti. Nisan 2023'te ligde oynanan son karşılaşmada Marsilya, Troyes'i 3-1'lik net bir skorla mağlup etti. Ayrıca Marsilya, Ocak 2023'te Stade de l'Aube'a yaptığı son ziyarette deplasmanda rahat bir 2-0 galibiyet elde etti.

GOAL, Troyes - Marsilya maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil, sizlere sunuyor.

Troyes - Marsilya Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Troyes, 11 Ekim 2026 Pazar günü Troyes'taki Stade de l'Aube'da Marsilya'yı ağırlayacak.

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1. Lig - Hafta 6
Stade de l'Aube

Troyes - Marsilya Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Troyes ile Marsilya arasındaki Ligue 1 maçının biletlerini almak için şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

  • Resmî Troyes Bilet Ofisi: Doğrudan ES Troyes AC'nin resmî bilet satış sitesi üzerinden veya Stade de l'Aube gişesinden satın alabilirsiniz. Bu, genellikle nominal değerden satılan biletler ve resmî ev sahibi tribünü koltukları için en güvenilir kaynaktır.
  • Resmî Marsilya Deplasman Tribünü: Marsilya'yı destekliyorsanız, deplasman takımı biletleri genellikle Olympique de Marseille'in resmî kulüp bilet platformu veya belirlenmiş taraftar grubu kontenjanları üzerinden dağıtılır.

Troyes - Marsilya Ligue 1 biletleri ne kadar?

ES Troyes AC ile Olympique de Marseille arasında Stade de l'Aube'da oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösterir:

  • Resmî Bilet Ofisi (Nominal Değer): Doğrudan ES Troyes AC üzerinden satın alınan standart tek maçlık biletler, kale arkası tribünleri (en ucuz) ya da orta yan tribünleri seçmenize bağlı olarak genellikle 15 € ile 70 € arasında değişir.
  • Deplasman Taraftarı Tribünü: Doğrudan Olympique de Marseille üzerinden dağıtılan resmî deplasman taraftarı biletleri genellikle sabit bir Ligue 1 deplasman tribünü tarifesiyle, yaklaşık 10 € ile 15 € arasında sınırlandırılır.
  • VIP ve ağırlama: Premium ağırlama ve locadan izleme paketleri genellikle bilet başına 150 € ile 250 €+ seviyesinden başlar.

Troyes - Marsilya Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Troyes - Marsilya form durumu

Troyes, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçında Ligue 1'de Strasbourg'a karşı 6-2 mağlubiyet yaşandı; bu sonuç, Lorient deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından geldi. Bundan önce ise Paris FC ile 0-0 berabere kaldılar. Söz konusu beş maçta Troyes beş gol attı ve 11 gol yedi.

Marsilya son beş maçında iki galibiyet alırken hiç berabere kalmadı ve üç kez kaybetti. Takımın son maçı Ligue 1'de Paris FC'ye karşı 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlandı; bu süreçte Monaco'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgi de yer aldı. Bu dönemdeki öne çıkan sonuç ise Strasbourg karşısında alınan 4-0'lık galibiyet oldu. Marsilya, beş maçta 10 gol atıp sekiz gol yedi.

TRO

TRO - Form

PAR
B0-0
FCL
K1-2
STR
K2-6
LIL
K2-0
SCO
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
OM

OM - Form

ASM
K2-0
PAR
K2-3
REN
K1-0
BJK
K4-1
PSG
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Troyes - Marsilya: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Nisan 2023'te oynandı ve Marsilya, Ligue 1 mücadelesinde Troyes'i 3-1 mağlup etti. Veri setindeki son beş karşılaşmaya bakıldığında daha güçlü performans Marsilya'ya ait; Marsilya üç galibiyet alırken Troyes bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti. Bu veri setinde Stade de l'Aube'daki tek önceki karşılaşma, Ocak 2023'te Marsilya'nın 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Kafa Kafaya

TroyesÇizimMarseille
0
1
4
1. Lig
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Marseille
OM
3
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Marseille badge
Marseille
OM
2
MS
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
1
Marseille badge
Marseille
OM
1
MS
1. Lig
Marseille badge
Marseille
OM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
0
MS
1. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Marseille badge
Marseille
OM
3
MS
4Attığı Gol10
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
K
B
K
K
K
2
LyonLyonOL
5320102+811
K
B
K
B
K
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
K
B
K
K
B
4
LilleLilleLIL
531184+410
K
K
K
B
K
5
RennesRennesREN
531189-110
K
K
K
K
B
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
K
K
K
B
B
7
AngersAngersSCO
521265+17
K
B
K
K
K
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
K
B
K
K
K
9
Le MansLe MansLEM
51319906
K
B
B
K
B
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
K
K
K
K
K
11
BrestBrestB29
512278-15
K
K
K
B
B
12
LorientLorientFCL
512256-15
K
B
K
K
B
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
K
B
K
B
K
14
NiceNiceNCE
512236-35
K
K
B
K
B
15
LensLensRCL
51139904
K
B
K
K
K
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
K
K
K
K
B
17
MarseilleMarseilleOM
510478-13
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
K
B
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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