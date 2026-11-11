Troyes, 6 Aralık 2026 Pazar günü Lyon'u Troyes'daki Stade de l'Aube'da ağırlayacak.
İki takımın Ligue 1'de 4 Şubat 2023'te yaptığı son karşılaşmada Lyon, Stade de l'Aube'da deplasmanda rahat bir 3-1'lik galibiyet aldı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmalarında dört galibiyetle üstünlük Lyon'da. Troyes ise bu süreçte galibiyet elde edemedi.
GOAL, Troyes-Lyon maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL aracılığıyla sunuyor.
Troyes-Lyon Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Troyes-Lyon maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da başlayacak.
Troyes-Lyon Ligue 1 maçı biletleri nasıl satın alınır?
Troyes-Lyon Ligue 1 maçı için bilet satın alabileceğiniz seçenekler ve yöntemler şöyle:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Kulüplerin resmî bilet satışları: Troyes (Stade de l'Aube) ve Olympique Lyonnais'nin resmî bilet satış sitelerini veya gişelerini kontrol ederek üyeler için ve genel satışa sunulan biletleri doğrudan satın alabilirsiniz.
2. İkincil bilet pazarları
- İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.
Troyes-Lyon Ligue 1 maçı biletleri ne kadar?
Yaklaşan Troyes-Lyon Ligue 1 maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:
1. Kulüplerin resmî satış kanalları
- Standart giriş / taraftar tribünleri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 15 ila 25 avrodan başlıyor.
- Ağırlama ve VIP paketleri: Fiyatlar, pakete dahil olan ağırlama hizmetlerine göre genellikle 75 avrodan başlıyor.
2. İkincil bilet pazarları
Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:
- Standart kategori / üst tribünler: Fiyatlar yaklaşık 48 ila 58 avrodan başlıyor.
- Öncelikli koltuklar ve orta tribünler: Fiyatlar genellikle 90 ila 130 avro arasında değişiyor.
- VIP ve üst düzey ikinci el bilet paketleri: Fiyatlar, biletin maç saatine ne kadar yakın bir zamanda satın alındığına bağlı olarak 150 avroyu veya daha fazlasını bulabiliyor.
Troyes-Lyon Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey
Troyes ve Lyon'un form durumu
Troyes, son beş resmî maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında 31 Ekim'de Le Mans'ı Ligue 1'de 2-0 mağlup etti. Bu karşılaşmadan önce Toulouse ile golsüz berabere kaldı. Daha önceki maçlarında ise Lens'e 3-1, Marseille'e 2-0 yenildi. Troyes bu beş maçta beş gol atıp yedi gol yedi.
Lyon, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Son maçında 1 Kasım'da Angers'ı Ligue 1'de 2-0 yendi. Bu süreçte Nice ve Crystal Palace karşısında da galibiyet aldı. PSG'ye 2-0, Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'a 3-0 mağlup oldu. Lyon bu beş maçta on gol atıp beş gol yedi.
Troyes-Lyon: Son karşılaşmalar
İki kulüp son olarak 4 Şubat 2023'te Ligue 1'de karşılaştı. Lyon, Stade de l'Aube'daki deplasman maçını 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Lyon dört kez kazanırken Troyes hiç galip gelemedi; diğer maçta da Troyes galibiyeti çıkmadı. Bu beş maçta toplam 17 gol atıldı. Lyon 12, Troyes ise beş gol kaydetti.