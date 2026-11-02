Troyes, 20 Kasım 2026 Cuma günü Le Havre'ı Troyes'daki Stade de l'Aube'da ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşmaları, Le Havre'ın 3-2 kazandığı maçın da yer aldığı çekişmeli mücadelelere sahne olan 2020-21 Ligue 2 sezonunda oynandı. Takımlar, Temmuz 2022'de sezon öncesi hazırlık maçında da karşılaştı ve Troyes evinde 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı.

Troyes-Le Havre maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Troyes-Le Havre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?

Troyes-Le Havre maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da başlayacak.

1. Lig - Hafta 11 20 Kas 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Troyes-Le Havre Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?

Troyes-Le Havre Ligue 1 maçını izlemek için bilet satın alabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalı (ES Troyes AC): En doğrudan ve güvenilir seçenek, Troyes'un resmî bilet satış sayfasını kontrol etmek. Kulüp genellikle biletleri genel satışa çıkarmadan önce üyelerine ve kombine sahiplerine sunar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Troyes-Le Havre Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?

ES Troyes AC ile Le Havre AC arasındaki Ligue 1 maçının bilet fiyatları, tribün kategorisine ve satın alınan yere göre değişiyor:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş ve kale arkası: Fiyatlar yaklaşık 20 ila 30 € seviyesinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyesinden başlıyor. Ana ve yan tribünler: Fiyatlar blok ve bölüme göre yaklaşık 45 ila 60 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:

En uygun fiyatlı biletler: Genellikle 30 ila 45 € civarından başlıyor.

Genellikle civarından başlıyor. Daha iyi konumdaki koltuklar: Fiyatlar genellikle 50 ila 65 € ve üzeri arasında değişiyor.

Troyes-Le Havre Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey

Troyes ve Le Havre'ın form durumu

Troyes, son beş resmî maçının hiçbirini kazanamadı; bu süreçte W0 D1 L4'lük performansla bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Lens'e 1-3 kaybetti. Aynı dönemde hem Marseille'e hem de Angers'e 2-0 mağlup oldu. Bu beş maçta beş gol atıp on gol yemesi, puan tablosundaki zorlu konumunu yansıtıyor.

Le Havre'ın durumu yalnızca biraz daha iyi: Son beş resmî maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Ligue 1'deki son maçında Auxerre'e 1-3 yenildi; bu dönemde Lille'e de 1-0 kaybetti. Tek olumlu sonuç, hazırlık maçında Boulogne karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetti. Beş maçlık süreçteki Ligue 1 karşılaşmalarında Digard'ın takımının yediği goller endişe yarattı.

Troyes-Le Havre: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Temmuz 2022'de sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Troyes evinde 3-0 kazandı. Bundan önce takımlar, 2019 ile 2021 arasında Ligue 2'de dört kez karşı karşıya geldi; bu maçlarda her takım ikişer galibiyet aldı. Listelenen beş maçın tamamında Troyes'un üç, Le Havre'ın ise iki galibiyeti bulunuyor.