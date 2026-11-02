Troyes, 20 Kasım 2026 Cuma günü Le Havre'ı Troyes'daki Stade de l'Aube'da ağırlayacak.
İki takımın son resmî karşılaşmaları, Le Havre'ın 3-2 kazandığı maçın da yer aldığı çekişmeli mücadelelere sahne olan 2020-21 Ligue 2 sezonunda oynandı. Takımlar, Temmuz 2022'de sezon öncesi hazırlık maçında da karşılaştı ve Troyes evinde 3-0'lık rahat bir galibiyet aldı.
Troyes-Le Havre maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.
Troyes-Le Havre Ligue 1 maçı ne zaman başlayacak?
Troyes-Le Havre maçı, 20 Kasım 2026 Cuma günü Troyes'daki Stade de l'Aube'da başlayacak.
Troyes-Le Havre Ligue 1 maçının biletleri nasıl alınır?
Troyes-Le Havre Ligue 1 maçını izlemek için bilet satın alabileceğiniz standart seçenekler şöyle:
1. Kulübün resmî satış kanalları
- Kulübün resmî bilet satış kanalı (ES Troyes AC): En doğrudan ve güvenilir seçenek, Troyes'un resmî bilet satış sayfasını kontrol etmek. Kulüp genellikle biletleri genel satışa çıkarmadan önce üyelerine ve kombine sahiplerine sunar.
2. İkincil bilet satış platformları
- İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Ligue 1 maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.
Troyes-Le Havre Ligue 1 maçının biletleri ne kadar?
ES Troyes AC ile Le Havre AC arasındaki Ligue 1 maçının bilet fiyatları, tribün kategorisine ve satın alınan yere göre değişiyor:
1. Kulübün resmî satış kanalları
- Standart genel giriş ve kale arkası: Fiyatlar yaklaşık 20 ila 30 € seviyesinden başlıyor.
- Ana ve yan tribünler: Fiyatlar blok ve bölüme göre yaklaşık 45 ila 60 € ve üzeri arasında değişiyor.
2. İkincil bilet satış platformları
Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre belirlenen fiyatlarla listeliyor:
- En uygun fiyatlı biletler: Genellikle 30 ila 45 € civarından başlıyor.
- Daha iyi konumdaki koltuklar: Fiyatlar genellikle 50 ila 65 € ve üzeri arasında değişiyor.
Troyes-Le Havre Ligue 1 maçı: Bilmeniz gereken her şey
Troyes ve Le Havre'ın form durumu
Troyes, son beş resmî maçının hiçbirini kazanamadı; bu süreçte W0 D1 L4'lük performansla bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son maçında Ligue 1'de Lens'e 1-3 kaybetti. Aynı dönemde hem Marseille'e hem de Angers'e 2-0 mağlup oldu. Bu beş maçta beş gol atıp on gol yemesi, puan tablosundaki zorlu konumunu yansıtıyor.
Le Havre'ın durumu yalnızca biraz daha iyi: Son beş resmî maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Ligue 1'deki son maçında Auxerre'e 1-3 yenildi; bu dönemde Lille'e de 1-0 kaybetti. Tek olumlu sonuç, hazırlık maçında Boulogne karşısında aldığı 6-1'lik galibiyetti. Beş maçlık süreçteki Ligue 1 karşılaşmalarında Digard'ın takımının yediği goller endişe yarattı.
Troyes-Le Havre: Son karşılaşmalar
İki kulüp son olarak Temmuz 2022'de sezon öncesi hazırlık maçında karşılaştı ve Troyes evinde 3-0 kazandı. Bundan önce takımlar, 2019 ile 2021 arasında Ligue 2'de dört kez karşı karşıya geldi; bu maçlarda her takım ikişer galibiyet aldı. Listelenen beş maçın tamamında Troyes'un üç, Le Havre'ın ise iki galibiyeti bulunuyor.