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Troyes-Le Mans maçına nasıl bilet alınır? Ligue 1 bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Troyes
Le Mans
1. Lig

Troyes, Ligue 1'de Le Mans ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

İki takım arasında bu yılın başlarında Ligue 2'de oynanan son maçta Le Mans, Stade de l'Aube'da Troyes'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuç, yeni karşılaşmaya ayrı bir heyecan katıyor. Her iki takım da sezonun ilk ve orta dönemindeki bu mücadelede lig tablosunda yükselmek için kritik puanlar almak istiyor.

Troyes ile Le Mans maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Troyes - Le Mans Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Troyes ile Le Mans arasındaki maç, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da başlayacak.

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1. Lig - Hafta 9
Stade de l'Aube

Troyes - Le Mans Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Stade de l'Aube'da oynanacak Troyes - Le Mans Ligue 1 maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satış platformu: Biletleri doğrudan ESTAC Troyes'nın resmî bilet satış platformundan alabilirsiniz. Standart tribün kategorileri için en güvenli ve doğrudan seçenek budur. İç saha maçlarının biletleri genellikle maç tarihi yaklaştıkça satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir.

Troyes - Le Mans Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

Stade de l'Aube'da oynanacak Troyes - Le Mans maçının bilet fiyatları, stadın dört ana tribününe (Vitoux, Honneur, Champagne) ve satın alma kanalına göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Alt kategori / kale arkası koltukları: Üst katlar veya kale arkaları gibi temel oturma bölümlerindeki standart biletlerin resmî satış fiyatları yaklaşık 15 avrodan başlıyor.
  • Ana tribünün üst katındaki koltuklar: Saha ortasına daha yakın görüş açısı sunan yerlerdeki veya üst bölümlerdeki normal biletlerin fiyatı 40 avroya kadar çıkıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda biletler piyasa talebine göre satışa sunuluyor:

  • Standart yeniden satış: En uygun seçeneklerin fiyatları yaklaşık 30 ila 35 avrodan başlıyor.
  • Uzun kenar / orta bölüm koltukları: Tercih edilen tribün bölgelerinde daha iyi konumdaki koltukların fiyatı ortalama 65 avro civarında. Fiyatlar, o andaki bilet durumuna göre daha da yükselebilir.

Troyes - Le Mans Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Troyes ve Le Mans'ın form durumu

Troyes, son beş Ligue 1 maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; beş gol atıp 11 gol yedi. Son maçında Angers'a 2-0 yenilen ekip, önceki karşılaşmada da Lille'e aynı skorla mağlup olmuştu. Bu serideki tek olumlu sonuç, ağustos ayının sonlarında Lorient deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetti. Troyes'nın son beş maçının dördünde en az iki gol yemesi, Dumont'u endişelendirecek bir tablo.

Le Mans, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti; yedi gol atıp sekiz gol yedi. Son olarak 19 Eylül'de Lorient'ı 2-1 mağlup etti. Bu maçtan önce Lens ile 2-2 berabere kalmıştı. Daha önce Nice deplasmanında 1-1, Brest deplasmanında ise 2-2 berabere kalan Le Mans'ın bu serideki tek yenilgisi, Rennes karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetti.

TRO

TRO - Form

LIL
K2-0
SCO
K2-0
DIO
B2-2
OM
K0-2
RCL
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
LEM

LEM - Form

RCL
B2-2
FCL
K2-1
EAG
K2-1
PSG
K3-1
TFC
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Troyes - Le Mans: Son karşılaşmalar

Troyes ile Le Mans son olarak 31 Ocak 2026'da Ligue 2'de karşılaştı. Le Mans, Stade de l'Aube'da oynanan deplasman maçını 2-0 kazandı. Bundan önce iki takım, Ekim 2025'te Le Mans'da oynanan Ligue 2 maçında 2-2 berabere kalmıştı. Kayıtlardaki beş karşılaşmada Troyes ve Le Mans ikişer galibiyet alırken bir maç berabere bitti. Bu da iki takım arasındaki rekabetin ne kadar dengeli olduğunu gösteriyor.

Kafa Kafaya

TroyesÇizimLe Mans
2
2
1
2. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
MS
2. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
MS
2. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
MS
2. Lig
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
MS
2. Lig
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
MS
7Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
LyonLyonOL
7421135+814
K
K
K
B
K
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
K
K
K
K
K
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
K
K
K
B
K
4
LilleLilleLIL
7421105+514
B
K
K
K
K
5
AS MonacoAS MonacoASM
7421106+414
K
B
K
B
K
6
RennesRennesREN
74121514+113
K
K
K
K
K
7
LorientLorientFCL
732276+111
K
K
K
B
K
8
LensLensRCL
73131411+310
K
K
K
B
K
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
K
K
K
K
K
10
BrestBrestB29
72321310+39
B
K
K
K
K
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
K
B
K
B
K
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
K
K
K
K
K
13
NiceNiceNCE
722369-38
K
K
K
K
B
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
K
K
K
B
K
15
AngersAngersSCO
7214915-67
K
K
K
B
K
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
K
K
K
B
B
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
K
K
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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