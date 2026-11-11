Troyes, 6 Aralık 2026 Pazar günü Lyon'u Troyes'daki Stade de l'Aube'da ağırlayacak.

İki takımın Ligue 1'de 4 Şubat 2023'te yaptığı son karşılaşmada Lyon, Stade de l'Aube'da deplasmanda rahat bir 3-1'lik galibiyet aldı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında dört galibiyetle üstünlük Lyon'da. Troyes ise bu süreçte galibiyet elde edemedi.

GOAL, Troyes-Lyon maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL aracılığıyla sunuyor.

Troyes-Lyon Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Troyes-Lyon maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 13 6 Ara 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Troyes-Lyon Ligue 1 maçı biletleri nasıl satın alınır?

Troyes-Lyon Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışları: Troyes (Stade de l'Aube) ve Olympique Lyonnais'nin resmî bilet satış sitelerini veya gişelerini kontrol ederek üyeler için ve genel satışa sunulan biletleri doğrudan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Troyes-Lyon Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?

Yaklaşan Troyes-Lyon Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart giriş / taraftar tribünleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 15 ila 25 avrodan başlıyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlıyor. Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar, pakete dahil olan ağırlama hizmetlerine göre genellikle 75 avrodan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Standart kategori / üst tribünler: Fiyatlar yaklaşık 48 ila 58 avrodan başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık başlıyor. Öncelikli koltuklar ve orta tribünler: Fiyatlar genellikle 90 ila 130 avro arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP ve üst düzey ikinci el bilet paketleri: Fiyatlar, biletin maç saatine ne kadar yakın bir zamanda satın alındığına bağlı olarak 150 avroyu veya daha fazlasını bulabiliyor.

Troyes-Lyon Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Troyes ve Lyon'un form durumu

Troyes, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 31 Ekim'de Le Mans'ı Ligue 1'de 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmadan önce Toulouse ile golsüz berabere kaldı. Daha önceki maçlarında ise Lens'e 3-1, Marseille'e 2-0 yenildi. Troyes bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi.

Lyon, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında 1 Kasım'da Angers'ı Ligue 1'de 2-0 yendi. Bu süreçte Nice ve Crystal Palace karşısında da galibiyet aldı. PSG'ye 2-0, Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'a 3-0 mağlup oldu. Lyon bu beş maçta on gol atıp beş gol yedi.

Troyes-Lyon: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 4 Şubat 2023'te Ligue 1'de karşılaştı. Lyon, Stade de l'Aube'daki deplasman maçını 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Lyon dört kez kazanırken Troyes hiç galip gelemedi; diğer maçta da Troyes galibiyeti çıkmadı. Bu beş maçta toplam 17 gol atıldı. Lyon 12, Troyes ise beş gol kaydetti.