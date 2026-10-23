İki takım arasında bu yılın başlarında Ligue 2'de oynanan son maçta Le Mans, Stade de l'Aube'da Troyes'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuç, yeni karşılaşmaya ayrı bir heyecan katıyor. Her iki takım da sezonun ilk ve orta dönemindeki bu mücadelede lig tablosunda yükselmek için kritik puanlar almak istiyor.

Troyes ile Le Mans maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Troyes - Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Troyes ile Le Mans arasındaki maç, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 9 31 Eki 2026 - 15:45 Stade de l'Aube

Troyes - Le Mans Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Stade de l'Aube'da oynanacak Troyes - Le Mans Ligue 1 maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış platformu: Biletleri doğrudan ESTAC Troyes'nın resmî bilet satış platformundan alabilirsiniz. Standart tribün kategorileri için en güvenli ve doğrudan seçenek budur. İç saha maçlarının biletleri genellikle maç tarihi yaklaştıkça satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir.

Troyes - Le Mans Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Stade de l'Aube'da oynanacak Troyes - Le Mans maçının bilet fiyatları, stadın dört ana tribününe (Vitoux, Honneur, Champagne) ve satın alma kanalına göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Alt kategori / kale arkası koltukları: Üst katlar veya kale arkaları gibi temel oturma bölümlerindeki standart biletlerin resmî satış fiyatları yaklaşık 15 avrodan başlıyor.

Ana tribünün üst katındaki koltuklar: Saha ortasına daha yakın görüş açısı sunan yerlerdeki veya üst bölümlerdeki normal biletlerin fiyatı 40 avroya kadar çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre satışa sunuluyor:

Standart yeniden satış: En uygun seçeneklerin fiyatları yaklaşık 30 ila 35 avrodan başlıyor.

Uzun kenar / orta bölüm koltukları: Tercih edilen tribün bölgelerinde daha iyi konumdaki koltukların fiyatı ortalama 65 avro civarında. Fiyatlar, o andaki bilet durumuna göre daha da yükselebilir.

Troyes - Le Mans Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Troyes ve Le Mans'ın form durumu

Troyes, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; beş gol atıp 11 gol yedi. Son maçında Angers'a 2-0 yenilen ekip, önceki karşılaşmada da Lille'e aynı skorla mağlup olmuştu. Bu serideki tek olumlu sonuç, ağustos ayının sonlarında Lorient deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetti. Troyes'nın son beş maçının dördünde en az iki gol yemesi, Dumont'u endişelendirecek bir tablo.

Le Mans, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti; yedi gol atıp sekiz gol yedi. Son olarak 19 Eylül'de Lorient'ı 2-1 mağlup etti. Bu maçtan önce Lens ile 2-2 berabere kalmıştı. Daha önce Nice deplasmanında 1-1, Brest deplasmanında ise 2-2 berabere kalan Le Mans'ın bu serideki tek yenilgisi, Rennes karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetti.

Troyes - Le Mans: Son karşılaşmalar

Troyes ile Le Mans son olarak 31 Ocak 2026'da Ligue 2'de karşılaştı. Le Mans, Stade de l'Aube'da oynanan deplasman maçını 2-0 kazandı. Bundan önce iki takım, Ekim 2025'te Le Mans'da oynanan Ligue 2 maçında 2-2 berabere kalmıştı. Kayıtlardaki beş karşılaşmada Troyes ve Le Mans ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu da iki takım arasındaki rekabetin ne kadar dengeli olduğunu gösteriyor.