Troyes - Lens maçının biletleri nasıl alınır: Ligue 1 fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Troyes, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da Lens'i ağırlayacak.

İki takımın en son karşılaşmasında Lens, 4 Şubat 2026'da Coupe de France son 16 turunda Troyes deplasmanında 4-2 kazandı. Tarafların bundan önceki Ligue 1 karşılaşması ise 28 Ocak 2023'te oynandı ve Troyes, Stade de l'Aube'da Lens ile 1-1 berabere kaldı.

GOAL, Troyes - Lens maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Troyes - Lens Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Troyes - Lens maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da oynanacak.

1. Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Troyes - Lens Ligue 1 bileti nasıl alınır?

Stade de l'Aube'da oynanacak Troyes - RC Lens Ligue 1 maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu standart adımları takip edin:

1. Resmî ESTAC Troyes bilet satış platformu

ESTAC Troyes'un resmî çevrim içi bilet satış sitesini ziyaret edin.

2. Resmî RC Lens deplasman kontenjanı

RC Lens'i destekleyen bir deplasman taraftarıysanız, deplasman tribünü biletleri genellikle RC Lens'in resmî bilet ofisi (billetterie.rclens.fr) veya belirlenen resmî taraftar kulüpleri üzerinden satışa sunulur.

3. İkincil piyasa ve bilet platformları

Resmî ev sahibi takım ya da genel satış biletlerinin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında yeniden satışa çıkarılmış biletler bulunabilir. Satın alma işlemini tamamlamadan önce bilet teslimat garantilerini ve koltuk konumlarının detaylarını mutlaka kontrol edin.

Troyes - Lens Ligue 1 biletleri ne kadar?

Stade de l'Aube'da oynanacak Troyes - RC Lens Ligue 1 maçının bilet fiyatları, kategoriye ve satın alma platformuna göre değişiklik gösterir:

Resmî satış fiyatlı biletler (doğrudan ESTAC Troyes):

Kategori 1 / Kale arkası tribünler: Yaklaşık 12 € ile 20 € Ana ve yan tribünler (yan/başkanlık): Yaklaşık 25 € ile 45 € Premium / VIP ağırlama: Sunulan ayrıcalıklara bağlı olarak 80 € ile 150 €+ arasında değişir.

İkincil piyasa ve yeniden satış platformları:

Biletlerin resmî portalda tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında genel satış koltukları için başlangıç fiyatları genellikle 50 € ile 55 € civarındadır. Orta seviye ve premium koltukların fiyatı ise maç gününe yaklaştıkça talebe bağlı olarak ortalama 75 € ile 110 € arasında olur.



Troyes - Lens Ligue 1: Bilmeniz gereken her şey

Troyes - Lens form durumu

Troyes, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçında 6 Eylül'de Strasbourg'a 6-2 yenildiği görüldü. Bu sonucun öncesinde ise 29 Ağustos'ta Lorient deplasmanında 2-1 kazanmıştı. Paris FC ile 0-0 berabere kalan Troyes, sezon öncesi hazırlık maçlarında da Panetolikos ve Auxerre ile berabere kaldı. Troyes, söz konusu beş maçlık süreçte dört gol atarken kalesinde dokuz gol gördü.

Lens son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. Takımın son sonucu, 5 Eylül'de Lorient'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet oldu. Bunun öncesinde bir hafta önce Strasbourg'a 2-1 kaybetmişti. Bu süreçteki en dikkat çekici sonucu ise 22 Ağustos'ta Auxerre karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetti. Lens, bu beş maçta sekiz gol atıp altı gol yedi.

Troyes - Lens: Son ikili rekabet karnesi

İki kulüp arasındaki son karşılaşma 4 Şubat 2026'da Coupe de France'da oynandı ve Lens, Troyes deplasmanında 4-2 kazandı. Taraflar arasında oynanan son beş maçta üstün taraf Lens oldu. Lens üç galibiyet alırken Troyes bir kez kazandı, bir maç da berabere bitti. Lens bu karşılaşmalarda 10 gol atarken Troyes beş gol kaydetti.