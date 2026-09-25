Troyes, 11 Ekim 2026 Pazar günü Troyes'taki Stade de l'Aube'da Marsilya'yı konuk edecek.

Ligue 1'de iki takım arasındaki karşılaşmalarda Marsilya, Troyes'in yalnızca 1 galibiyetine karşılık 7 galibiyet aldı ve 2 maç da berabere bitti. Nisan 2023'te ligde oynanan son karşılaşmada Marsilya, Troyes'i 3-1'lik net bir skorla mağlup etti. Ayrıca Marsilya, Ocak 2023'te Stade de l'Aube'a yaptığı son ziyarette deplasmanda rahat bir 2-0 galibiyet elde etti.

GOAL, Troyes - Marsilya maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar olduğu dahil, sizlere sunuyor.

Troyes - Marsilya Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Troyes, 11 Ekim 2026 Pazar günü Troyes'taki Stade de l'Aube'da Marsilya'yı ağırlayacak.

1. Lig - Hafta 6 11 Eki 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Troyes - Marsilya Ligue 1 biletleri nasıl alınır?

Troyes ile Marsilya arasındaki Ligue 1 maçının biletlerini almak için şu temel seçenekleri takip edebilirsiniz:

Resmî Troyes Bilet Ofisi: Doğrudan ES Troyes AC'nin resmî bilet satış sitesi üzerinden veya Stade de l'Aube gişesinden satın alabilirsiniz. Bu, genellikle nominal değerden satılan biletler ve resmî ev sahibi tribünü koltukları için en güvenilir kaynaktır.

Resmî Marsilya Deplasman Tribünü: Marsilya'yı destekliyorsanız, deplasman takımı biletleri genellikle Olympique de Marseille'in resmî kulüp bilet platformu veya belirlenmiş taraftar grubu kontenjanları üzerinden dağıtılır.

Troyes - Marsilya Ligue 1 biletleri ne kadar?

ES Troyes AC ile Olympique de Marseille arasında Stade de l'Aube'da oynanacak Ligue 1 maçının bilet fiyatları, biletleri nereden aldığınıza ve koltuk kategorisine göre değişiklik gösterir:

Resmî Bilet Ofisi (Nominal Değer): Doğrudan ES Troyes AC üzerinden satın alınan standart tek maçlık biletler, kale arkası tribünleri (en ucuz) ya da orta yan tribünleri seçmenize bağlı olarak genellikle 15 € ile 70 € arasında değişir.

Deplasman Taraftarı Tribünü: Doğrudan Olympique de Marseille üzerinden dağıtılan resmî deplasman taraftarı biletleri genellikle sabit bir Ligue 1 deplasman tribünü tarifesiyle, yaklaşık 10 € ile 15 € arasında sınırlandırılır.

VIP ve ağırlama: Premium ağırlama ve locadan izleme paketleri genellikle bilet başına 150 € ile 250 €+ seviyesinden başlar.

Troyes - Marsilya Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Troyes - Marsilya form durumu

Troyes, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçında Ligue 1'de Strasbourg'a karşı 6-2 mağlubiyet yaşandı; bu sonuç, Lorient deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından geldi. Bundan önce ise Paris FC ile 0-0 berabere kaldılar. Söz konusu beş maçta Troyes beş gol attı ve 11 gol yedi.

Marsilya son beş maçında iki galibiyet alırken hiç berabere kalmadı ve üç kez kaybetti. Takımın son maçı Ligue 1'de Paris FC'ye karşı 3-2'lik mağlubiyetle sonuçlandı; bu süreçte Monaco'ya karşı alınan 2-0'lık yenilgi de yer aldı. Bu dönemdeki öne çıkan sonuç ise Strasbourg karşısında alınan 4-0'lık galibiyet oldu. Marsilya, beş maçta 10 gol atıp sekiz gol yedi.

Troyes - Marsilya: Son karşılıklı maçlar

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Nisan 2023'te oynandı ve Marsilya, Ligue 1 mücadelesinde Troyes'i 3-1 mağlup etti. Veri setindeki son beş karşılaşmaya bakıldığında daha güçlü performans Marsilya'ya ait; Marsilya üç galibiyet alırken Troyes bir kez kazandı ve bir maç da berabere bitti. Bu veri setinde Stade de l'Aube'daki tek önceki karşılaşma, Ocak 2023'te Marsilya'nın 2-0 galibiyetiyle sonuçlandı.